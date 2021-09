Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Jsem spokojený. Získali jsme tři body. Soupeř mě ale překvapil, očekával jsem od něj větší odpor. Nám se povedl začátek, kdy jsme v patnácté minutě vedli 2:0. Pak jsme se trošku přizpůsobili hře soupeře, zvolnili tempo a hráli pomaleji. Jankovice nám i tak vlastními chybami dost umožňovaly chodit do protiútoků. Řadu z nich jsme ale nedotáhli. Třetí gól se nám podařilo dát až chváli před přestávkou. Od tohoto okamžiku jsme byli na hřišti jenom my. Zbytek utkání jsme bez problémů zvládli. Ve druhé půli jsme nějaké šance měli, ale moc tutovek nebylo. Ve finální fázi jsme situace řešili až moc zbkle, centry byly hodně nepřesné. Foukal silný vítr, takže jsem nabádal kluky, aby hráli spíše po zemi a kombinačně. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři a za rozhodnutého stavu zvolnili. Alespoň jsem ale mohli prostřídat sestavu a vyzkoušet další hráče, kteří byli na lavičce.“

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Po sérii dvou jednogólových porážek nás čekal asi podle dosavadních výsledků favorit soutěže ze Zborovic. I v kompletní sestavě to pro nás venku byl těžký soupeř. Bohužel přesto, že jsme měli fantastický vstup do soutěže a po čtyřech kolech devět bodů, teď se vezeme na opačné sérii. Důvodem jsou asi vynucené změny v sestavě. Oproti poslednímu zápasu ze Starým Městem byly čtyři. Ještě v pátek večer jsem netušil, kdo do Zborovic z hráčů vůbec přijede. Nakonec jsme to poskládali, ale už předem jsem věděl, že asi bodovat nebudeme. Úvod zápasu to jen potvrdil. Zborovice nás hned od začátku zatlačily k šestnáctce a nepustily za půlku. První gól dali už ve čtvrté minutě. Když náš stoper v jedenácté minutě po nedorozumění s brankářem přihrál domácímu Krejčířovi do prázdné brány, vypadalo to na pěkný debakl. Zborovice chtěly další góly, ale nějak jsme to ubránili i se štěstím uskákali. Třetí gól jsme trochu zbytečně dostali až do kabiny. V poločase jsem klukům poradil, jak to důstojně zápas dohrát v jedenácti. Na střídání byl totiž pouze jeden hráč. Měli jsme dvě žluté a ve složení, v jakém jsme, to nešlo otočit. Domácí trochu ubrali a druha půlka byla z naší strany fotbalovější. Čtvrtý góly byl náplast na šance, které ještě neproměnili. Při troše klidu a rozumu v zakončení jsme mohli výsledek trochu zkorigovat, ale na body to nebylo.“

Branky: 4. a 11. Jan Krejčíř, 43. a 69. Martin Hanus. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 120.

TLUMAČOV – OŘECHOV 3:1 (2:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Zápas s kvalitním soupeřem jsme zvládli a zaslouženě vyhráli. Taktika byla založena na “vynulování Hynčici”.Tuto roli skvěle zvládl Hrdina, navíc přidal poslední branku. Kdybychom vstřelili dalších pět gólů, tak by se nikdo nedivil. Doufám, že jsme si je nechali na další zápasy. Když to shrnu, tak velká pochvala pro kluky za super výkon všech.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „V Ořechově si připadáme jako na houpačce. Chvíli nahoře, pak náhlý sešup. Jednou hvězdně zazáříme, kdekoho při tom oslníme a vzápětí vyhoříme jak fakule. V Tlumačově jsme krok s nadmíru bojovně naladěným soupeřem jakž takž drželi jen půl hodiny, v níž však měl nejblíž ke gólu náš kanonýr Jiří Kowalík, na opačné straně pak Radek Zalešák. Ani jeden však bránu z dobrých pozic netrefil. Snad poprvé téměř kompletní tým Tlumačova na nás vyrukoval s dlouhými nákopy za obranu a trochu nečekaně i s hodně nepříjemným důrazem, občas až na hranici regulí. Naproti tomu my jsme se i bez vlastisloužícího špílmachra Stanislava Malůše, jehož však obstojně nahradil Jan Mrkůs, hodlali prosadit kombinační hrou. Ta se nám však kvůli mnoha nepřesnostem vůbec nedařila. I proto jsme se do zakončení dostávali jen z úctyhodné vzdálenosti. Jakmile se domácí ujali vedení, nedokázali jsme na to účinně zareagovat a naopak po zmatcích a nedůslednostech v obraně inkasovali těsně před přestávkou podruhé. I tak se dal výsledek otočit, ale z naší strany scházela nezbytná vůle. Připadalo mi, jakoby se někteří na Hanou přijeli jen tak lehce proběhnout. Ani přístup, zejména mladších kluků, nebyl optimální. Když jsme nadšeně hrajícímu soupeři hned na začátku druhé půle v podstatě darovali třetí gól, o vítězi duelu bylo fakticky jasno. Nic na tom už nezměnil ani náš gól, který v 55. minutě vsítil Jakub Kowalík, jenž po individuální akci Koláříka zaskočil brankáře technickou střelou z hranice velkého vápna. Sice jsme se poté pokusili zápas ještě zdramatizovat, ale odhodlaný a konsolidovaný soupeř nám s výjimkou velké šance Koláříka po průniku Davida Hynčici už téměř nic nedovolil. Pak si už domácí zasloužené vedení nejen ohlídali, ale ještě i usilovali o jeho navýšení. Konečný účet tohoto pro nás tristního představení však nakonec nevystavili rozhodčí, ale lékaři ve špitálech. Vyražený dech Davida Svárovského, který po střetu s protivníkem opustil hřiště už v 59. minutě, se patrně obejde bez následků, ovšem zlomený článek palce nohy Romana Trlidy, který i přes bolestivé a krvavé zranění zápas obětavě dohrál, zřejmě pro našeho kapitána znamená předčasné ukončení podzimní části sezóny. Zda letos něco stihne odehrát další ze stoperů Přemek Bartošík, jenž si v průběhu utkání poškodil kolenní vazy, je rovněž ve hvězdách. V sobotu do Ořechova zavítá ambiciózní nováček krajské soutěže z Polešovic. Začátek sousedského derby je kvůli místním hodům stanoven už na dopoledních deset hodin.“

