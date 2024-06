Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Pro diváky to byl skvělý zápas nahoru dolů. První gól jsem dal po chybě stopera hostů, když jsem si to zpracoval na šestnáctce, od tyčky to spadlo do branky. Vedli jsme 1:0, tak i skončil úvodní poločas. Hráli jsme dobře zezadu, další šance jsme nevyužili. Tlumačov se do naší šestnáctky nedostal, snažil se hrát fotbal, předvedl perfektní výkon, což mě hodně bavilo. Druhá půle se nesla ve stejném duchu, nám se poté vydařila akce, kdy Jurčík z pravé strany centroval do vápna, Maty Půček chtěl dát gól, míč se zamotal pod nohy obránce hostů. Balon se dostal k Pavlu Zdráhalovi, který zvyšoval na 2:0. Tlumačov byl za svoji hru odměněný gólem, zasloužil si ho. Ještě jsme se strachovali o výsledek – Oral byl ze šestnáctky venku, hosté z půlky stříleli na branku, šlo to vedle. Celá sezona za mě byla jízda. Někdy jsme dostali facku, znovu nás pak nastartovala. Získali jsme 55 bodů, což je něco nádherného, v I. B třídě je to všetulský i holešovský rekord. Kolikrát se navíc postupuje s 50 body.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Domácí nás v prvním poločase přehráli, klidně jsme mohli inkasovat i pět šest branek. Ve druhém jsme jim více vzdorovali, snížili jsme na 2:1 a ještě jsme měli šanci na vyrovnání, což nakonec nevyšlo. Holešov právem skončil na druhém místě, je to jeden z nejlepších týmů soutěže. My rovněž hrajeme s mladými hráči, obehráváme je, celkově jsme získali 41 bodů. S tímto počinem jsme nadmíru spokojeni. Konečné umístění není špatné.“

PŘÍLUKY – KOSTELEC 3:4 (0:2)

Petr Janků, trenér Příluk: „Byl to zápas o dvou poločasech – první jsme prohospodařili, hráči měli špatný přístup, obdrželi jsme v něm dva góly. Ve druhém jsme neproměnili obrovské množství šancí. Prohrávali jsme už 1:4, ještě jsme snížili na 3:4, na body to ale bylo málo. Po víkendu je pro nás hlavní záchrana, především pro naše hráče.“

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Byl to specifický zápas. V prvním poločase se hrál vyrovnaný duel, my své šance proměnili, Příluky nebyly schopné trefit branku. Do druhého jsme špatně vstoupili, po pár sekundách jsme dostali gól na 1:2, zápas pokračoval v podobném duchu, hrál se se šancemi na obou stranách, zvýšili jsme na 1:4. Domácí zápas zdramatizovali po našich chybách, nedůrazu. Zaslouženě jsme však zvítězili. Celkově jsme spokojeni, jaro nám vyšlo nad očekávání.“

CHROPYNĚ – HVOZDNÁ 1:1 (0:1)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hrál se bezstarostný fotbal, ve kterém jsme měli hru pod kontrolou, avšak pouze po šestnáctku. Dělba bodů je asi spravedlivá, i když více gólovek bylo na naší straně. Obě branky vstřelily kluci, kteří mají 16 let. Paradoxně byli nejlepšími hráči svých týmů.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Deset minut se hrál klidný zápas, následně jsme přebrali otěže. Řádil mladý Adam Kišš, nejlepší hráč utkání. Neproměnil dvě šance, ze samostatného úniku nás potom poslal do vedení 1:0. Do druhého poločasu vstoupili s větší aktivitou domácí, posléze se hra vyrovnala, šance střídala šanci. Chropyně nakonec srovnala, remíza byla zasloužená. Kvitoval ji domácí trenér, i já. Nakonec jsme skončili pátí, což je na nováčka slušné. Osobně na Hvozdné končím, dávám si přestávku. Přišel jsem do mužstva hrající IV. třídu, teď jsme v I. B třídě. Bylo to výborné angažmá. Děkuji vedení i hráčům, všichni byli skvělí!“

