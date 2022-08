ZDOUNKY – TOPOLNÁ 4:0 (3:0)

Vlastimil Havránek, zaskakující trenér Zdounek: „Jsem dlouholetý hráč Zdounek, ale nyní hraji za béčko Zborovic. Přišel jsem se podívat na kluky, se kterými pravidelně trénuji. Ti mi řekli, zda bych si nešel stoupnout na lavičku, ať někdo řídí střídání a koriguje je. Jinak sestavu skládal trenér Bíbr, který je nemocný. Já jsem řešil jenom střídání a nějaké taktické pokyny. Jelikož nám předcházející domácí zápas nevyšel, museli jsme bodovat. Hlavně v prvním poločase jsme do toho dali vše. Kluci bojovali, proměnili šance. Za stavu 3:0 už bylo rozhodnuto. Zbytek zápasu jsme měli pod kontrolou. Hosté si až na jednu šanci nic nevypracovali.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Hodnocení je negativní. Podali jsme špatný výkon. Jsem velmi nespokojený hlavně s prvním poločasem, který byl nejhorší pod mým vedením. Poprvé ve třicáté minutě jsme se dostali nějakou kombinací na polovinu soupeře. Zdounky byly v první půli o třídu lepší, zaslouženě vedly. Po změně stran se už hra trochu vyrovnala, ale bylo to tím, že soupeř hrál to, co potřeboval. Domácí přidali čtvrtou branku, měli další šance. My jsme si za celé utkání vypracovali jedinou šanci, když Jarda Hoferek netrefil prázdnou branku. Kdyby nás nepodržel gólman Kuba Mikel, tak jsme inkasovali další tři branky. Na absence se vymlouvat nebudu, protože ve Slavkově jsme hráli v úplně jiné sestavě. Kádr máme široký, ale nemůžeme se sejít v nejsilnější sestavě. Snad to bude časem lepší. Porážku musíme hodit za hlavu. Čekají nás Malenovice, kde to bude velmi těžké.“

Branky: 7. Jan Andrýsek, 22. Jaroslav Jergl, 37. Petr Mozga, 77. Yevhenii Bondarenko. Rozhodčí: Toman. Diváci: 70.