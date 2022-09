VELKÝ OŘECHOV – STARÉ MĚSTO 0:8 (0:4)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „V zápase se ukázala kvalita soupeře, který má v sestavě mladé a šikovné kluky, kterým my nemůžeme stíhat. V základní sestavě jsme třeba měli Jirku Baďuru, který má 48 let. Někteří hráči Starého Města by mohli být naše děti. Po prvním poločase, který jsme prohráli 0:4, nebylo co řešit. Po hodině hry navíc obdržel červenou kartu náš gólman Vyorálek, který mimo vápno sundal jejich hráče, který šel sám na něj. Zápas dochytal Jirka Maňásek a svými zákroky se přihlásil o post jedničky, byť nikdy předtím v životě nechytal. Na druhé straně my jsme vůbec nebezpeční nebyli. Jediná moje střela byla z půlky hřiště. To bylo jediné ohrožení hostující branky. Nebyli jsme vůbec kompletní. Bohužel po minulém týdnu jsme přišli o Dan Greguše, který měl autonehodu a má po fotbale.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Pro nás to byla povinná výhra. Ke vší úctě k soupeři jsme od začátku do konce na hřišti dominovali, byli jsme jednoznačně lepší. Klidně jsme mohli dát ještě více branek. Za rozhodnutého stavu jsem prostřídal sestavu, do hry poslal i náhradního brankáře, který ale skoro žádnou práci neměl. Kluci zápas pojali dobře, zahráli si a s chutí zastříleli. Za stavu 4:0 už bylo po fotbale. Chyběl nám syn Petr, Lahodný a také Zámečník.“

Branky: 38. a 74. Filip Štaubert, 3. Adam Otáhal, 32. Vladimír Brázdil, 41. Milan Smělík, 71. Ondřej Hastík, 72. Jakub Obdržálek, 75. Martin Petek. Rozhodčí: Havrlant. Červená karta: 58. Vyorálek (Velký Ořechov). Diváci: 80.