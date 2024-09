DOLNÍ LHOTA – PŘÍLUKY 2:1 (1:1)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Pro nás je to stoprocentně důležité vítězství. Na soupeře jsme chtěli vletět, hrát navrchu. Vytvářeli jsme si šance, nějaké jsme neproměnili. V 15. minutě jsme po trmě vrmě a ruce na malém vápně čelili smolné penaltě, kterou hosté proměnili. Inkasovaný gól nás nepoložil, nadále jsme hráli aktivně. Hosté bojovali, nahoře měli jednoho útočníka, na kterého dávali dlouhé míče. Chtěli jsme mít ty druhé. Do poločasu jsme zaslouženě po standardní situaci srovnali. Ve druhé půli jsme zápas otočili na 2:1. Příluky stáhly hru na tři obránce. Chodili jsme dva na jednoho, tři na dva. Další góly jsme nepřidali, třepali jsme se do poslední minuty. Hosté v závěru hru zjednodušili, vytvořili si tlak. Tři body zůstaly doma.“

Radek Machů, trenér Příluku: „Chtěli jsme získat alespoň bod, z celého týmového pojetí však panuje nespokojenost. V prvním poločase to byla honička, velká nakopávaná nahoru dolů. Po čtvrt hodině jsme otevřeli skóre na 1:0. Domácí po trestňáku vyrovnali, odrazil se jim tam balon. Ve druhé půli se Dolní Lhotě podařilo vyřešit jednu situaci, šla po ní do vedení. Hráli jsme špatně, nevyužívali jsme kraje hřiště. Snažili jsme se to hrát středem, mají však výborného stopera, který to dokázal odehrát. Nebyli jsme dobří jako tým. Tabulka se po dnešním utkání více mohla rozdělit, Dolní Lhota by byla více dole. Mohli jsme hrát ve větším klidu. Nezbývá nic jiného, než bodovat doma.“

HVOZDNÁ – LUDKOVICE 2:1 (1:1)

Petr Polášek, trenér Hvozdné: „Už nechci hodnotit hřiště, které je pro nás i soupeře špatné. Těšíme se na příští týden, kdy by mělo začít pršet. Snad se trochu spraví a bude lepší i kvůli zdraví. V první půli proti Ludkovicím jsme byli lepším týmem, ale do vedení šli hosté, kteří využili standardku. My pak přišpendlili soupeře v šestnáctce. Ze šanci jsme proměnili pouze jednu a to si ještě dovolili zahodit penaltu Poláchem. Ve 45. minutě hosté zbytečně faulovali našeho útočníka. Bohužel my jsme ten atak neunesli a naši hráči mu šli vyčinit. V chumlu rozhodčí udělil dvě červené karty pro nás i hosty. Z naší strany je to nedisciplinované a takhle se to nemá řešit. Nehrajeme fotbal rok, abychom takto reagovali. Od toho je tam rozhodčí, který si to musí sám vyřešit. Jsem na hráče v tomto hodně naštvaný a budu to v kabině řešit pokutou! I když se hrálo deset na deset, tak nás to na začátku druhé půle utlumilo a hosté převzali otěže zápasu. Probudili jsme se v 64. minutě, kdy z ojedinělého protiútoku jsme dali rozhodují branku Štěpánem Vránou. Zbytek utkání jsme i se štěstím ubránili a bereme tři body.“

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Utkání se mi hodnotí těžko, neproměnili jsme spoustu šancí. Měli jsme tři čtyři stoprocentní situace na 2:0, které jsme nedali, ani do prázdné branky. Soupeř po remízovém stavu v prvním poločase ve druhé půli z jedné střely na bránu otočil na konečných 2:1. Pak už to byl spíše boj, vyhecovaný zápas. Venku je to vždy těžké. Výsledek musíme přijmout, jak je. Třeba nám to pomůže. Situace ze 45. minuty? Vypadalo to hrozně, přitom šlo o normální souboj. Našeho kluka bych z toho nevinil, hráč Hvozdné ke smůle přepadl přes hrazení. Uprostřed hřiště by to byl faul na žlutou. Utkání to pak určitě neovlivnilo. Paradoxně předtím jsme nedali jasnou šanci na 2:0 do prázdné.“

MALENOVICE – FRYŠTÁK 0:3 (0:2)

