DOLNÍ LHOTA – CHROPYNĚ 0:0

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Hosté přijeli výborně připraveni, byli dobří na míči. Lépe zachytili začátek, náš gólman chytl nájezd a pak i střelu zpoza šestnáctky. Hra se postupně vyrovnala, soupeř stále více držel balon. Do poločasu jsme neproměnili dvě tři šance. Chropyně lépe vstoupila i do druhé půle, vytvořila si jednu dvě šance. Hráli jsme však zodpovědně, hru jsme zjednodušili, dávali jsme to tam dlouhými míči. Půl hodiny před koncem šel hostující kapitán ven, nevěděli jsme pořádně důvod. Překvapilo nás to. Hosté v 89. minutě vstřelili gól z ofsajdu, který neplatil. Spadl nám velkým kámen ze srdce. Byli fotbalovější, remízu bereme.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Podle průběhu zápasu je bod pro nás ztráta. Hrálo se prakticky jen na branku domácích, a to i přesto, že jsme od 60. minuty byli v deseti lidech. Bohužel to skončilo bez brankového vyjádření, mužem utkání byl domácí gólman. Důležitý je herní projev mužstva, který doufám potvrdíme v domácím utkání.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Když není příprava, netrénuje se a skočíte do toho rovnýma nohama, tak je to těžké. Proti Rymicím nám chyběli tři lidi – Vavruša, Halašta i Kolář, který je po operaci nosní přepážky. Do zápasu naskočili i dorostenci, kteří jsou sice kvalitní, soutěž je na ně ovšem daleko rychlejší. První gól jsme dostali hned ve třetí minutě z rohu, soupeř jako nováček pak dostane větší elán. Do poločasu jsme inkasovali podruhé. Za stavu 0:2 jsme deset patnáct minut měli nějaký tlak, hosty jsme zatlačili do šestnáctky, trestali nás z brejků. Kdybychom nakonec prohráli 0:8, nikdo by nic neřekl, za stavu 0:4 se už nikdo nevracel. Musím poděkovat Jonášovi (Javořík), minimálně chytl tři góly.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Počítali jsme s tím, že nás čeká těžké utkání, chtěli jsme si pohlídat Pepu Křenka a rychlého Honzu Hřebačku. Věřili jsme, že to můžeme zvládnout. S výsledkem 5:0 však asi nikdo nepočítal. (úsměv) Od začátku zápasu to vypadalo, že hru máme pod kontrolou, Fryšták jsme do ničeho nepouštěli. Dařilo se nám vytvářet si šance, byli jsme efektivní. Klidně jsme mohli přidat i více gólů. Za stavu 2:0 jsme přestali hrát týmově, kombinovat, trochu jsme si dělali, co jsme chtěli. Každý si možná přál dát gól. O poločase jsme si k tomu něco řekli. Druhá půle byla nakonec dobrá, Fryšták začal odcházet fyzicky, otevírala se nám okna, čehož jsme využívali. Po utkání samozřejmě bylo nadšení, někoho tento výsledek i překvapil. I nadále se budeme chtít držet našich základů, principů, pořád je to jen jeden zápas. Není to velký ukazatel.“

MALENOVICE – TLUMAČOV 3:3 (0:1)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Tlumačov brzy vstřelil gól, v celém prvním poločase byl lepší. Do druhého jsme změnili sestavu, vlétli jsme na ně, na začátku vyrovnali. Ještě dvakrát jsme prohrávali po inkasovaném gólu z penalty a rohu, vždy jsme ale vyrovnali. Celkově jsme to dokázali třikrát v zápase! Bylo to dost o vůli. Ve druhé půli jsme byli lepší, remíza je nakonec zasloužená. Proti Tlumačovu je to malé derby, Luděk Hynčica navíc tady dříve trénoval. Samozřejmě nechyběla hecovačka!“ (úsměv)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Remíza je s odstupem času spravedlivá. Hned ve druhé minutě jsme vstřelili gól, dvakrát třikrát jsme mohli zvýšit vedení, což se bohužel nepovedlo. Domácí do druhého poločasu změnili rozestavení, začali nás tlačit, byli lepší. Je pravda, že jsme třikrát v zápase vedli, bod je z tohoto pohledu málo. Byl to však první zápas, trochu neurovnaný. V Malenovicích jsem dříve působil jako hlavní trenér, byl to pro mě speciální zápas. Navíc jsem z Tečovic, na zápas si můžu dojet na kole. (se smíchem) Jsem rád, že jsem na úvod sezony neprohráli.“

