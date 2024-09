Vytrvalé deště dopadly také na I. B třídu skupiny B. Nejvíce to schytalo hřiště ve fotbalovém Tlumačově, kde by teoreticky mohlo dojít i na konec domácí sezony. Vodu řešily také ve Všetulech, zde má své útočiště Holešov B.

DOLNÍ LHOTA

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Voda se drží pouze na některých místech, hřiště celkově pod vodou není. Není to žádná hrůza. V dalších dnech by navíc mělo být slunečno. Zítřejší (úterní) trénink bude volnější, někde se půjdeme rozběhnout. V případě potřeby máme jako druhé hřiště umělku v Luhačovicích.“

FRYŠTÁK

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Projížděl jsem okolo hřiště, na trávníku nic extra velkého nebylo. Možná budeme řešit spodní vodu, čerpadlo to však odčerpá. Uvidíme, jak to vypadá v kabinách, tam jsem se ještě nedostal. Další kolo máme doma Ludkovice, měli bychom ho odehrát bez problémů. Je tam dobré podloží.“

HOLEŠOV B

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Postihlo to i nás. Šatny a sprchy se dostaly tři čtyři centimetry pod vodu, hřiště přibližně z třetiny. Včera jsme uklízeli, šatny jsou v normálním stavu. Až další dny ukážou, jak to bude vypadat s trávníkem, nyní nedokážu říct. Věřím však, že o víkendu bychom mohli odehrát zápas na domácím hřišti.“

Fotbalové hřiště v Tlumačově poničila voda. | Video: Se souhlasem Miroslava Škrabala.

HVOZDNÁ

Jan Hrazdira, předseda Hvozdné: „Hřiště ve Hvozdné je současně v rekonstrukci, plocha je již upravena a srovnána před výsevem trávy. Je sice podmáčena vlivem vytrvalých dešťů, ale je v pořádku, pro další práce realizace rekonstrukce dle plánu. Hřiště v Lukově, kde hrajeme svá domácí utkání, je bez zásadních problémů, aktuálně podmáčené, ale jakmile ustanou vytrvalé deště, určitě budeme hrát. Zázemí bez žádné újmy, je v pořádku.“

CHROPYNĚ

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „U nás je vše zatím v pořádku.“

LUDKOVICE

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Máme zde extrémně suché hřiště, vypískované. Vypadá to dobře, problém jsme neměli. Teoreticky jsme byli schopni odehrát už víkendový zápas, naprosto však chápu, že to nešlo, nemělo by to ani smysl. Odklad bylo dobré rozhodnutí.“

MALENOVICE

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Byl jsem se podívat dneska (pondělí) ráno, trochu to čvachtalo, není to však nic extrémního. Hřiště máme v pořádku, kabiny vytopené nejsou. Pokud nepřijde další déšť, v neděli určitě budeme hrát. Zítra (úterý) mají muži trénink, uvidíme, jak to bude vypadat, jestli si půjdou zaběhat, nebo ne.“

PŘÍLUKY

Radek Machů, trenér Příluku: „Nemám žádné informace o možných problémech. Hřiště sice bylo zmoklé, nikoliv však zničené. O víkendu navíc hrajeme v Malenovicích.“

RYMICE

Marek Oral, trenér Rymic: „Vše by mělo být v pohodě, do zázemí se nic nedostalo. Lehce pod vodou to bylo jen u střídaček. Nyní hrajeme venku, doma až další víkend. Na hřiště bychom mohli jít už ve čtvrtek.“

TĚŠNOVICE

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „V Těšnovicích to vypadá dobře. Hřiště máme na kopci, voda se na něm nezdržovala. Nebyl žádný problém.“

Miroslav Škrabal, brankář Tlumačova: „Během dnešního (nedělního) dopoledne se narychlo svolala brigáda, díky které se nám podařilo zachránit vybavení hřiště a všechno, co se jen dalo. Bohužel trávník je již zničen a na dokončení aktuální sezony na našem hřišti to nevypadá.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Sedneme si s vedením a uvidíme, jak to dopadne, přeci jen je to hodně čerstvé. Azyl? Spolupracujeme s Baťovem, nějaký čas bychom možná mohli odehrát na jeho hřišti. Řešením je také podzim na venkovních hřištích. Musíme se domluvit.“

SK ZLÍN 1931

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Okolo hřiště na Pasekách to teklo dost, přímo na něj se to nedostalo. Hřivínův Újezd? Jel jsem okolo. Potůček byl sice zvětšený, na hřišti nic nebylo.“