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Ve 13. minutě jsme si vstřelili vlastní gól. Stalo se to znovu. Soupeře to pak uklidní. Neustále děláme stejné chyby. Do poločasu jsme prohrávali 0:2, Fryšták pak ještě navýšil vedení. Své příležitosti jsme naopak nevyužili. Ke konci utkání to už byl z naší strany vabank, otevřeli jsme to, abychom vstřelili alespoň jeden gól. Hosté jich mohli přidat více, nastřelili i tyčky, další branku ovšem nebyli schopni dotlačit. Věděli jsme, že v případě prohry budeme poslední, bohužel se nám nedaří. Červené karty? Náš hráč šel do útočné akce, byl tam souboj. Soupeřův hráč v přerušené hře udeřil našeho do obličeje, strhla se mela. Náš byl vyloučený za oplácení. Konflikt začal u hostů. Utkání to ale určitě neovlivnilo.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Hra z naší strany vypadala velmi dobře. Byli jsme lepším týmem. Pomohl nám vlasťnák domácích – dotírali jsme na hráče, předstoper si vstřelil gól. Dost to napovědělo o vývoji utkání. Proměnili jsme některé další šance, které jsme měli. Je však neuvěřitelné, co neproměníme. Znovu jsme přijeli ve 12 lidech, po utkání máme o hráče méně. Vyloučení? Rozhodčí podle mě měl dávno už pískat, nechal výhodu. Náš bek odkopával míč a jejich do něj zajel. Zrovna jsem sledoval balon, kam letí. Pak jsem viděl, jak hráči leží na sobě, více nevím. Tři body jsou důležité, odpoutali jsme se ze dna. Po sobotě jsme byli poslední.“

TLUMAČOV – SK ZLÍN 1931 2:2 (2:0)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Ve 20. minutě jsme vedli 2:0. Myslel jsem si, že utkání si už pohlídáme a zvítězíme. Proti byl dobrý soupeř s vysokými hráči a výborným gólmanem. Přehrával nás jednoduchou hrou. Ke konci jsem musel vystřídat tři hráče základu. V závěru jsme to neustáli, přišli jsme o další body. Upřímně je to pro mě nepochopitelné. Říkal jsem si, že to bude špatnou fyzičkou, kluci by však ještě něco měli vydržet, hraje se teprve šesté kolo. Každopádně jsme takto body ztratili podruhé v řadě. Hodně mě to mrzí.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Nakonec jsme to uválčili. Znovu jsme prodrbali první poločas, nebyli jsme na to nachystaní. Po naivních až triviálních chybách jsme dostali laciné góly. Celkově jsme nehráli, co jsme chtěli. O přestávce jsme si něco řekli, zvýšil jsem hlas. Ve druhé půli jsme vyrovnali, nakonec jsme mohli i zvítězit, Cetkovský hlavou nedal tutovku. Pořád se učíme, získáváme zkušenosti. Většina z kluků maximálně hrála krajský přebor dorostu, nikdy I. A nebo I. B třídu. Mančafty v okrese by nás za to možná nepotrestaly, tady už ano. V tom je největší rozdíl. Soutěž je hodně vyrovnaná, chvíli bude trvat, než si to sedne.“

RYMICE – TĚŠNOVICE 3:2 (3:2)

Marek Oral, trenér Rymic: „Ohlas doplníme během pondělí.“

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „V prvním poločase jsme od soupeře dostali tři góly, dva jsme dali. Celkově jsme v zápase byli lepší, měli jsme ovšem problém s proměňováním šancí. Bohužel jsme nedali ani samostatný nájezd. Domácí ze čtyř příležitostí vstřelili tři branky a vyhráli. Utkání se nepovedlo panu rozhodčímu, podobný výkon jsem dlouho neviděl.“

CHROPYNĚ – BŘEZNICE 2:0 (0:0)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „V utkání jsme byli aktivnější, živější a na rozdíl od hostů jsme se tlačili do zakončení. Konečně jsme také odvedli zodpovědný výkon v obraně, hosté vystřelili pouze jedenkrát na branku. My jsme měli šancí víc, dvakrát jsme se prosadili a zaslouženě bereme tři body. A navíc konečně doma!“

HOLEŠOV B – LUŽKOVICE 3:2 (1:1)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Kluci věděli, na čem jsou, tlak byl docela velký. Loni jsme hájili postupové příčky, letos to zatím nevychází. Poslední dvě tři kola jsme byli úplně jiný mančaft, kluci se probudili do stavu, kdy takto máme hrát fotbal. Proti Lužkovicím jsme v prvních minutách mohli jít do vedení 2:0, naopak jsme však prohrávali, hosté nás potrestali z fotbalové situace, která se jim vážně povedla. Ještě více nás to nakoplo k výkonu a obratu. Vzápětí jsme mohli vyrovnat, což ještě nevyšlo. Kluci nesložili zbraně, předvedli týmový výkon. Zápas jsme otočili na 2:1, měli jsme další šance na skórování – šli jsme i sami na gólmana, v této fázi to je spíše o hlavě. Zaslouženě jsme vedli 3:1. Potom jsme měli úprky na 4:1, 5:1, které jsme nevyužili. Lužkovice naopak kopaly penaltu, mohly zkorigovat na 3:2, fantastický Oral ji vychytal. Byl to zlomový bod, že zápas ještě není u konce. Lužkovice pak hrozily z půlky, měly nakopávané míče, my další gól nepřidali. Z rohu jsme dostali na 3:2. Vítězství jsme však ubránili. Pro kluky je to vzpruha, konečně máme tři body. Musíme se dát dohromady s vyloženými šancemi.“