OŘECHOV – VELKÝ OŘECHOV 4:0 (2:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Na trochu podmočeném, ale jinak dobře připraveném trávníku jsme se od začátku zabydleli na útočné půlce. Už v 5. minutě se po Koláříkově ideální kolmici do sólového nájezdu řítil David Hynčica, ale stejně jako před týdnem bránu těsně minul. Vzápětí si po rohovém kopu vlivem šťastné teče jednoho z bránících hráčů cestu do sítě bohužel nenašel ani parádní volej Stanislava Malůše. V 11. minutě se však dost nezvykle po křídle protáhl Roman Trlida, na jeho střílenou přihrávku si naběhl Lukáš Ošívka a špičkou kopačky ji pohotově usměrnil do protipohybu brankáře Vyorálka - 1:0! Už o chvíli později jako vždy agilní Stanislav Malůš opět pálil ostrými, z dobré parkety na oblouku vápna však odražený balón nasměroval vysoko. Ve 20. minutě naše ofenzivní úsilí vyústilo ve druhou gólovou radost, kterou nám po šikovné uličce Tomáše Durny a přesném centru Davida Hynčici tvrdou ránou z prvního dotyku zajistil Jakub Kolářík - 2:0! Krátce nato si i potlesk tribun vysloužila patrně nejhezčí akce zápasu, na jejímž konci brankář Josef Vyorálek bravurní robinzonádou u tyče z brány vytlačil vydařenou dělovku Tomáše Durny. Vytáhlý gólman hostujícího týmu následně čelil dvěma nájezdům i zleva, Romana Trlidu však zradila muška a patrně i terén a po něm neuspěl ani Jakub Kolářík. Když se hned po změně stran nevídanou trefou přímo do šibenice blýskl Adam Červinka, zdálo se být rozhodnuto - 3:0! Už o chvíli později nás však dosud jen pasivní soupeř mohl z této šálivé iluze rázem vyvést. Na standardku z hloubi pole si do vápna chytře zaběhl exligista Martin Bača a rybičkou míč nasměroval k tyči. Náš mladý debutant v bráně Petr Kozelek se však rovněž předvedl excelentním zákrokem a v pádu jej vytěsnil na roh. Po něm ze skrumáže uvnitř vápna naštěstí pro nás dobře nezamířil ani stoper Michal Minařík. Po hodině hry úroveň utkání i vlivem zhoršujících se podmínek očividně upadla. Přesto jsme si připravili slibné příležitosti. S jedinou výjimkou však měl znovu navrch skvělý Vyorálek mezi tyčemi, jenž nejdříve dvakrát vychytal Lukáše Ošívku a poté v odvážném nájezdu i střídajícího Martina Martykána. Mezi tím jej však v 77. minutě po hlavičce Romana Špendlíka dorážkou zblízka alespoň překonal další nováček v naší sestavě Matěj Jegla - 4:0! V závěru zkušený brankář Velkého Ořechova svůj heroický výkon ještě podtrhl lapením umístěného trestňáku Stanislava Malůše, čímž svůj tým definitivně ochránil od hrozícího debaklu."

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Oproti minulému zápasu nám chyběli tři hráči základní sestavy Štěpánek, Maňásek a Kadlčík. Nechci nijak shazovat kluky, co nastoupili místo nich, protože jim musíme za přístup a nasazení poděkovat, ale u nás jde pozna, když vypadne jeden hráč ze sestavy, natož tři. Po prvním poločase jsme prohrávali 0:2, ale můžeme děkovat brankáři Vyorálkovi, že to nebylo mnohem víc, protože ještě minimálně šest tutovek vychytal. Od nás byl první poločas hodně špatný. Sice jsme si taky vytvořili jednu gólovku, když šel Talášek z půlky hřiště sám na brankáře, ale nezvládl to. Byl to důležitý moment. Kdyby snížil, třeba by nás to nakoplo a pomohlo. O přestávce jsme pomýšleli na Csaplárovu past, která nám ale nevyšla, protože hned na začátku druhé půlky jsme dostali gól na 3:0 a tím bylo po zápase. Za nepříznivého stavu jsme vysunuli kapitána Lukáše Svízelu na hrot, ale vypracoval si jenom jednu šanci. Snížit hlavou mohl Bača, i já jsem tam něco měl, ale v zakončení jsme neměli potřebné štěstí. Porážka 0:4 je pro nás ještě milosrdná. Teď jsme souhlasili se změnou termínu a Polešovicím jsme přehodili zápas na pátek. Doufáme, že to proti soupeři z vinařské oblasti pocítíme a kluci nám přivezou nějaké víno. Pokud jek máme dostatek, vždycky jsme rádi. (úsměv) Z týmu Ořechova bych vyzdvihl výkon Stanislava Malůše, který je i přes svůj vyšší věk fotbalově někde úplně jinde. Naopak Romana Trlidu se nám povedlo vymazat.“

Branky: 11. Lukáš Ošívka, 20. Jakub Kolařík, 46. Adam Červinka, 77. Matěj Jegla. Rozhodčí: Sucharski. Diváci: 75.