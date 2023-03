DOLNÍ LHOTA - CHORYNĚ 2:0 (0:0)

Josef Landa, trenér Choryně: „Do zápasu jsme šli pouze s dvanácti hráči s hodně osekanou sestavou kdy nám chyběli dva hráči základu a tři hráči byli poloviční zduvodu zranění anemoci. Myslím si, že zápas začal příliš tvrdou hrou od soupeře, kdy nám dojeli brankáře a od toho se odvíjel i zbytek zápasu, kdy to občas bylo za hranou z obou stran. Soupeř kopal v prvním poločase po sporné situaci penaltu, kdy našemu hráči spadl míč na ruku položené na břichu. Na ní se vytáhl skvěle chytající Ječmen a penaltu zneškodnil. Jinak první poločas se hrálo víceméně bez šancí na obou stranách.

Soupeř o poločase vystřídal vysokého útočníka a tento tah mu pomohl. Byli nebezpečnější a před obdrženým gólem Ječmen musel vytáhnout dva skvělé zakroky. Bohužel k bodům to nevedlo, kdy při množství rohů, které domácí zahrávali, se nám nepodařilo uhlídat jejich nově příchozího hráče a ten přehlavičkoval našeho stopera a poslal míč za bezmocného Ječmena. Mrzí mne, že při hře vabank nám byla upřená penalta, kdy během pěti sekund tam byli dvě možnosti k odpískání. A to nejdříve šlapák na našeho stopera a hned z odraženého balonu zahrál jejich obránce minimálně stejně rukou, jako náš hráč při předchozí penaltové situaci, rozhodčí to bohužel nevyděl. Z posledního nákopu který nám nevyšel jsme dostali gól na 2:0, který už nic neřešil. Bohužel osekaná sestava šla znát, bojovali jsme, ale z minima vytvořených šancí na víc, jak bod nebylo. Soupeř za druhou půlku vyhrál zaslouženě."