LUŽKOVICE – SK ZLÍN 1931 3:3 (0:2)

Matěj Votava, vedoucí Lužkovic: „Prospali jsme první poločas, soupeř nám v něm odskočil o dvě branky. Hosté navíc na konci půle šli sami na gólmana, který to skvěle chytil. O přestávce jsme si vyříkali některé věci, chtěli jsme hrát více kombinačně, držet balon na zemi a nenakopávat to. Zápas jsme dokázali otočit, nakonec to dopadlo, jak dopadlo. Je to velká škoda. Na góly jsme se nadřeli, soupeře jsme k ničemu moc nepouštěli. Bohužel udeřil z poslední standardky, kdy to jejich stoper zavíral na zadní tyči.“

(Michal Hlavňovský se na pozici trenéra Lužkovic nakonec nepřesune. Do konce podzimní části se o mužstvo budou podle možností starat Ivo Světlík a Matěj Votava).

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Pouhý bod je malinko zklamání, vybrali jsme si nováčkovskou daň. První poločas jsme hráli výborně, měli jsme čtyři gólovky, měli jsme v něm zvítězit 4:1. Nakonec to dopadlo jen 2:0. Na začátku druhé půle jsme přestali hrát, bylo to vážně špatné. Asi jsme si mysleli, že to už zvládneme, nakonec jsme rádi za remízu. Lužkovice znám z předchozího působení velmi dobře, mám tam hodně kamarádů. Vím, že bojují do poslední chvíle, což se ukázalo. V závěru jsme nakonec vyrovnali, na rovinu jsem už moc nevěřil. Doufám, že si kluci uvědomí, jak zápasy příště dohrávat.“

LUDKOVICE – BŘEZNICE 3:1 (0:1)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Máme za sebou zdařilý návrat do béčka! (úsměv) Ze zápasu jsme přitom měli trochu strach – hosté mají kvalitní mužstvo, v krajském poháru porazili Nedašov 8:0. Navíc přijeli s bývalým reprezentantem Petrem Jiráčkem. Takových hráčů v třídách moc není, šla poznat jeho kvalita, klid na míči, rozehrávka. Dobře to dirigoval. V prvním poločase se trochu naplnily naše obavy, po chybě jsme dostali gól a prohrávali jsme 0:1. Ve druhém jsme to dokázali přetavit ve svůj prospěch. Stále jsme byli schopni běhat, napadat, u soupeře mi naopak připadalo, že trochu dodýchal. Určitě nám pomohla i červená karta Březnice, to rozhodně. Uvidíme, zda takto budeme schopni pokračovat i v dalších zápasech, především nechceme mít existenční problémy.“

Michal Dostál, trenér Březnice: „Deník čeká na vyjádření.“

PŘÍLUKY – TĚŠNOVICE 2:1 (1:0)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Vstup do soutěže nám bohužel nevyšel. V prvním poločase jsme zahodili tři nájezdy sami na gólmana, bohužel jsme nedali branku. Naopak jsme dostali hloupý gól na 1:0. Ve druhé půli jsme se pokoušeli vyrovnat, což se nám v závěru zápasu podařilo. V 93. minutě jsme se v obraně dopustili chyby, domácí šli do samostatného úniku, po kterém vstřelili vítěznou branku. Rozhodčí pak hned ukončil utkání. Měli jsme rozhodnout už v první půli, vymstilo se nám to. Do zápasu nastoupili někteří noví hráči, až se sehrají, bude to ještě lepší. Některé věci nejsou zautomatizované, míče nám odlétávali. Tým má větší potenciál.“

Jan Hrazdira, šéf hvozdenského klubu: „K vidění bylo utkání výborné úrovně z obou stran. Vyrovnaná první půle ještě přinesla jen řadu zahozených šancí, aby po přestávce se fanoušci dočkali i gólů. Před přestávkou byl vyloučen holešovský obránce, ale na výkonu hostů to nebylo znát. Druhý poločas jsme zahájili lépe vedoucí brankou Štěpána Vrány, ale soupeř na to krátce srovnal. Po rohovém kopu jsme se opět ujali vedení brankou Psoty, ovšem situace se opakovala a Holešov z brejku srovnal na 2:2. Když už se schylovalo k remíze, v nastavení po rohovém kopu rozhodl opět Vrána zařídil našim barvám zasloužené vítězství.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Ohlas doplníme během pondělí.“