Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Zase jsme nastoupili ve strašně slátané sestavě. Nakonec znovu musel hrát Jirka Baďura. Dneska jsme ale měli nového pravého obránce Pavel Sedláčka. Hokejista Zlína byl naším nejlepším hráčem. Vzadu to odehrál fantasticky. Byl pro nás obrovskou posilou. Samozřejmě kvalita byla na straně soupeře, který se rychle ujal vedení 2:0. My jsme byli prvních deset, patnáct minut ustrašení, měli ze soupeře velký strach. Postupně jsme ale hru vyrovnali a dali Bačou pěkný kontaktní gól. Na začátku druhé půle jsme soupeře na deset minut zatlačili. Hráli jsme fakt pohledný fotbal. Bohužel jsme po pěkné akci dostali gól na 1:3, což rozhodlo. Zborovice zařadily druhý a třetí rychlostní stupeň, zápas dovedly do vítězného konce. Já musím kluky i přes prohru 2:5 pochválit. Klobouk dolů před jejich výkonem. Odehráli jsme skvělý zápas. Jenom škoda, že i když jsme v posledních dvou zápasech dali šest gólů, nemáme ani bod. S tím, jak se na takto malé vesnici prezentujeme, jsme fakt nesmírně spokojení. Zborovicím za to, jak se chovají a jak vystupují, postup nepřeji. Ať jde výš radši Ořechov.“

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Měli jsme velice dobrý nástup a v desáté minutě vedli 2:0. Místo toho, abychom přidali a soupeře dorazili třetím gólem, ubrali jsme a přizpůsobili se soupeři. Za to jsme byli potrestáni inkasovanou brankou. Náš gólman špatně vyhodnotil centrovaný balon za obranu a bylo to 2:1. Tím se podtrhli poločasové trápení. Bohužel jsme domácí sami dostali do hry. O přestávce jsem kluky nabádal, ať hrajeme jednoduše, přes křídla a centrovanými míči do šestnáctky dostaneme soupeře pod tlak, což hráči splnili. Po tom, co jsme dali třetí gól, bylo v podstatě hotovo. Zbytek zápasu jsme v klidu dohráli. Na konci náš gólman udělal další chybu a soupeř snížil na konečných 5:2. Vyčítat mu ale nic nebudu. Holt nás někdy zachrání, teď šly obě inkasované branky na jeho vrub.“

Branky: 39. a 87. Martin Bača – 5. a 57. Richard Jičínský, 10. Martin Hanus, 73. Ivan Gröpl, 81. Dominik Bejdák. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 115.

OŘECHOV – UHERSKÝ OSTROH 8:0 (4:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Vyhráli jsme desátý zápas v řadě, což je pěkná šňůra. Tyto utkání s týmy ze spodku tabulky ale někdy bývají ošidné. Nyní je složité hráče motivovat, protože se nám doma párkrát stalo, že jsme po prvním poločase vedli výrazným rozdílem a na druhou část zápasu už se jenom složitě koncentrovali. Teď si branky rozdělily půl na půl. Jsem rád, že si kluci s chutí zahráli, nikdo se nezranil. Byl dobrý terén, na kterém se dalo kombinovat. I když to místy bylo neurovnané, k vidění byla spousta branek, akcí, střel. Ostrohu je mi trošku i líto, protože má mladé a snaživé mužstvo. Hrál s námi otevřenou partii. Na rozdíl třeba od Vlčnova, který tady kouskoval hru a nechtěl hrát, Ostroh se pořád snažil útočit. Proto bych nechtěl, aby sestoupil. Mají šanci s tím ještě něco udělat, ale budou to mí složité. My se ale musíme dívat sami na sebe, hledět si svých zájmů. Soutěž chceme držet až v nějakém napětí, byť Zborovice budeme jen těžko bodově dohánět. Chceme skončit na druhém místě s co největším počtem bodů. Uvidíme, co se z toho vyvine dál.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Na výsledku i na našem výkonu se projevily velké absence. Dva hráči jsou v disciplinárním trestu, čtyři zranění, takže nám chybělo šest hráčů. Věděli jsme, že Ořechov je úplně někde jinde, což se taky a hřišti ukázalo. Porážka samozřejmě příjemná není, ale nebereme ji tragicky. Brankáře Buriána jsme nestřídal kvůli výkonu, ale aby to všechno nebylo na něm. My potřebujeme zabrat hlavně v domácích zápasech a proti hratelnějším soupeřům. Ve zbytku sezony se pod sebe pokusíme dostat Jankovice nebo Vlčnov.“

Branky: 6., 27. a 48. David Hynčica, 18. a 55. Jakub Kolařík, 34. David Váňa, 63. Adam Červinka, 72. Tomáš Durna. Rozhodčí: Doležal. Diváci: 86.

