Petr Sonntag, trenér Starého Města: „V prvním poločase jsme ještě nehráli optimálně. Soupeře jsme pustili do několika nebezpečných brejků. Dva z nich proměnil a zaslouženě to bylo 2:2. V kabině jsme si s kluky něco řekli a ve druhé půli to z naší strany bylo mnohem vydařenější. Herně jsme byli ve druhé půli jednoznačně lepší, klidně jsme mohli přidat i víc branek. Soupeř pak už fyzicky nestíhal. Pochválit musím gólmana Vendela, který výborně nahradil naši jedničku Nohu, který byl pracovně mimo. Už ve středu hrajeme pohár s Boršicemi. Víme, že zase nemáme co ztratit. Zabojujeme o postup, ale důležitější pro nás je mistrovská soutěž.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Opravdu jsme hráli dobře. Domácí měli o malinko více ze hry, my si zase vytvořili o něco víc šancí. Nakonec poločas skončil spravedlivě 2:2. Bohužel hned na začátku druhé půle jsme dostali gól na 3:2 a domácí nás pak jednoznačně přejeli. Nechci říct, že by se hrálo jenom na jednu branku, ale Staré Město mělo tlak i spoustu šancí, které bravurně pochytal náš gólman. Mohli jsme prohrát i výraznějším rozdílem.“

Branky: 64. a 68. Ondřej Hastík, 21. Martin Petek, 43. David Horák, 47. Lukáš Zámečník - 31. Josef Jurásek z penalty, 40. Martin Zálešák. Rozhodčí: Nuc. Diváci: 100.

ZBOROVICE – TOPOLNÁ 11:0 (6:0)

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Jsme rádi, že jsme právě hodový zápas takto zvládli. Vždycky záleží na tom, co nám dovolí soupeř a Topolná si asi vybrala slabší chvilku. Kluky musím jenom pochválit za přístup k zápasu. Po vydařeném začátku se snažili pořád hrát, nakonec to dopadlo vysokým vítězstvím. Nečekal jsem, že to bude tak jednoduché. Ze zápasu jsem měl trošku obavy, protože doma jsme prohráli s Polešovicemi a přestože jsme měli převahu, soupeř chodil do brejků a dával góly. Na utkání jsme se lépe připravili. Nastoupili jsme v jiném rozestavení, což nám pomohlo. Utkání nám opravdu sedlo. První gól jsme dali hned ve čtvrté minutě, vzápětí přidali další dva a za stavu 3:0 nebylo co řešit. Mužstvo se uklidnilo a na hřišti dominovalo. Hodový duel je pro nás vždycky svátkem. Je to jedna z mála tradic, která se ve Zborovicích ještě dodržuje. Vždycky přijdou lidé, dojedou rodáci, kteří navštěvují rodiny, kamarády, zajdou na hřiště, kde se podívají na fotbal, něco si dají a pobaví se.“

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Je to ostudná prohra, za kterou se stydím. Bohužel nemáme s kým hrát. Čtyři kluci jsou zranění, ve Zborovicích k nim přibyli další dva. Není to výmluva, ale hraje opravdu každý a ne všichni na první B třídu mají. Klidně jsme mohli prohrát daleko vyšším rozdílem. Taková je realita. Příčina je jasná. Kluci nechodí na tréninky a na hřišti si dělají, co chtějí. Takto fakt nejde hrát. Sám klukům nohama hýbat nedokážu. To, co si v kabině řekneme, stejně neplní. Je to opravdu velmi špatné. A kdoví, kolik nás bude na příští zápas, protože není kde brát. Tato práce mě nebaví. Budu zvažovat, zda neskončím. Trénujeme v šesti, sedmi lidech. Pořád se někdo omlouvá, morálka je špatná. Takto se fotbal opravdu dělat nedá. Hráči by si měli sáhnout do svědomí, ke svým povinnostem přistupují velmi špatně. Na druhé straně Zborovice byly fotbalový soupeř. I když někdo tvrdí, že v osmatřiceti či čtyřiceti letech je fotbalista starý, na tyto borce v týmu soupeře byla radost se dívat.“

Branky: 18. a 47. Martin Hanus, 22. a 24. Jan Krejčíř, 37. a 67. Petr Krejčí, 4. Jan Macák, 35. Martin Šprňa, 60. Ivan Gröpl, 69. Richard Jičínský, 72. Richard Podaný. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 450.

