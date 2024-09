Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Utkání se hrálo mezi šestnáctkami. Bylo tam hodně faulů, soubojů. Slušela by tomu remíza. Paseky ovšem po krásné akci vstřelily vedoucí gól. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, více jsme to otevřeli. Pak ještě přidali druhý gól ze standardky. Doma bychom více měli sbírat body, něco musíme dovézt z venku. Teď nás čeká těžké dvojutkání s Těšnovicemi a Březnicí.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Hrál se bojovný, remízový zápas. Oba týmy si vytvořily tři čtyři šance. Byli jsme šťastnější. Rozhodli jsme až ke konci, v úplném závěru jsme přidali druhý gól. Vrátilo se nám to za jiné zápasy, kdy jsme body ztratili právě v posledních minutách. Konečně jsme naplno bodovali. Je to na dobré cestě. Vítězství je psychickou vzpruhou, teď navíc budeme hrát s Hvozdnou. Rozdáme si to na férovku, nemáme co ztratit. Budeme hrát naplno. Nedávno jsme ještě nastupovali proti sobě. Samozřejmě jsou ale zkušenější než my.“

HOLEŠOV B – TĚŠNOVICE 2:1 (1:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Bylo to těžké utkání. Hrálo se ve velkém tempu, nasazení, oba mančafty si ale vytvořily poskrovnu šancí. V prvním poločase se nám povedl nákop od Vlasti Štopla, který dostal míč za obranu Těšnovic. Davča Jetelina si výborně zaběhl za obranu a otevřel skóre. Do druhé půle jsme nastoupili ve stejné sestavě, Těšnovice nás přitlačily. Měli jsme kontry nahoru, avšak jen po šestnáctku, skrumáže dopadly bez efektu. Hosté se dostali do pološance, dokázali překopnout naši obranu. Radek Janoštík perfektně získal míč, šel do vápna. Vlasťa Štopl ho štrejchl, byla z toho penalta a vyrovnání na 1:1. Těšnovice pak už nic neměly. Po sérii rohů jsme nakonec vstřelili vítězný gól na 2:1 – míč směřoval do branky, Staňa Uličný ho ještě zastavil a pak dokopl do brány. V poslední minutě jsme mohli zvýšit na 3:1 mladým Uhlířem, samostatný nájezd nedal, netrefil branku. Byl to náš nejlepší zápas podzimu, tří bodů si hodně cením. Kluky to nakopne. Vracíme se do starých kolejí. Pořád však máme na čem pracovat! Davča Jetelina? Je to náš hráč, poslední roky hrál za Žálkovice, Pravčice. Hodně mu to pomohlo. Cítil, že se už dostatečně vyhrál. Dobře s námi potrénoval, vypadá velice dobře. Svým výkonem mě hodně uchvátil, dost chtěl. Samozřejmě bude muset přinést pokutu do šatny. (úsměv)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „První poločas jsme měli držení míče přibližně 70:30, Holešov ve vápně zaparkoval autobus. Těžko jsme se tam dostávali, dělalo nám to problémy. Navíc to pak nakopli dopředu, brankář se nedomluvil s obránci a prohrávali jsme. Druhá půle byla podobná, znovu jsme dobývali, domácí ale výborně bránili, chodili do rychlý brejků. V závěru jsme dostali gól po standardce, z rohu. Byli jsme nedůrazní, propadlo to tam. Sami jsme přitom měli snad dvanáct rohů, bohužel se nám z toho nepodařilo vstřelit gól. Obě mužstva však chtěla hrát, bylo to fotbalové.“

