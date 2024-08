Stoprocentní nadále po změně trenéra zůstává také Hvozdná. Svěřenci Petra Poláška si o den dříve poradili s Malenovicemi 2:0.

CHROPYNĚ – TĚŠNOVICE 1:4 (1:1)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Rozpadla se nám úplně osa týmu, přesto jsme 20 minut hráli pěkný fotbal a zaslouženě vedli. Bohužel hned jsme si nechali vyrovnat z penalty a o osudu utkání rozhodl druhý obdržený gól. Poté se naše hra rozpadla jak domeček z karet a hosté utkání v poklidu dohráli.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „První poločas byl vyrovnaný. Domácí se ujali vedení po individuální akci, my jsme srovnali po úspěšné penaltě Janoštíka. Přitom to nekopl úplně dobře. Měli jsme famózní nástup do druhé půle, do vedení nás poslal Filip Nohava, na 3:1 navýšil Janoštík. Přidali jsme další gól a utkání jsme ovládali. Rozhodující okamžik byl nástup do druhého dějství, domácí navíc odpadli fyzicky. Přehráli jsme je. Začátek sezony zatím máme jak na houpačce, kvůli prázdninám nám občas chybí hráči. Celkově ale můžeme být spokojeni.“

DOLNÍ LHOTA – FRYŠTÁK 3:1 (2:1)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Začátek zápasu byl vyrovnaný, soupeř nám pak utkání hodně usnadnil, v 15. minutě obdržel červenou kartu. Zápas to ovlivnilo. Za deset minut jsme prohrávali, ještě do poločasu jsme tento nepříznivý stav otočili. Ve druhém poločase jsme měli šance, zahazovali jsme jednu za druhou, nakonec jsme navýšili na 3:1. V 80. minutě přišlo z naší strany vyloučení, na můj vkus to poté bylo až moc drama. Hosté se přes nás dostávali spíše nakopávanými míči, pouze takto s námi v deseti mohli hnout. Utkání jsme ovšem víceméně měli pod kontrolou. Vítězství je vybojované, super povzbuzení do dalších utkání. Hlavně jsme se odlepili ze spodních pater tabulky.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Kdybychom po čtvrt hodině vedli 3:0, domácí by nemohli říct půl slova. Dost jim zatápěl Hřebačka, své šance bohužel nedal, přitom šel i sám na branku nebo přehodil gólmana. V 15. minutě jsme dostali červenou – byl normální souboj o míč, Vavruša přetlačil domácího hráče, rozhodčí pískl faul. Vavruša pak byl za řeči vyloučen. Oslabil celý mančaft. Utkání to hodně ovlivnilo. Před druhým gólem Dolní Lhoty jsme jim to navíc namazali. Ve druhém poločase domácí vedli 3:1. V deseti lidech už nemáte sílu zápas otáčet, navíc bylo obrovské vedro. Velká škoda této ztráty, na papíře jsem měl silný, zkušený mančaft. Myslel jsem si, že nějaké body uhrajeme.“

HVOZDNÁ – MALENOVICE 2:0 (1:0)

Petr Polášek, trenér Hvozdné: „Užíváme si start do sezony. Každý víkend hrajeme o to, abychom byli zase týden na špici. Mám radost, že jsme hosty nepustili do žádné vyložené šance a sami ze spousty příležitostí proměnili dvě. Kluky musím pochválit – i když to někdy nejde fotbalové, stále tam je srdíčko. Hřiště v Lukově? Jsme rádi, že nám někdo poskytl azyl a to ještě za humny. Takže nemusíme cestovat na zápasy a hlavně na tréninky. Viz Paseky. Bohužel letos léto bylo extrémní a voda na Lukově není. Zatím hřiště zapiskovali a měli by řešit i vodu. Což by bylo super, jelikož ani naši hráči nejsou nadšení. Hosty chápu.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Domácí šli v páté minutě do vedení. Uklidnili se, zdržovali hru, nakopávali míče za obranu. Kluci byli otrávení ze špatného povrchu – byl hodně hrbolatý, křivý, trávník neposečený. Měl suchá místa. Naší hře to nevyhovovalo. Hvozdná na začátku druhého poločasu vstřelila branku, pak to spíše odkopávala. Hrála jednoduše. Oba týmy si vytvořily šance, nám to tam nepadlo. Utkání nám nevyšlo.“

HOLEŠOV B – LUDKOVICE 1:2 (0:2)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Ludkovice se za poslední dobu hodně obměnily. V prvním poločase měly více šancí. My si rovněž nějaké vytvořili, za stavu 0:0 jsme dokonce nastřelili břevno. Dostali jsme však dva góly po pěkných akcích, byly opravdu krásné. V úvodní půli se hrála vyrovnaná partie, hosté byli lepší v koncovce. Do druhé jsme to prostřídali, hra se z naší strany zlepšila, byli jsme více na míči. Hned v první minutě jsme mohli snížit, nakonec to přišlo až v 67. minutě Zdráhalem. Naše koncovka je jinak na začátku soutěže žalostná. Ludkovice si zbytek zápasu pohlídaly. V závěru jsme po skrumáži mohli alespoň vyrovnat, netrefili jsme však branku. Bod bychom brali. Hosté berou za první poločas zaslouženě tři body. Naše kluky musím pochválit, že ve druhém dějství chtěli s výsledkem ještě něco udělat. Celkově se hrál pěkný zápas na obě strany. Teď nejsem ani naštvaný. Jen ještě více musíme máknout. Začátek soutěže jsme si takto nepředstavovali – nedaří se nám v koncovce, někteří kluci naskakují do tréninku až teď. Snad se do toho brzy dostanou a začneme sklízet ovoce.“