SLAVKOV – TOPOLNÁ 5:2 (1:1)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „S výsledkem i třemi body jsem spokojený, ale první poločas byl z naší katastrofický. Hráli jsme opravdu hrozně. I diváci na hráče řvali, aby přidali. Fakt se na to nedalo dívat. Úplně jsme se přizpůsobili soupeři, který vůbec nic nehrál. Sice jsme mohli dát nějaké branky, ale poločas byl vyrovnaný 1:1. Kdybych mohl, o přestávce vystřídám celý tým. Místo toho, abychom hráli jednoduše a byli důslední, tak se na malém vápně s míčem točíme a ještě hledáme někoho, komu bychom ho přihráli. Druhá půlka už byla o něčem jiném. Hra od nás vypadala dalo lépe. Dali jsme čtyři branky a zaslouženě vyhráli.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Potýkáme se s tím samým problémem. I do Slavkova jsme jeli ve dvanácti lidech a já byl třináctý. Po delší době jsem si zahrál deset minut. I přes prohru musím kluky pochválit za bojovnost. Bohužel máme obrovskou marodku, klukům vyšly směny, takže nám chybělo sedm lidí, což je strašně moc. Výsledek je pro nás trošku krutý. Vypracovali jsme si nějaké šance, mohli uhrát lepší výsledek. Domácí byli fotbalovější, nám nyní schází kvalita. Snad se do konce sezony sejdeme v lepším složení. Věřím, že až se nám vrátí nějací zranění kluci, dokážeme uhrát lepší výsledek a získat nějaké body. Kdybychom poslední zápasy odehráli kompletní, nějaké body bychom uhráli. Nyní s tak velkou marodkou nejsme příliš konkurenceschopní.“

Branky: 13. Martin Chovanec, 50. Marek Husták, 65. Michal Halík, 75. Petr Zimčík, 87. Jiří Maštalíř - 38. Petr Haša, 60. Jan Foltýn. Rozhodčí: Jílková. Diváci: 80

I. A třída sk. B: Osvětimany poprvé prohrály, Dolní Němčí dohrávalo v devíti

ZDOUNKY – POLEŠOVICE 1:0 (0:0)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí ráno“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Naše hra hlavně směrem dopředu se mi vůbec nelíbí. Už minule v derby proti Ořechovu jsme za celý zápas nevystřelili na branku a teď to nebylo o nic lepší. V poli to sice bylo celkem slušné, ale do šancí se nedostáváme. Bohužel vpředu nemáme kvalitu. Dokud máme síly, tak bojujeme, ale od šedesáté minuty nám to už drhne. Je vidět, že pořádně netrénujeme. Domácí si vypracovali nějaké šance, jednu z nich proměnili a zaslouženě vyhráli. I když to byl spíše průměrný zápas, Zdounky mají fotbalové mužstvo a chtějí hrát. Musím je pochválit.“ Zápas rozhodlo i to, že jsem musel nastoupit i já. V tu chvíli jsme šli do desíti, protože v sobotu jsme hrál zápas za starou gardu Slovácka.“

Branky: 80. David Moravec. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 80.

VLČNOV – STARÉ MĚSTO 2:2 (2:1)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Měli jsme dobrý začátek a brzy dali vedoucí gól. Po závaru se prosadil střelou z vápna Flasar. Následně jsem mohl přidat druhý gól, ale neproměnil jsem penaltu. Pak jsem šel naštěstí kopat roh a balon po nějaké teči zapadl do sítě. Jsem rád, že jsem tak brzy odčinil zaváhání při pokutovém kopu. Staré Město za stavu 2:0 začalo hrát. Bylo vidět, že má kvalitu. Hlavně křídelníci byli rychlí. Po závaru nám hosté vstřelili celkem šťastný gól, když jsme ani natřikrát nedokázali odkopnout míč. Ve druhé půlce už nás soupeř zatlačili. Při několika šancích nás podržel gólman. Staré Město nakonec výsledek srovnalo, ale my jsme za bod rádi. Neprohráli jsme pátý zápas za sebou, jsme spokojení. Jelikož nebyl Hanák, musel jsem do útoku.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Domácí si bod za svoji bojovnost a snahu zasloužili. Dali do toho všechno, kdežto naši kluci dojeli do Vlčnova asi jenom na výlet. Přístup všech byl naprosto katastrofální, byl to nejhorší výkon pod mým vedením. Asi budou muset nastat nějaké personální změny. V příštím utkání postavím jiné hráče. Takto se opravdu hrát nedá. Do zápasu jsme vstoupili laxně, profesorsky. Hráli jsme bez nasazené, bez srdíčka. Sice jsme byli fotbalovější, ale bez toho zapálení nemůžeme nikoho porazit. Zápas jsme klidně mohli ve druhé půli otočit, fotbal se ale hraje devadesát minut a Vlčnov si nezasloužil prohrát.“

Branky: 5. Jakub Flasar, 20. Jakub Tománek - 37. Zdeněk Sonntag, 65. Ondřej Martinec. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 60.

TLUMAČOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 4:0 (3:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Tak jako v minulých domácích zápasech, tak i s Ostrožskou jsme velmi slušně odehráli první půlku. Po gólech Zálešáka a dvou brankách Honzy Hrtůse jsme si vytvořili slušný náskok. Kromě branek jsme nevyužili další šance. Za hosty hrozil rychlík Martin Zálešák, víc než dvě střely za šestnáctkou jsme mu nedovolili. Druhá půlka už nebyla tak dobrá. Začaly nám docházet síly a i když jsme mohli zápas v klidu kontrolovat, tak jsme hosty pustili na míč a jen díky jejich impotenci zápas nezdramatizovali. Brankový účet uzavřel střelou z vápna Jeřábek. Chtěl bych pochválit i trio mladých rozhodčích.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Sestavu jsme skládali klasicky. Bylo nás zase jenom jedenáct. Dva dorostenc, kteří hrají za Uherský Ostroh, jsme pustili hrát o první místo do Bánova. První poločas byl z naší strany jedna velká tragédie. Nehráli jsme vůbec dobrý fotbal. V kabině si sice něco řekneme, ale na trávníku pak předvádíme úplný opak. Vypadalo to fakt hrozně, i proto jsme prohrávali 0:3. Druhý poločas byl ale zase úplně obrácený. Hráli jsme velice dobře, měli územní převahu, vypracovali si tři šance. Nedali jsme a pak nás domácí z protiútoku potrestali na 4:0. Druhý poločas už byl z naší strany solidní. Nějak takto bychom měli hrát. Už to celkem vypadalo, bylo to na nějaké úrovni. Dali jsme si i přihrávku, ale první půle byla opravdu něco hrozného.“

Branky: 29. a 38. Jan Hrtús, 26. Radek Zálešák, 88. David Jeřábek. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 110.

Podívejte se: Emoce přineslo (ne)vyloučení i penalta. Zlechov ztratil vedení 2:0

MALENOVICE – JANKOVICE 8:0 (4:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Zápas jsme rozhodli velmi brzy. Už do jedenácté minuty jsme dali góly a v tu chvíli bylo po zápase. Do poločasu jsme hostům přidali ještě jeden gól. Ve druhé půli jsme sestavu prostřídali, i tak jsme vstřelili další čtyři branky. Nakonec jsme vyměnili i gólmana, nechali chytat dorostence. Zápas jsme v klidu dohrávali, protože soupeř byl odevzdaný, nekladl žádný velký odpor. Škoda, že jsme nepřidali víc gólů, potřebovali jsme si vylepšit skóre. I tak jsme rádi, že jsme utkání zvládli a získali povinné tři body.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „To, že hráče vidím za celý týden v kabině jen před zápasem, trénink jim nic neříká. Na chatu se domlouvají, jestli přijdou nebo mají lepší zábavu v podobě nějaké akce, nemůže mít jiný výsledek. Zkusím to podle účasti postavit, něco poradit a v jedenácté minutě tam můžu hodit ručník a ukončit zápas. Bylo to 3:0 a přitom si někteří ještě ani nekopli. Bohužel to pravidla nedovolují. Bez absolutní fotbalové cti, bojovnosti, sebereflexe to dotrpíme na 8:0. Fotbal mám rád, dělám ho roky, ale toto jsem ještě nezažil. Půjdu ještě dál, někteří si dokonce myslí, že jsou fotbalisté. Jak na to došli, netuším. Výsledky a výkony jsou šílené, ostudné. Kdyby se nehrál mistrák o body, tak alespoň si jednou za týden zaběhají. Uráží mě to. Nemám rád emoční rozhodnutí, uvidím ráno. Je mně to zapotřebí?“

Branky: 1. a 81. Martin Bartek, 67. a 82. Ondřej Janováč, 6. Peter Kristofer Novak, 11. Michal Struška, 31. Tomáš Lhotský, 71. Dominik Torma. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 75.