SLUŠOVICE B – DOLNÍ LHOTA 2:1 (2:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „V posledním zápase jsme se chtěli rozloučit vítězně. Na jaře jsme toho doma moc nepředvedli, přáli jsme si tak předvést i dobrý výkon pro diváky. V prvním poločase jsme byli aktivní, hráli jsme fotbalově, vsítili jsme dvě branky. Měli jsme pasáže, kdy soupeř zahrozil, se štěstím jsme tyto chvíle ustáli. Ve druhé půlce jsme chtěli přidat další branku, abychom zápas dohráli ve větším klidu, nebylo to však podle našich představ, nabídli jsme méně fotbalovosti. Hosté snížili, konec zápasu byl z naší strany nervóznější. Naštěstí jsme si to pohlídali, zvítězili. U týmu končím, je to z rodinných důvodů a pracovního vytížení. Už bych neměl tolik prostoru.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Do Slušovic jsme přijeli pouze s jedním hráčem na střídání, hodně kluků se nám omluvilo. Zápas jsme především chtěli odehrát důsledně. Do 20. minuty jsme si vytvořili tři čtyři vyložené šance, gól jsme klasicky nedali, domácí nás naopak potrestali, zvýšili i na 2:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, měli jsme přízemní tlak, zaslouženě jsme snížili. Hra se vyrovnala, v 90. minutě jsme mohli vyrovnat, bohužel jsme neskórovali. Kluky musím pochválit, že i v takto okleštěné sestavě bojovali až do poslední minuty.“

VESELÁ – FRYŠTÁK 4:4 (3:3)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Tolik gólů jsme asi nečekali. (úsměv) Byl to zápas nahoru dolů, vedli jsme 2:0. Pak jsme polevili, vypnuli, soupeř otočil na 2:3, ještě do poločasu jsme vyrovnali. Ve druhém jsme zápas otočili na naší stranu. Skončilo to však klasikou posledních utkání, hosté v 90. minutě srovnali na konečných 4:4. Remíza vzhledem k průběhu odpovídá dění na hřišti, od začátku šlo vidět, že o nic pořádného nejde, nebylo to napjaté. Samozřejmě jsme se ovšem chtěli rozloučit vítězstvím! Klukům jsem před zápasem poděkoval za sezonu. Rád bych zároveň poděkoval všem, kteří dělají zdejší fotbal. A to včetně sponzorů.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Hrál se uvolněný, klidný zápas. Padlo osm gólů, diváci sledovali ideální utkání. Více k tomu ani dnes nemám co říct. Díky remíze jsme skončili čtvrtí, možná to mohlo být ještě lepší. Na druhou stranu se na to dívám rozumně, vůbec netrénujeme. Před sezonou jsme chtěli být do pátého místa, což se povedlo. Proti Veselé jsme měli snad nejmladší střední zálohu v soutěži, nastoupili šestnáctiletí a osmnáctiletí kluci. Doufám, že to takto půjde dál, kdo přijde z dorostu. A kdo bude pokračovat, nebo nebude.“

LOUKY – BŘEZNICE 1:2 (0:1)

Petr Štolba, trenér Louk: „Na střídání jsme měli jen dva hráče, dorost absolvoval zápas v Holešově. Březnice dojela s obměněným kádrem, mladšími kluky. Po poločase jsme prohrávali 0:1, ke konci jsme dostali gól po naší chybě na půlce, kdy jsme ztratili balon. Hosté to dobře zahráli, ve vápně pak výborně zakončoval jejich útočník. Hrálo se po šestnáctku, k vidění nebylo nic zajímavého. Po centru na bránu to našemu brankáři propadlo mezi rukama, byl z toho gól. Za chvilku jsme snížili na 1:2, mohli jsme i vyrovnat, ze závaru však nic nebylo. Březnice vyhrála zaslouženě.“

ZÁHLINICE – TEČOVICE 4:0 (1:0)

Ohlasy přineseme během pondělního dne.