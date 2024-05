Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, v osmé minutě jsme trefili tyčku. Celý první poločas jsme byli lepší, měli jsme však malý důraz ve vápně. Slušovice se naopak vůbec nedostaly do šance. O poločase následovala domluva. Poté byl po druhé žluté kartě vyloučený Hrnčiřík. Po hodině hry po chybě hráče soupeře utekl Kišš, přihrál Pazderovi, ten zakončil na 1:0. O čtyři minuty později po akci celého útoku prodal své zkušenosti Pazdera, po kličce zvýšil na 2:0. Zápas jsme si totálně zkomplikovali, mysleli jsme si, že se utkání dohraje samo. V 85. minutě Slušovice daly gól, do konce zápasu jsme se strachovali o výsledek. V poslední minutě ještě trefili tyč. Bylo to upracované vítězství.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Možná to je dané tím, že děláme rozhovor přímo po zápase, normálně tyto věci nekomentuji. Co však dnes předvedli rozhodčí, to za mě byla komedie. Myslím si, že je na zvážení, zda takovou soutěž můžou pískat. Červená karta po hodině hry ovlivnila zápas, po ní jsme dvakrát inkasovali. Druhý gól byl zbytečný, hru jsme mohli zjednodušit. Kluci to nevzdali, snížili na 2:1. V poslední minutě zápasu jsme nastřelili tyčku. Je to derby, některé věci k tomu patři. Zápas jsme každopádně mohli ovlivnit sami na hřišti.“

TEČOVICE – LOUKY 4:0 (2:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „I když domácí měli herní převahu a hosté už ve 13. minutě museli v brance střídat Valeriána, který nastoupil obětavě i s bolavým kolenem, tak se úspěch nerodil lehce. Louky důsledně bránily a domácí dokázali skórovat až po půlhodině hry, kdy se po Bejtkovského rohu prosadil hlavou Vlachynský. Do poločasu se trefil ještě jednou a Bivoj v půlce vedl rozdílem dvou branek. Ve druhém dějství pokračovala převaha domácích, ale přes důslednou obranu hostí se dokázali prosadit až v úplném závěru. Nejprve se trefil z voleje přízemní střelou po centru Bejtkovského Kryšpín, a když po faulu na Vopatřila ukázal hlavní rozhodčí na značku pokutového kopu, sám faulovaný Vopatřil uzavřel stav skóre na rozdíl čtyř branek.“

Petr Štolba, trenér Louk: „Výsledek odpovídá realitě. Do zápasu jsme vstoupili s respektem k soupeři, hráli jsme, co nám dovolil. V prvním poločase jsme dvakrát inkasovali z rohového kopu, o přestávce jsme si k tomu něco řekli. Domácí nás víceméně k ničemu nepustili, měli jsme jen náznaky po vápno. Mají silnou lavičku, prostřídaly to. Ve vápně pak byla jasná penalta, ze které jsme dostali třetí gól. Před čtvrtým jsme na naší půlce udělali zbytečný faul, domácí rychle rozehráli a v podstatě to zakončili do prázdné brány. Soupeř prokázal největší kvalitu v celé soutěži, zaslouženě si jde za postupem.“

Navštívili jsme: Červená i groteska. Hvozdná díky Pazderovi porazila Slušovice B

PŘÍLUKY – HOLEŠOV B 3:1 (2:0)

Petr Janků, trenér Příluk: „Naše vítězství je asi pro všechny překvapením. (úsměv) Znovu nám chyběli hráči, navíc chytal teprve 16letý dorostenec. V obraně jsme si to však uhráli, ze tří brejků jsme pak vstřelili tři góly, což byl základ úspěchu. Vyšlo nám všechno a soupeři téměř nic. Sice měli tlak, nakopávali balony, po těch si ale nedokázali vytvořit nic pořádného, v defenzívě jsme si to uhráli. Je pravda, že na Louky teď už máme velký bodový polštář. V předchozích zápasech jsme nebyli o tolik horší, rozhodovaly však maličkosti, které nám nevycházely. Teď se nám to malinko vrátilo.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Už když jsme přijeli a viděli trávník vyšších parametrů, tak jsme věděli, že to pro nás bude špatné, že budeme mít problém si přihrát. V zápase jsme se dostávali do hodně šancí, nebylo nám však přáno dát branku. Domácí nás naopak potrestali ze dvou brejků, po poločase vedli 2:0. S výsledkem jsme ještě něco chtěli udělat, ve druhé půli jsme měli i další příležitosti – stříleli jsme vedle tyče nebo jsme to nastřelili do noh gólmana. Před třetím gólem jsme chtěli vyvézt balon, ztratili jsme ho, Příluky nás potrestaly na 3:0. Z přímáku jsme vstřelili čestný gól, brankář nereagoval. Měli jsme mizernou koncovku, nezasloužili jsme si vyhrát. Domácí naopak ano – bojovali, poctivě se vraceli, skákali do střel a vše blokovali. Díky tomu berou tři body, takto se hraje o záchranu. Dostali jsme facku, naštvaný nejsem. Jedeme dál. Zkoušíme mladé kluky, už na to máme docela prostor.“

