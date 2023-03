SLAVKOV – VLČNOV 1:2 (0:2)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Zklamání je velké. Mysleli jsme si, že první zápas zvládneme lépe. Prvních patnáct minut jsme soupeře zatlačili, pak jsme ale jenom začali nakopávat dlouhé balony dopředu, což se nám vymstilo a do přestávky dostali dva góly. Po prostřídání jsme měli více ze hry, ale výsledek jsme dokázali jenom zkorigovat. Soupeř se ve druhé půli zatáhl, jenom se bránil. Na bod jsme měli, za druhou polovinu jsme si jej i zasloužili. Škoda, že se nám po faulech zranili oba krajní beci. Martin Janků má šrámy na kotníku a Jan Michalec dostal koňara. Ve Zlechově to bude se složením sestavy horší. Teď nám chyběl jenom Zimčík. Výměnou za syna Marka, který se vrátil zpátky do Uherského Brodu, jsme dostali Adama Bartončíka, z Popovic přišel Jirka Omelka.“

Rostislav Gregor, hrající člen Vlčnova: „S výhrou jsme samozřejmě spokojení. Ve Slavkově, kde je to vždycky těžké, jsme uhráli tři body. Přitom nám chyběli oba hrotoví hráči Hanák se Sagulou. I bez nich jsme ale soupeře v prvním poločase přehrávali a ze dvou šancí dali dva góly. Domácí jsme naopak téměř k ničemu nepustili. Ve druhém poločase jsme pak z jediné střely Slavkova inkasovali, vedení už jsme ale nepustili. Ke konci už to bylo rozkouskované, oboustranně zbytečně vyostřené. Obrana to ale zvládla. Do zápasu zasáhli i dva dorostenci Šobáň s Duřilem. To je cesta, kterou se chceme ubírat. Příští rok zakládáme dorost, do mládeže chceme hodně investovat.“

Branky: 60. Ladislav Bahulík - 20. Šobáň Jakub, 24. Hrbáček IvoRozhodčí: Kýr. Diváci: 60.