Branky: 32. Radek Zálešák, 45. Michal Dvořák, 50. David Hrdina - 55. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Katrňák. Diváci: 80.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – ZDOUNKY 6:1 (4:1)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Jsem rád, že jsme konečně zabrali a zvítězili. Výsledek napovídá, že to byl jasný zápas, ale zase tak jednoduché jsme to neměli. I když jsme si vypracovali opravdu spoustu šancí a za stavu 6:1 ještě Josef Jurásek neproměnil penaltu, když to kopl vedle, tak Zdounky se pořád snažily hrát, kombinovat. Podali u nás sympatický výkon, byť výsledek je pro ně docela krutý. My jsme ale chodili do otevřené obrany. Několikrát jsme šli sami na branku, takže branek jsme mohli dát víc. Poprvé nastoupil Petratur, dal i gól, ale jelikož netrénuje, fyzicky je na tom špatně a vydrží asi jenom třicet minut. Sestava byla stejná jako minulý týden. Na rozdíl od minulých zápasů jsme ale konečně proměňovali šance. Začali jsme ale hrůzostrašně a hned z první akce inkasovali. Naštěstí jsme výsledek rychle otočili. Jinak to byl bezproblémový zápas, také rozhodčí vyli výborní.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Vstup do utkání se nám vydařil a v první minutě jsme otevřeli skóre Kyrczem. Co se dělo poté, si neumím vysvětlit… Asi jsme zapomněli hrát fotbal. Výsledek hovoří za vše a nám nezbývá než na tohle utkání co nejrychleji zapomenout.“

Branky: 9., 16. a 53. Martin Zálešák, 14. Jaroslav Ťok, 42. Daniel Kreisl, 58. Dennis Petratur - 2. Marek Kyrcz. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 50.

STARÉ MĚSTO – MALENOVICE 0:2 (0:1)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Odehráli jsme nejhorší zápas pod mým vedením. Opravdu jsme nehráli dobře, byla to fakt hrůza. Nějaké šance jsme si vypracovali, ale finální a předfinální fáze nebyla dobrá. Vpředu se nám nedařilo. Chybím nám zraněný kapitán Petek. Kluci jsou mladí, jejich výkony jsou neurovnané. Jednou je to super, pak horší. Musíme se prostě naučit vyhrávat. Porážka s Malenovicemi je zasloužená. Zápas jsme si na neděli dopoledne přehodili kvůli derby Slovácka se Zlínem, takže vymlouvat se na nezvyklý termín nemůžeme. Soupeř taky musel vstávat.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Naše výhra je zasloužená. Kluci zahráli to, co jsme si řekli. Utkání bylo vyrovnané, v prvním poločase jsme byli trochu lepší a Kostkou dali vedoucí gól. Po brance jsme se trochu zatáhli, iniciativu převzali domácí. Jejich střely ale zlikvidoval výborně chytající gólman Dvořák. Ve druhém poločase se hrálo hlavně mezi šestnáctkami. V 68. minutě jsme po brejku dali druhý gól, soupeř už se na odpor nezmohl. Do nějaké velké šance jsme ho nepustili. Jenom po standardce nastřelili tyč. Jenom mi vadilo, že rozhodčí pouštěl zákeřné fauly zezadu. Chápu, že každý má jiný metr, ale všechny by projít nemělo.“

Branky: 12. Jan Kostka, 68. Martin Bartek. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 128.