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „K zápasu jsme odjížděli s cílem získat bod. Nepamatuji si, že bychom venku s Holešovem B někdy předtím vyhráli. V prvním poločase jsme dali dvě skoro až ligové branky – Vašek Dvorník uklízel krásnou střelu do šibenice, Viktor Zábojník to skvěle trefil z voleje. Během zápasu jsme si vypracovali nájezdy, velké množství šanci, nastřelili jsme i tyčku, znovu nás ale zlobila koncovka. Domácí to do druhého poločasu prostřídali, dali tam čerstvé borce. My tolik hráčů k dispozici neměli, kluci si sáhli na dno. Hrálo se v enormním počasí, bylo to vážně náročné. Holešov v 90. minutě mohl vyrovnat na 2:2, se štěstím jsme to ustáli. Jsme rádi, že jsme zde vyhráli, domácí mají výborný kádr, na svém hřišti hrají skvěle. Dvanáct bodů po čtyřech kolech je fantastický start! Zůstáváme ale pořád opatrní, klidně se může stát, že třeba budeme prohrávat na konci. Důležité bude, abychom zůstali zdraví, tak širokou lavičku nemáme. Po utkání s Holešovem máme drobné šrámy, někteří dohrávali na krev. Honza Suchý byl zraněný, chtěl však nastoupit, nakonec odehrál 60 minut. Když jsme kompletní, tak si věříme.“

RYMICE – LUŽKOVICE 2:0 (1:0)

Marek Oral, trenér Rymic: „Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Někteří kluci dostali na hráče soupeře speciální pokyny. Pořádně jsme však nevěděli, co od utkání čekat. Udělali jsme změny v sestavě, uprostřed zálohy. Kluci to zvládli moc dobře. Díky tomu jsme hru měli pod kontrolou, byli jsme dominantní na míči. Dostali jsme se do vedení, Dominik Marek šel sám na brankáře, na 16letého kluka zkušeně zakončil. Tempo opadlo, Lužkovice se dostaly do hry. Ve hře se objevily pasáže, kdy jsme byli málo důrazní, dvakrát třikrát nás výbornými zákroky podržel gólman. Nulu si zasloužil. Nástup do druhého poločasu byl bez energie, trochu uspaný, Lužkovice větší šance neměly. Dostávali jsme se do hry, po důrazu jsme dali druhý gól, do brány doklepával Blažek. Ke konci jsme měnili rozestavení, chtěli jsme si to pohlídat. Hodně pomohlo domácí prostředí, hráli jsme na velkém krásném hřišti. Výkon byl až na některé věci dobrý, takto by to nějak mělo vypadat. Kluci to zvládli dobře. Musím je pochválit!“

Matěj Votava, vedoucí Lužkovic: „Utkání probíhalo jako všechny naše poslední – neproměňovali jsme šance, soupeř naopak potrestal naše chyby. V prvním poločase jsme si vypracovali šest gólovek, ani jednu jsme nevyužili. Druhá půlka už byla z naší strany špatná.“

TLUMAČOV – PŘÍLUKY

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Ohlas doplníme během pondělního dne.“

Radek Machů, trenér Příluk: „Hrálo se pěkné utkání na krásném hřišti. Ze začátku ještě bylo horko, pak se zatáhlo, foukal i vítr. Do zápasu jsme znovu nastoupili v jiné sestavě, na pozici předstopera hrál mladý klučina. Do 10. minuty jsme si vytvořili dvě tutové šance, pak začaly být i na straně Tlumačova, který jeden brejk proměnil. Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů, tlačili jsme, vyrovnali jsme. Chybělo nám kousíček a mohli jsme dát vedoucí gól. Rovněž domácí si vypracovali své šance, po nedorozumění jsme poté dostali na 2:1. Rozhodčí nám v závěru nedovolil vyrovnat, nezapískal dvě penaltové situace. Byl to remízový zápas. Klukům chci poděkovat.“

BŘEZNICE – SK ZLÍN 1931 3:1 (1:0)

Michal Dostál, trenér Březnice: „Deník čeká na vyjádření.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Byli jsme oslabeni o čtyři hráče. Nastoupili mladí, předvedli dobrý výkon. Narazili jsme však na kvalitu domácích. Mají výborné záložníky i útočníky, celkově byli lepší. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě pološance, spíše jsme se ale bránili. Březnice dobře zahrávala standardky, držela více balon. Gól jsme vstřelili až za stavu 3:0, kdy to domácí už prostřídali, jejich kvalita asi trochu šla dolů. Na body jsme tentokrát neměli.“