VESELÁ – KOSTELEC 1:2 (0:1)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Zápas se mi hodnotí těžko. První poločas jsme byli hodně nepřesní, kazili jsme v přechodové fázi. Stejně jako soupeř jsme si ovšem vypracovali své šance. Ve druhé půli jsme byli lepší, bohužel jsme pohořeli ve finální fázi. Přitom jsme měli více příležitostí. Byly tam šance na zlomení zápasu, v poslední minutě jsme však udělali hrubou chybu v rozehrávce, kterou soupeř potrestal. Musím pochválit Kostelec, oproti podzimu je to jiný tým.“

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „V prvním poločase se hrál dobrý fotbal, šance byly na obou stranách. Veselá nás ve druhé půli zatlačila, byla silná při rychlých brejcích, paradoxně jsme ovšem šli do vedení. Domácí vyrovnali poté, co náš brankář sice předvedl neuvěřitelný zákrok, hlavou však doráželi do prázdné. Nakonec jsme rozhodli v nastavení, Kuba Prchal vystihl výhoz z rukou brankáře a do odkyté branky vstřelil vítězný gól. Tyto tři body jsou pro nás hodně důležité, věřím, že jsme se už definitivně zachránili. Zároveň jsme podtrhli dobré jaro, 21 bodů za půl sezony je skvělých. Snad v tom budeme pokračovat i na podzim.“

LOUKY – TLUMAČOV 1:2 (0:1)

Petr Štolba, trenér Louk: „Už v šesté minutě jsme dostali gól, v prvních deseti minutách nám celkově chyběla koncentrace. Hra se poté vyrovnala. Bylo však vidět, že Tlumačov má šikovné hráče, na tři čtyři přihrávky rychle přecházel do útoku, hrozil z brejků. Vzadu pak působil organizovaně. Ve druhém poločase jsme po chybě dostali gól na 0:2, už jsme jen snížili, Tlumačov si zápas už pohlídal. Definitivní stvrzení sestupu? Je to smutné, mrzí mě to. Mužstvo v zimě nebylo posíleno. Když dorostenci měli zápasy v sobotu dopoledne, tak už nám pak nechodili pomáhat. Nemůžeme to ovšem na nich stavět, nejde, aby zachraňovali I. B třídu. Do budoucna to bude těžké, musíme vyřešit i některé věci v klubu, konkrétnější však zatím být nechci. V létě musíme poskládat mužstvo tak, aby v okresním přeboru bylo konkurenceschopné.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Rozhodli jsme se nasadit hráče, kteří tradičně tolik prostoru nedostávají. Od začátku jsme soupeře zatlačili, brzy jsme vstřelili první gól. Hrálo se mezi šestnáctkami, bez větších šancí na obou stranách. Ve druhém poločase jsme přidali druhý gól. Po chybě jsme sice inkasovali, zápas jsme ovšem v pohodě dohráli.“

ZÁHLINICE – CHROPYNĚ 2:1 (1:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Podle průběhu utkání by byla ztrátou i remíza, nám se to podařilo prohrát. Se vší úctou k domácím, kteří byli s nadsázkou tak pětkrát za půlkou, jsme jim výhru darovali. Na šance to bylo 2:6, výsledek skončil 2:1. Co na tom, že domácí mačkáme i v 10 lidech, v útoku jsme jaloví a vzadu chybujeme tak, že to Záhlinice doslova měly na zlatém podnose. Když je to prohra v 90. minutě, tak to bolí dvojnásob. Ať už je konec sezony.“