CHROPYNĚ – RYMICE 2:3 (2:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Po poločase jsme vedli 2:0, byli jsme jednoznačně lepší. Po pauze však hosté snížili, byli aktivnější, my se zbytečně začali strachovat o výsledek. Přesto jsme mohli skóre navýšit a rozhodnout tak o výsledku, když jsme třikrát trefili tyč. Rymice však na rozdíl od nás ukázaly větší srdíčko a v posledních pěti minutách skóre otočily.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Zápas s Chropyní jsme chtěli odložit. Kluci to hlásili dlouho dopředu a věděli jsme, že na tento duel se nejsme schopni poskládat. Chropyně nám ale utkání nechtěla přeložit. Asi si myslela, že získá snadné 3 body. Nakonec jsme tedy museli hrát. Řešili jsme hráče. Bohužel nehrajeme profesionální soutěž a zkrátka kluci mají své povinnosti. V šatně na sebe kluci hleděli, jestli je nás opravdu takto málo a počítali absence. Ať chcete nebo ne, tohle se vám prostě do hlavy dostane, navíc když víte, kdo proti vám stojí. Nakonec nás chybělo snad osm nebo devět lidí. Takový počet absencí by položil i Chelsea. Před zápasem jsme se bavili, že už s tím teď nemůžeme nic udělat, že jedině můžeme jít na hřiště a soupeře potrestat vítězstvím. Nebudu lhát, sám jsem tomu nevěřil. Asi ani hráči. Reálně to nebylo asi ani možné. V základu hráli kluci, kteří se do základu dostávají zřídka. Navíc máme velmi mladé mužstvo. Často za nás hrají kluci kterým je 15-16 let. Jeden klučina hraje fotbal přibližně měsíc a najednou hraje v základu I. B třídu. Na lávce nebyl nikdo. Až v průběhu přijeli dva hráči, které se nám podařilo přesvědčit. Jeden vozil svatbu, ale nakonec musel přijet. Dorazil i předseda, jenž nehraje fotbal už dlouho. Prostě komedie, co si budeme nalhávat. Poločas jsme prohrávali 0:2. Upřímně už to byl malý zázrak. V šatně jsme si řekli, ze musíme dát kontaktní gól. Ale že to jde. Nakonec jsme jej dali. Pak přidali i druhý. Chropyně se nechala vyloučit. Ke konci zápasu napřáhl Měrka z dálky a zázrak byl na světě. Kdo tam nebyl, nedokáže pochopit, jaká neskutečná věc se stala. Do teď tomu nemůžu věřit. Od 60. minuty nám dva nebo tři kluci v zápase kulhali. Ale nemohli vystřídat. Asi tohle už nikdy nezažiju. Upřímně nám v tom zápase byly úplně jedno nějaké body. Prostě jsme chtěli potrestat tohoto soupeře. Nikomu nepřeji, aby si musel zažít takový zápas, jako jsme museli odehrát my v sobotu, ale někomu by to možná prospělo, aby si to zkusil. Nejde asi vyjádřit, jaký obdiv mám k rymickým klukům. Dokázali něco nemožného. Větší šance je vyhrát ve sportce. Ukázali srdce a charakter. Tohle jednoduše nejde překonat.“

FRYŠTÁK – LUDKOVICE 0:1 (0:1)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Úvodní půli jsme trochu prospali, hosté vstřelili náhodnou branku. Kopl to šajtlí, pomalu ani nevěděl kam. Od tyčky to padlo do branky. Zavřeli jsme je, bili. V poslední minutě míč propadl, náš hráč to trefil holení vedle branky. Nebyli jsme schopni dát gól. Do rána bychom se netrefili. Od druhého poločasu nastoupili dva šestnáctiletí kluci střední zálohu Uhlář a Petřík. Zhostili se toho výborně. Pro mančaft to byla vzpruha.“