KOSTELEC – DOLNÍ LHOTA 3:0 (1:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „V prvním poločase se hrál poměrně vyrovnaný fotbal bez větších šancí, na obou stranách to bylo hodně nepřesné. Před koncem půle se nám však po střele Matějky podařilo vstřelit vedoucí gól na 1:0. Druhý poločas už byl v naší režii, přidali jsme dvě branky a zvítězili 3:0. Rozdíl mohl být ještě větší, nedotáhli jsme hodně brejků, řešili jsme je špatné. Navázali jsme na předchozí výkony, zaslouženě jsme vyhráli a dali zapomenout na nepodařený zápas na Březnici. Věřím, že v tom budeme pokračovat.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Obě strany vstoupily do zápasu dobře, fotbalově. Vytvořili si jsme šance, které jsme neproměnili. Domácí neměli moc ze hry, na konci poločasu z ojedinělé příležitosti krásně zpoza vápna otevřeli skóre. Tímto gólem se uklidnili. Do druhé půlky jsme vstoupili dobře, nebyli jsme však úplně důrazní v šestnáctce. Kostelec pak proměňoval své šance, ve finále jich měl více, chodili čtyři na dva, čtyři na tři. Využili toho. Díky bojovnosti vyhráli.“

CHROPYNĚ – VESELÁ 0:6 (0:3)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Utkání pro nás skončilo ve 2. minutě, kdy jsme obdrželi první branku. Poté to byla z naší strany katastrofa, výsledek je pro nás ještě lichotivý. Co jsme předváděli, tak to nemělo s fotbalem nic společného, momentálně v tomto rozpoložení nemůžeme v této soutěži porazit nikoho. Na hřišti se potuluje jedenáct individualit a takto se fotbal nehraje. Je mi z toho smutno, ale je to realita.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Co jsem se bavil s funkcionáři Chropyně, tak na nich leží deka – nechytli začátek jara, veze se to s nimi. Šlo to poznat i v našem zápase. Osobně jsem z něj měl trochu obavu, na jejich hřišti se nám nikdy extra nedařilo. Soupeře jsme hlavně nechtěli podcenit. Ze začátku jsme dali brzký gól, což domácí srazilo ještě více, nám to tam pak padalo. Dokráčeli jsme si pro tři body, potvrdili jsme výhru z minulého kola. Navnadili jsme se na utkání s Tečovicemi.“

FRYŠTÁK – ZÁHLINICE 2:5 (0:3)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Začátek zápasu byl stejný jako před týdnem proti Tlumačovu, šlo poznat, že z nás mají obavu. Vytvořili jsme si dvě tutovky, Hřebačka i Křenek šli sami na jednoho, nic z toho jsme ale neproměnili. Hosté po čtvrt hodině hry nakopli míč na naší půlku, dali to pod sebe a do prázdné uklidili na 0:1. Znovu jsme měli šance, tlak, Záhlinice po brejku vstřelily druhou branku. V obraně jsme byli úplně špatní. Nakonec jsme prohrávali už 0:5, v 75. minutě se nám po obou vystřídáních zranil stoper Skalička, u něj to vypadá na natrhnutý sval. Ještě v deseti lidech jsme alespoň snížili na 2:5. Bohužel jsme nepodrželi gólmana, toho kluka je mi líto, mám obavu, aby toho na něj nebylo moc. Nyní je to u nás ve špatném stavu, projevuje se, že netrénujeme, začíná nás to dobíhat. Ať už u zpracování nebo vedení míče, tak i střel. Snad to kluci vnímají, že takto to nejde.“

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Ohlas doplníme během pondělního dne.“

TLUMAČOV – BŘEZNICE 3:2 (0:2)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „V prvním poločase nás Březnice zatlačila, prohrávali jsme osobní souboje ve středu hřiště. Byla stoprocentně lepší, výsledkem byly dva góly. O pauze jsme provedli korekturu hry, chtěli jsme to ještě otočit. Měli jsme více odražených míčů, zabojovali jsme ve středu hřiště, více jsme napadali, soupeře jsme dostali pod tlak. Brzy jsme snížili na 1:2, poté i vyrovnali, oba góly jsme vstřelili po standardce. Třetí jsme dali po samostatném úniku. Druhý poločas nám patřil, zasloužili jsme si za něj tři body. Mančaftu děkuju za předvedený výkon.“