HOLEŠOV B – HVOZDNÁ 3:2 (2:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Hrál se útočný fotbal na obě strany, mančafty byly v podstatě bez obran, šance střídala šanci. Na začátku druhého poločasu jsme vedli už 3:0, Hvozdná však nesložila zbraně, bojovala až do konce. Vstřelila nám dva góly, v závěru dokonce měla šanci na vyrovnání, naštěstí jsme to přežili. Byli jsme šťastnější.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme vstoupili smolně, Lukáš Pazdera se brzy zranil. Musel na úrazovku, asi si vyhodil rameno. Do 20. minuty jsme měli dvě gólové šance, které jsme nedali. Domácím naopak vyšla akce, po které se dostali do vedení. Na konci poločasu míč překvapivě přeletěl našeho brankáře, Holešov zvýšil na 2:0. Do druhé půlky jsme vkročili špatně, soupeř vstřelil třetí gól. Prostřídali jsme to, z dálky snížil Štěpán Vrána, pět minut před koncem na 3:2 korigoval Nahodil. Mohli jsme i vyrovnat, což se nakonec nepodařilo. Celkově to bylo slušné utkání.“

SLUŠOVICE B – FRYŠTÁK 0:3 (0:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Na začátku zápasu jsme mohli jít do vedení, Hrnčiřík se ocitl před brankářem, svoji šanci neproměnil. V prvním poločase to z naší strany bylo vše. Chyběl nám pohyb, aktivita, byli jsme zalezlí před vápnem. S přibývajícím minutami jsme tahali za kratší konec. Hosté se navíc ujali vedení. Do poločasu ještě mohli navýšit skóre, několikrát šli sami na brankáře, i ve dvou, Vrána nás několikrát podržel. Ve druhém dějství jsme chtěli být živějším týmem, naopak jsme působili ospale. Soupeř navýšil až na 0:3. Měli jsme okamžiky, kdy jsme se mohli dostat do utkání, gól nám nebyl souzený. Fryšták vyhrál zaslouženě.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Jasnější to ani být nemohlo být. Brzy jsme sice mohli prohrávat, Mikel vychytal domácího hráče. Od 35. do 45. minuty naši útočníci Křenek s Vavrušou šli čtyřikrát sami na gólmana, dokonce i ve dvou. Nahrávali si, poté přestřelovali bránu. Vrcholem byla situace, kdy Vavruša na půlce vypíchl balon, Slušovice ho ani nedobíhaly. Nakonec trefil jen boční síť. Myslel jsem, že se tam vyvalím, už jsem pomalu rezignoval. (trpký úsměv) Na druhou stranu musím pochválit domácího gólmana, který ještě chytá dorosteneckou soutěž. Klobouk dolů, jak zachytal, lapil minimálně tři góly. Do kabin jsme nakonec odcházeli za stavu 1:0 pro nás. Věděli jsme, že ve druhém poločase může nastat nějaká trma vrma, ze které domácí vstřelí gól, čímž bychom je dostali do sedla. To se ale nestalo. Přidali jsme další dva góly, na 3:0 pak dával Pepino Jasenský, který hrál po dlouhé době. Krásně to dal z otočky na 3:0. To nás uklidnilo. Klidně jsme však mohli zvítězit 10:2.“

DOLNÍ LHOTA – BŘEZNICE 0:4 (0:2)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Je to tvrdý direkt, krutý výsledek. Hosté měli v úvodu tři rohy, my potom chodili do přečíslení tři na dva, dva na jednoho, akce jsme však nedotáhli. Naopak jsme se poté dostali pod tlak, hra se později vyrovnala. Březnice předváděla slušný fotbal, vlastními chybami jsme jí to usnadnili. Trestali to, na rozdíl od nás fatální chyby nevytvářeli. Skóre je proto takové, jaké je. Z obou stran to byl herně dobrý zápas.“

PŘÍLUKY – TEČOVICE 2:3 (1:0)

Petr Janků, trenér Příluk: „První poločas byl z naší strany dobrý, soupeře jsme do ničeho nepouštěli. Tuto část jsme možná odehráli i nad naše síly. Věřili jsme, že Tečovice můžeme porazit, zvládli jsme udolat i Holešov, zápas se vyvíjel úplně stejně. Po přestávce jsme se však nechali zbytečně zatlačit, projevila se kvalita hostů, inkasovali jsme tři góly. Kdybychom se tolik nebáli, možná by to mohlo dopadnout jinak. Tečovice však ukázaly, že mají ještě větší kvalitu než Holešov.“