JANKOVICE – UHERSKÝ OSTROH 4:2 (2:0)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Hráli jsme o trochu lepší fotbal než v předcházejících zápase, hlavně jsme ale dávali pěkné góly. Vedli jsme už 4:0 a zápas zaslouženě dovedli do vítězného konce. Škoda, že kluci v závěru začali bojovat s rozhodčím, hádali se a přestali hrát, čehož soupeř dokázal využít ke zkorigování výsledku. Sudí našim hráčům v nastaveném čase ukázal, kdo je pánem na hřišti a odpískal penaltu za ruku, která byla metr za vápnem. Jinak hosté nic moc neměli, jenom nakopávali balony dopředu. Vítězství je zasloužené. Škoda, že si ho kluci sami znehodnotili tím závěrem.“

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Do Jankovic jsme jeli s vidinou bodového zisku a odražení se k lepším výsledkům, ale první poločas nás zase vrátil rychle na zem. Po poločase vedli domácí zaslouženě 2:0.Ne že by nás přehrávali, ale v koncovce byli efektivní .Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe po herní stránce, byli jsme více na míči, ale rozhoduje se v šestnáctce a tam nás soupeř trestal a výsledek byl 4:0. Až potom jsme dali dvě branky Mojžíškem a Durnou. Chtěl bych ještě pochválit našeho hráče Tomáše Buriána, který jako dorostenec odehrál svůj první zápas velmi dobře. A taky oceňuji rozhodčího, který ustál nátlak domácích diváků.“

Branky: 17. a 73. T. Večeřa, 29. M. Večeřa, 77. Vl. Brázdil - 86. Mojžíšek, 90. Durna z penalty. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 85.

MALENOVICE – POLEŠOVICE 0:1 (0:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Byl to vyrovnaný zápas, který se po většinu času odvíjel mezi šestnáctkami. Celkově moc šancí nebylo. Bylo to o tom, kdo dá gól, tak vyhraje. Nakonec byly šťastnější Polešovice, kterým tímto gratuluji ke třem bodům. My jsme obdrželi branku po standarce. Bylo to férové a klidné utkání. Tým měníme za pochodu, doplňujeme jej mladými kluky.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Poprvé v této sezoně jsme odehráli vyrovnaný zápas. Bylo to o prvním gólu. Bylo jasné, že kdo ho dá, vyhraje. Nakonec to tak i dopadlo. Malenovice měly v první půli o něco víc šancí, my zase byly nebezpečnější po změně stran. Jinak to byl fér zápas. Tří bodů si vážíme. Rozhodl Vinkler, který jsme z vápna trefil přesně k tyči. Mrzí nás jenom vyloučení Fantury po dvou žlutých kartách.“

Branky: 70. Vinkler. Rozhodčí: Havrlant. Červená karta: 79. Fantura (Polešovice). Diváci: 109.

VELKÝ OŘECHOV – TLUMAČOV 0:2 (0:0)

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Přístup byl o sto procent lepší než minulý týden, ale na body to znovu nestačilo. Vítězství Tlumačova je ale zasloužené. Soupeř potrestal naše jednoduché chyby, kterých jsme si dopustili. Naopak my jsme směrem dopředu nebyli vůbec nebezpeční. Sice jsme dobře zahrávali standardní situace, ale nijak jsme to nevyřešili ke gólu. Celkově to byl velmi průměrný zápas, který ničím nevybočil. Na víc momentálně nemáme.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Od první do poslední minuty jsme byli lepším týmem a zaslouženě vezeme tři body. Domácí hrozili ze standardek a několika střel z dálky, na míči ale nebyli. My hráli trpělivě a dostávali se do šancí, ale chyběl klid v zakončení, proto jsme odcházeli do kabin trochu nespokojeně. V druhé půlce jsme po chybě ve středu hřiště po samostatném úniku a brance Hrtúse konečně vedli. Po následné pěkné střele Zálešáka bylo hotovo. Domácí se snažili aspoň o snížení, ale závěr jsme si už pohlídali.“

Branky: 66. Hrtús, 70. Zálešák. Rozhodčí: Pavlica. Diváci: 60.

VLČNOV – ZDOUNKY 2:2 (0:0)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „S remízou jsme samozřejmě spokojení. Bod jsme zachránili až v závěru. První půlka byla bez větších šancí. My jsme měli jednu tutovku, ale šanci Gregora fantasticky zneškodnil jejich gólman. Zdounky neměly do přestávky nic. My jsme pak na začátku druhé půlky vypadli ze hry a oni byli lepší. Taky dali zaslouženě gól z rohu. My jsme se po obdržené brance tlačili dopředu, hosté nám ale z brejku dali na 2:0. Závěr patřil nám. Nejprve jsem ze standardky vymetl šibenici (smích), pak jsme srovnali po rohu, na který šel i náš brankář. Hanák to po skrumáží dotlačil do sítě. Nevím, jestli je remíza zasloužená, ale na to, že jsme hráli bez pěti lidí základní sestavy, jsme spokojení. Klobouk dolů před kluky i rozhodčím, jak to zvládli. Musím všem poděkovat.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Po hodech bývá sra..a a po těch Zborovských to platilo na našem družstvu dvojnásob … Za celou první půli jsme nic nedokázali vymyslet, kromě dobře fungující obrany to bylo jedno velké trápení a to platí i o soupeři, který měl opticky malinko více ze hry a jedenkrát dokázal nebezpečně hlavou ohrozit naši bránu, kterou skvělým zákrokem pohlídal náš branař. V druhé půli jsme se začali dostávat do tempa a začali soupeře tlačit. Skóre otevřel po rohovém kopu dorážkou Klabal a když Moravec pár minut před koncem zvýšil na rozdíl dvou branek , zdálo se být rozhodnuto. Domácí vrhly všechny síly do útoku a dvěma góly v konci utkání sronali. Vezeme asi spravedlivý bod,ale tři byly nadosah."