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „První poločas byl z naší strany dobrý, měli jsme vést 3:0, promrhali jsme spoustu šancí. Nastřelili jsme i tyčku. Domácí jsme do ničeho nepouštěli. Druhou půli jsme hodně odešli, vyklidili jsme pole. Hráli jsme vážně špatně, díky brankáři a štěstí jsme zápas vyhráli. Stává se nám to často, hlavně venku, v úterý si k tomu už něco budeme muset říct. Navíc jsme dostali červenou kartu, kluci jsou někdy přemotivovaní. Vítězství se samozřejmě počítá, spokojeni však nejsme. Za první místo jsme rádi, musím ale znovu zopakovat, že tabulka je vyrovnaná, máme za sebou teprve půlku z půlky. Když bychom získali hodně bodů, tak bychom rádi dávali šanci dalším mladým klukům. Nemůžou být pořád na lavičce.“

HVOZDNÁ – LUŽKOVICE 1:1 (1:1)

Petr Polášek, trenér Hvozdné: „Pro mě bylo utkání zajímavější, jelikož jsem v Lužkovicích prožil krásného dva a půl roku trénování. Hostující kluci se určitě chtěli vytáhnout. Derby bývají nevyzpytatelná, takže pozice podle tabulky nehrají roli. U Lužkovic ještě jde o to, jestli se sejdou. V sobotu se sešli a měli kvalitu. V první půli jsme inkasovali po chybě při standardce. Naštěstí za pár minut jsme po hezké akci srovnali Vránou. Úvodní poločas nám jinak moc nešel. Hosté hezky kombinovali, my se špatně posouvali, byli všude pozdě. Prohrávali jsme souboje a neměli ani odražené míče. Z naší strany to bylo ospalé. Naštěstí jsme Lužkovice nepouštěli do šancí. Prvních 25 minut druhé půle jsme měli trochu tlak, ale neproměnili jsme dvě tutovky. Zbytek utkání už to znovu nebylo ono a zápas se dohrál. Asi to je pro nás ztráta, jelikož jsme hráli doma a soupeře do šancí nepouštěli. A sami jsme ve druhé půli dvě stoprocentní nedali. Na druhé straně hosté také měli kvalitu, hlavně v útoku. Každý bod se počítá.“

Ivo Světlík, místopředseda Lužkovic: „Zápas s lídrem soutěže jsme hráli zodpovědně, kvalitně zezadu. Přesně, jak jsme chtěli. Nepouštěli jsme se do věcí, které nás trápí v poslední době – jdeme moc útočně, pak máme vrátka vzadu. Stále hrajeme hodně ofenzivně, dozadu jsme dost zranitelní. Potvrdilo se to krátce po našem gólu, soupeř nás rychlými útočníky potrestal na 1:1. Utkání se vyvíjelo celkově remízově, my si vytvořili více útočných akcí. Směřovalo to však ke spravedlivému bodu. Je dobrý, potřebujeme konečně vyhrát za tři body. Derby bylo slušně odehrané, bez emocí.“

MALENOVICE – PŘÍLUKY 2:1 (1:0)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Konečně to vyšlo. Jsme rádi, že jsme se odpoutali od posledního místa. V prvním poločase jsme vstřelili dva góly, doufali jsme, že druhý dohrajeme v klidu. Bohužel jsme inkasovali z rohu, Příluky přitlačily. Vítězství jsme uhájili. Oproti dřívějším zápasům jsme tolik nehráli zezadu, nakopávali jsme to na krajní záložníky, dostávali jsme se do brejků.“

Radek Machů, trenér Příluku: „Do 20. minuty jsem si myslel, že to půjde. Vypadalo to pro nás dobře. Pak jsme si nepohlídali standardku, úplně žalostně. Z brejku se domácím podařilo dát na 2:0. Nebyl důvod na něco čekat, snažili jsme se tlačit, Malenovice hrály na brejky. Korigovali jsme jen gólem na 2:1. Byly tam ještě náznaky, domácí hrozili z protiútoků. Venku je to pro nás zakleté. Ještě jsme hráli v okleštěné sestavě, vypadl nám člověk ze středu zálohy, o poločase jsme museli střídat dalšího.“

TLUMAČOV – BŘEZNICE ODLOŽENO NA 10.11. 13 HODIN