POLEŠOVICE – SLAVKOV 1:1 (1:1)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Byl to náš typický domácí zápas. Zase jsme si nechali dát v prvním poločase branku a pak to honíme a soupeře tlačíme. Na domácím hřišti máme obrovské problémy, ještě jsme tam nevyhráli. Jsme bojácní, platonická převaha nám nic velkého nepřináší. Těžko si vytváříme šance a na každý gól se nehorázně nadřeme. Naopak Slavkovu jsme branku obrovskou chybou darovali. Ještě do poločasu jsme ale výsledek šťastně vyrovnali. Ve druhé půli jsme soupeře tlačili. Měli více ze hry, ale žádnou šanci jsme nevyužili. Slavkov byl vzadu dobře organizovaný. Má bojovný tým, který nám dělal problémy. Ne náhodou ještě letos neprohrál. Vpředu má nadstandardního hráče Janků, který nám dělal obrovské problémy. Jinak to byl oboustranně korektní zápas. Respektujeme kvalitu soupeře. Bod bereme, vpředu nám chyběla kvalita.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „S bodem jsme spokojení, s předvedenou hrou nikoliv. Byla to hrůza. Přitom do dvacáté minuty jsme byli jasně lepší, domácí jsme nepustili za půlku. Po vedoucí brance jsme ale odpadli, přestali hrát a domácí ve 45. minutě výsledek i díky našemu brankáři, kterému vypadl míč z rukou, srovnali. Ve druhé půli jsme vůbec nehráli. Domácí sedmdesát procent času drželi míč, přehrávali nás, zakončení ale měli špatné. My jsme ke konci měli jednu tutovku, ale Halík netrefil prázdnou bránu. Jinak jsme se jenom bránili. Pro nás je to zlatý bod. Polešovice si zasloužily vyhrát. Bohužel bez tréninku se moc hrát nedá. V úterý přišel jeden, v pátek čtyři.“

Branky: 45. Tomáš Fantura - 15. Michal Janků. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 186.

UHERSKÝ OSTROH – VLČNOV 1:0 (1:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Výhra je důležitá hlavně pro sebedůvěru kluků. Body jsme potřebovali a taky kluci bojovali jeden za druhého. Byl pro nás velký problém dát sestavu dohromady. Od začátku šli do zápasu tři dorostenci, kteří utkání zvládli velmi dobře. V prvním poločase jsme šli do vedení po chybě brankáře hostí a dorážce Jurčeky. Jinak se zbytek poločasu odehrál mezi šestnáctkami bez větších šancí .Do druhého poločasu soupeř zjednodušil hru a začal nakopávat dlouhé míče na dva vysoké útočníky, tím se dostával do tlaku, ale bez větší šance. Kluci si to v obraně pohlídali a nakonec bereme tři body.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Utkání ovládl pan rozhodčí Tureček. Více to komentovat nebudeme.“

Branka: 26. Jiří Jurčeka. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 80.

TOPOLNÁ - VELKÝ OŘECHOV 0:0

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Spravedlivá remíza. Ve vyrovnaném zápase si oba týmy vypracovaly po dvou velkých šancích. Jinak Velký Ořechov má kvalitní tým, podal u nás dobrý výkon. Je vidět, že třeba Martin Bača hrával za Zlínu. Má zkušenosti, které většině hráčů v této třídě schází. Je to pan fotbalista. Já jsem rád, že nám zase přišel pomoct Aleš Pavlica. Bohužel mladí kluci se vymlouvaní na spoustu jiných věcí a na utkání nepřijdou.“

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Byl jsem velmi spokojený s rychlým přechodem do útoku. Měli jsme hodně střel i gólové šance. Topolná ale změnila hru, narušila náš rytmus. Po prvním poločase byla remíza asi spravedlivá. Na vyloužené šance to bylo asi stejné. Jenom se mně nelíbil necitlivý zásah rozhodčího, které v šestnáctce soupeře přehlédl dvě evidentní penaltové situace. Jinak naše červená karta v závěru byla udělená poprávu, byla jasná Celkově je remíza spravedlivá. Na to, kolik toho máme natrénováno, musím být spokojený i s výkonem. Bohužel se nám už v prvním poločase zranili Maňásek a Yevhen. Ve druhé půli kvůli svalovému zranění odešel i náš kapitán a člověk, který nám to drží, Lukáš Svízela, což náš výkon dost narušilo, ale neinkasovali jsme a alespoň získali bod.“

Rozhodčí: Kadlčák. Červená karta: 90. Dujka (Velký Ořechov). Diváci: 75.