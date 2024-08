CHROPYNĚ – SK ZLÍN 1931 1:2 (1:1)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Fotbal nám opět ukázal, jak dokáže být krutý. Jestliže jsme minule ztratili dva body, tak tentokrát rovnou všechny tři! Hostům stačila k vítězství jedna střela na branku a jeden tečovaný centr. My jsme zazdili pět tutovek. Pokud nebudeme tyto jasné šance proměňovat, tak body bohužel sbírat nebudeme. Místo šesti máme pouze jeden. Teď to budou muset kluci ustát v hlavách a hlavně urvat na hřišti.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Znovu jsme látali sestavu, v této kombinované to dopadlo velice dobře! (úsměv) Soupeř od začátku ukazoval kvalitu na míči, my hráli zezadu, na brejky. Domácí šli po trestňáku do vedení, dostávali se do šancí, my sporadicky. Přesto jsme před koncem poločasu vyrovnali. Soupeř i ve druhé půli více držel balon. Nám vyšla standardka, protlačili jsme to do branky. Minulý týden jsme tolik štěstí neměli, teď se nám to vrátilo. Chtěli jsme bod, máme tři. Musíme to potvrdit doma. Zápasy budeme hrávat v Hřivínově Újezdu, zatím je to dané na půl roku. Byli jsme se tam podívat, vypadá to dobře. Umělka mohla být naší výhodou, už ovšem měla dvě tři vyjímky.“

HOLEŠOV B – MALENOVICE 4:2 (2:2)

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Malenovice mě svým výkonem hodně překvapily. Už ve třetí minutě se nám zranil útočník Uličný, museli jsme udělat změny. Hosté se dostali do vedení, perfektní střelu na zadní tyč poslal Bartek. My jsme neproměnili nějaké šance, Charuza poté výborně zapružil z třiceti metrů a vstřelil snad svůj nejkrásnější gól kariéry. Dlouho jsme se neradovali, za dvě minuty nás znovu potrestal Bartek. Srovnali jsme Očadlikem, do poločasu jsme ještě mohli otočit vývoj na svoji stranu. Po přestávce jsem ze hřiště stáhl gólmana Láníka, po střetu s Bartkem si pohnul s kotníkem. Do brány šel Oral. Doufali jsme, že hosté s nasazením nevydrží, kousali ovšem dalších 15 minut. Kluci soupeře utahali, neměl sílu napadat. Hráli jsme výborný fotbal, otočili jsme na 3:2. Štopl prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Malenovice to možná dostalo na kolena. Očadlík pak ještě orazítkoval břevno, míč trefil brankáře do hlavy, byl z toho jen roh. Hosté nás už moc neohrozili. Leškem jsme dali pojišťovací branku na 4:2. Mělo to obrovské tempo, hrál se perfektní fotbal. Jsem šťastný za tři body. Musím vyzdvihnout dvojici Očadlík, respektive Bartek.“

Miroslav Šenkeřík, vedoucí Malenovic: „Kvůli dovoleným nám chybělo hodně hráčů, včetně těch zkušených. Nastoupili jsme v mladé sestavě. Na lavičce jsme bohužel neměli takovou kvalitu, abychom střídáním posílili mužstvo. První poločas byl vyrovnaný, možná jsme měli i více příležitostí, bohužel jsme vstřelili pouze dva góly. Domácí těsně před koncem první půle vyrovnali na 2:2. Nakoplo je to psychicky, zklidnili se. Ve druhé už byli lepší, dali na 3:2, na konci na 4:2. My své šance už neproměnili. Celkově se hrál poklidný zápas. Doufáme, že se budeme jen zlepšovat. Někteří kluci určitý čas nehráli, nemají herní praxi a takovou fyzičku.“

TĚŠNOVICE – LUŽKOVICE 3:1 (2:0)

Petr Bíbr, trenér Těšnovic: „Vítězství je zcela zasloužené. První poločas klidně mohl skončit 5:0 a nebylo co řešit, bohužel jsme neproměňovali šance. Ve druhém jsme dostali blbý gól, znovu jsme nevyužívali své příležitosti. Byli jsme kompletní, v zápase dominantní ve všem. Tedy až na zakončení. (úsměv) Kluci podali výborný výkon.“

Matěj Votava, vedoucí Lužkovic: „Soupeř nás přehrál fotbalově i fyzicky, od začátku jsme tahali za kratší konec. Domácí byli lepší v pohybu, přesnosti nahrávek i soubojích, všude o krok dříve. A taky přesnější. Za výsledek ještě můžeme být rádi, gólman chytl čtyři tutovky soupeře. Když jsme snížili na 2:1, tak jsme ještě cítili, že by to šlo. Měli jsme šanci, kterou jsme však neproměnili. Bylo by to však naprosto nezasloužené.“