Branky: 85. Tománek, 90. Hanák - 68. Klabal, 83. Moravec. Rozhodčí: Veselý. Diváci: 74.

SLAVKOV – OŘECHOV 3:3 (2:2)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „S bodem jsme spokojení. Byl to vyrovnaný a velice běhavý zápas. Ořechov má výborný mančaft, moc týmů mu nebude konkurovat. Přesto jsme vedli 2:0. Hosté ještě do poločasu vyrovnali na 2:2. Na začátku druhé půle jsme si vzali vedení zpět, ale Ořechov brzy srovnal na 3:3. Tak zápas i skončil. Jinak se utkání muselo divákům líbit. Opravdu se hrálo nahoru, dolů. My jsme mohli zápas rozhodnout v 86. minutě, kdy šel Janků sám na brankáře, ale nedal. Jinak nám ale pomohl. Dal dva góly, byl aktivní. Konečně je fit, což je na jeho hře znát. Mohlo to dopadnout jakkoliv. Kluci nyní sotva chodí.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Možná, že od svých svěřenců očekávám až příliš, ale už potřetí v této sezoně převažuje zklamání. Nejen s výsledky, ale ani s předváděnou hrou. Stále se nám nedaří zalepit díru po absentujících hráčích, v obraně školácky chybujeme a směrem dopředu je to pomalé a bez nápadu. Schází nám však i potřebný zápal a hrajeme spíš jen "jakoby". S tím, co momentálně předvádíme, ale nelze uspět. Přitom jsme i ve Slavkově začali dobře. Jakub Kolářík však už ve 2. minutě ani nadvakrát svou velkou gólovou příležitost neproměnil a David Svárovský dva slibné průniky do zakončení ani nedotáhl. Víc jak čtvrthodinu jsme sice domácím téměř nepůjčili balón, ale v 17. minutě znenadání došlo k patrně klíčovému momentu zápasu. Naše statická obrana na půlící čáře vůbec nezachytila náběh Michala Janků a v domnění, že bude odpískán avizovaný ofsajd, přestala i hrát. Hlavní sudí však na signalizaci svého asistenta nijak nedbal a letošní posilu Slavkova z prvotřídních Buchlovic na cestě za úvodním gólem už nezastavil ani náš bezmocný brankář. Hned po čtyřech minutách se skoro na vlas stejná situace opakovala znovu, jen ofsajdová pozice unikajícího Michala Janků byla ještě patrnější. Byl to šok! Naštěstí ale máme v týmu dva Kowalíky a ti bývají i za těchto okolností imunní. Zatím! Už po pár minutách nejdřív Jiří Kowalík z trestného kopu gólmana Pavla Pochylého dokonale nachytal na hruškách. Krátce poté jsme měli i smůlu, když po velkém sólu až z postu levého beka Adam Červinka z dálky míč napálil jen do tyče. Ta se předtím mírně zachvěla i po teči Jakuba Kowalíka, ale ve 42. miutě si míč po jeho dalším tečovaném pokusu už své místečko v horním růžku konečně našel. Na začátku druhého dějství však přišla další studená sprcha. Po nepřesné rozehrávce Davida Váni naší obraně upláchla i další letní akvizice v podobě hluckého mladíka Romana Martiše a namísto do vedení jsme znovu měli co dohánět. Povedlo se to ale brzy po pohledné kombinaci, v jejímž závěru si zkušený Jiří Kowalík mazácky položil brankáře a zblízka skóroval. Měli jsme pak čtyřicet minut na to, abychom výsledek překlopili na svou stranu, optickou převahu jsme však zužitkovat nedokázali. Hodně zataženou domácí obranu, v níž dominoval pozičně s přehledem velmi dobře hrající matador Roman Stojaspal, náš platonický tlak v pohodě přestála. Naopak jsme se museli mít neustále na pozoru nejen před smrtícími brejky nejlepšího muže na hřišti Michala Janků, ale také při jeho nebezpečných standardkách. Že jsme nakonec nevyšli úplně s prázdnou, vděčíme i několika skvělým zákrokům Stanislava Kuchaře v bráně. Venku jsme však ze dvou zápasů zbytečně přišli o pět bodů. Domácí, jímž k dosaženému výsledku upřímně gratuluji, ale musí být už se třetí remízou docela spokojeni.“

Branky: 18. a 21. Janků, 47. Martiš – 26. a 49. Jiří Kowalík, 42. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 44.