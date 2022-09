OŘECHOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 5:1 (4:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Kvůli ořechovským hodům se hrálo už v sobotu dopoledne. Nám fakticky už nescházel nikdo, hosté z lázeňské vsi však přijeli jen v jedenácti. Na kraj obrany se tak obětavě postavil i 51tiletý kouč Martin Voráč a ve stoperské dvojici s kapitánem Jaroslavem Ťokem nastoupil dost nečekaně i 43tiletý ex-ligista Ladislav Beníček. Pakliže nás v dubnovém vzájemném klání v Ořechově zle proháněl zejména kanonýr Martin Zalešák, po jeho čerstvém přestupu do sousedního Ostrohu se hosté nyní museli spolehnout spíš jen na kolektivní výkon, přičemž na hrotu tentokrát operoval teprve 18tiletý náhradní gólman Radek Jelének… I tak se ale Novovešťané zpočátku drali vpřed až nečekaně s kuráží. Vítr z plachet jim ale už v 7. minutě sebral náš první gól Davida Hynčici, k němuž až k hranici šestnáctky bleskově doputoval balón po autovém vhazování Petera Mazúcha a dvou konstruktivních přihravkách Romana Trlidy a Tomáše Durny. Proti jeho povedené ráně na vzdálenější tyč neměl brankář Aleš Boček šanci. Následně se hosté raději zatáhli do neprostupné ulity, kterou se nám poměrně dlouho nedařilo proniknout. Až ve 31. minutě Radim Petřvalský chytře rozehrál rohový kop dozadu na Adama Červinku, jehož střílený centr talentovaný dorostenec Matěj Pšurný těsně před číhajícím Tomášem Durnou zblízka nešťastně nasměroval do vlastní brány. Už o tři minuty později hostující obrana uvnitř velkého vápna při kličce faulovala Tomáše Durnu a nařízenou penaltu Adam Červinka bezpečně proměnil - 3:0! Když se hned nato David Hynčica po dalším ukázkovém brejku na hraně pokutoveho území znovu skvěle uvolnil a prudkou střelou podruhé napnul síť za Bočkovými zády, o vítězi bylo patrně rozhodnuto už před přestávkou - 4:0! Zvlášť poté, co se krátce před odchodem do šaten zranil hrající trenér Martin Voráč a hosté už pokračovali jen v deseti. Náš i tak luxusní náskok ale mohl být daleko vyšší, pokud bychom hráli rychleji, přímočařeji a nápaditěji. Spoustu našich střeleckých pokusů tak buď stačila zablokovat přehuštěná obrana protivníka nebo je bravurně zlikvidoval spolehlivý Aleš Boček v bráně. Ve druhé půli jsme v sobě už nenašli silnější motivaci oslabenou Novou Ves ještě víc decimovat a utkání jsme už dohráli povětšinou jen se zařazeným nižším stupněm. Hned v jeho úvodu se téměř od půlící čáry v tandemu s Lukášem Ošívkou na brankáře řítil náš kapitán Roman Trlida. Namísto výhodnější přihrávky nabíhajícímu spoluhráči zvolil složitější variantu a vzal to na sebe, branku však těsně minul. V 61. minutě v téměř identické situaci už ale nezaváhal, když průnikovou kolmici Jakuba Koláříka s přehledem zakončil po zemi k tyči z té správné strany - 5:0! Završit svůj hattrick poté odmítl David Hynčica, jehož Aleš Boček vychytal hned dvakrát po sobě a urostlý gólman hostů se znovu vyznamenal, když vyrazil parádní pumelici Tomáše Durny přímo z voleje. Hosté se nakonec dočkali alespoň čestného úspěchu, když se Marco Herák po pohledné kombinaci s Janem Doruškou přes naše dva bránící hráče od střídaček nečekaně prosmýkl až do velkého vápna a tvrdou střelou k bližší tyči překonal i našeho brankáře Stanislava Kuchaře - 5:1! To už ale hosté dohrávali jen v devíti poté, co stehenní sval zradil i matadora Ladislava Beníčka.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Domácí vyhráli zcela zaslouženě. Soupeř byl od začátku ve všech směrech lepší, hlavně v prvním poločase nás jednoznačně přejel a vedl 4:0. My jsme trošku začali hrát až po změně stran. Druhá půlka byla už vyrovnanější. Samozřejmě to bylo dané výsledkem a také tím, že domácí sestavu prostřídali. Už to z jejich strany nebylo tak dobré, kvalitní, taky měli ve hře hodně nepřesností. Nám se až za stavu 5:0 podařilo Herákem snížit. Měli jsme tam ještě jednu hlavičku, na druhé straně gólman Aleš Bošek vychytal další dvě tři velké šance soupeře. My jsme byli rádi, že jsme utkání vůbec odehráli. Chybělo nám šest lidí. Tři museli do práce, tři jsou zranění. V tomto složení jsme nemohli Ořechovu konkurovat.“

Branky: 8. a 37. David Hynčica, 32. Matěj Pšurný vlastní, 35. Adam Červinka z penalty, 61. Roman Trlida - 67. Marco Herák. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 101.