TLUMAČOV – FRYŠTÁK 6:1 (2:1)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Brzy jsme se ujali vedení – Ondra Štefka šel sám na gólmana, prostřelil ho, vedli jsme 1:0. Hra se ustálila, Fryšták vyrovnal. První poločas byl celkově vyrovnaný, na jeho konci jsme po pokutovém kopu opětovně šli do vedení. Ve druhé půli se pokračovalo mezi vápny, hrál se atraktivní fotbal. Hosté byli do 80. minuty vyrovnaným soupeřem, třetí branka je zlomila. Vytáhli to, nestíhali se vracet. Utkání dohrávali s mladým mančaftem, dorostenci, asi to úplně nevydrželi. Vítězství je pro nás zasloužené.“

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Chyběli nám důležití hráči Křenek s Valáškem, znovu jsme zabudovávali dorostence. A nezahráli špatně! Někteří ještě měli v deset svůj zápas, i kvůli počasí to pro ně bylo náročné. Jinak se hrál úplně stejný duel jako před týdnem. Byl to super zápas, dalo se na to dívat. Do 80. minuty, času gólu na 3:1, jsme s domácími drželi krok, pak už to byla jen exhibice. Chodili na nás ve velkém. Skončilo to, jak skončilo. Příště nás čeká těžký zápas s Holešovem B.“

LUDKOVICE – RYMICE 4:3 (2:3)

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Vítězství je šťastné. Dva hráči základu odjeli na dovolenou, další tři chyběli kvůli zranění. V prvním poločase jsme dostali hrozné branky, po našich chybách. Moc nábojů do zbytku utkání jsme neměli, na střídání byli dorostenci, kteří navíc ráno hráli svůj zápas. Ve druhé půli jsme kromě penalty a přímého kopu nic neměli. Kluci však ukázali morální sílu, stejně jako s Březnicí dokázali zápas otočit, čehož si cením. Do dalších utkání už potřebujeme být naplno připraveni, jinak to nepůjde. Rymice mě nepřekvapily, věděl jsem, jak hrají do ofenzivní části, mají nadstandardní mančaft. Soutěž znovu bude vyrovnaná.“

Marek Oral, trenér Rymic: „Do zápasu s Ludkovicemi jsme vstoupili dobře, z přímého kopu se trefil Mlčák. Hra se poté zklidnila. Domácí se však následně více dostali do tempa. Kolem dvacáté minuty jsme inkasovali dva rychlé góly. Ve 35. minutě se po odraženém míči dostal na hranici šestnáctky Čada a dával na 3:2. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že hru musíme více zklidnit. A hlavně nepřistoupit na tu Ludkovic. Hned v první minutě jsme ale zavinili penaltu. Domácí to nakoplo a nás znervóznělo. Přestali jsme hrát naší hru a přistoupili na soupeřovu. Další gól jsme dostali z hranice šestnáctky. Do konce zápasu jsme si výraznější šanci nevypracovali a skóre tak už zůstalo stejné. Ze zápasu se musíme poučit, jelikož dnešní jsme prohráli především ve druhém poločase.“

DOLNÍ LHOTA – HVOZDNÁ 0:3 (0:3)

Martin Zicha, Dolní Lhoty: „Hosté vstoupili do zápasu lépe. Musím přiznat, že jsme vytvořili velmi hrubé chyby, které soupeř potrestal, dostali jsme hloupé góly. Uklidnilo ho to, my se ze začátku nemohli otřepat. Do konce poločasu ještě dal gól na 0:3. Do druhé půlky jsme to chtěli oživit, něco s výsledkem udělat. Vytvořili jsme si tlak, měli jsme nějaké střely, avšak ne obrovské šance. Hosté naopak zalezli, drželi výsledek. Protočili jsme alespoň hráče, zahráli si téměř všichni.“

Petr Polášek, trenér Hvozdné: „Přijeli jsme neprohrát, nakonec máme tři body. Bonusem je 0 na naší straně. Pro vítězství jsme si šli od první minuty. Bylo tam srdíčko a žrali trávu. Sice tam bylo taky z naší strany hodně nepřesnosti, ale to je tím, že se hráči se mnou teprve seznamují. Chci po nich něco jiného. Změna bude chvíli trvat."

BŘEZNICE – PŘÍLUKY 8:2 (2:0)

Deník čeká na vyjádření trenéra Březnice Michala Dostála.

Radek Machů, trenér Příluku: „Výsledek je vševypovídající. Máme marodku, další kluci jsou na dovolené, sestava se skládá. Už od začátku nic nebylo, jak mělo. Věděli jsme, že domácí budou hrozit ze standardek, ze kterých se prosazují. Góly jsme nakonec dostali právě z rohů a po dlouhých autech. Domácí si pomáhali i Jiráčkovou levačkou, pak se jim hraje lépe. Jeho přítomnost jde hodně cítit, ve správný okamžik dokázal míč podržet. Jde poznat, že hrál na trochu jiné úrovni. (úsměv) Rozdíl skóre je samozřejmě vysoký, s narůstajícími góly jsme však nechtěli zalézt, nekřápat to. A pořád hrát.“