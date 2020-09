Sedmé kolo I. B. třídy skupiny B před pondělním svátkem nabídlo pět výher a dvě remízy, po kterých následovaly pokutové kopy. Výrazné vítězství si zapsala Chropyně, která porazila luhačovický „B-tým“ 8:2. Na první místo tabulky se po výhře 5:0 ve Slavkově dostaly Lužkovice.

ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Břenek

TEČOVICE – BŘEZNICE 3:2 (1:0)

Vladimír Kundera (sekretář klubu, Tečovice): „Hosté hráli s domácím týmem vyrovnanou partii. Zodpovědně bránili v brance se starostou obce Josefem Hutěčkou. Bivoji se do plných podařilo prosadit po půlhodině hry, kdy po akci aktivního Vopatřila neudržel Hutěčka míč ve skrumáži a Dorazín jej poslal do sítě. Hosté navíc museli ve 38. minutě střídat po nepříjemném pádu kapitána Dostála. V první čtvrt hodině druhé půle měli ze hry výrazně více hosté, kterým domácí bez odporu přepustili iniciativu a výsledek se dostavil v podobě vyrovnávající brankou. Po „budíčku“ naordinovaném z domácí lavičky začali reprezentanti Bivoje více běhat, dokázali si vytvořit převahu a po brance Dorazína vedli 2:1. Na rozdíl dvou branek zvýšil z úhlu v pádu střelou po zemi Holman „angličanem“ odrazem od tyče už na 3:1. Minutu poté po hrubé chybě v rozehrávce Bivoje ve středu hřiště získali hosté míč, nákopem uvolnili nabíhajícího Běhulu, který rozvlnil síť za Joklem podruhé. U domácích panuje spokojenost se ziskem bodů, je ale třeba dále pracovat na eliminaci technicko-taktických chyb v rozehrávce, zpřesnění hry. Především poté na zrychlení přechodu do útoku a na zvýšení efektivity a důrazu v zakončení před brankou soupeře.“