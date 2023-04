STARÉ MĚSTO – OŘECHOV 3:2 (1:1)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Paradoxně dneska jsme moc dobře nehráli. Brzký gól nám spíše uškodil. Soupeř byl za stavu 1:0 lepší, vyrovnání si zasloužil. Zápas rozhodl třemi brankami náš kapitán Martin Petek, který měl mimořádnou fazonu. Kluci to potom odbojovali. Pomohly jsme si standardními situacemi, které máme silné. Bohužel hřiště na Širůchu je ve špatném stavu, moc kombinovat se na něm nedá. Ale tři body máme, což je hlavní. O vítězi soutěže rozhodnuto ještě není, před námi je ještě dost kol, ale udělali jsme velice důležitý krok k postupu, protože nyní máme devět bodů navrch a k tomu lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Už to chceme dotáhnout. Všichni ze Starého Města děkujeme hráči Ořechova Davidu Váňovi, že pomohl jednomu z diváků. V té chvíli šel fotbal stranou a každý z nás si uvědomil, že jsou na světě důležitější věci než fotbal.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Staré Město nás ničím nepřekvapilo, bohužel se prosadilo jejich přednostmi a zbraněmi, což jsou centrované míče a standardní situace, speciálně rohy. My jsme domácím umožnili dát tři góly, z toho dva hlavou, což rozhodlo. Herně jsme ale za soupeřem v ničem nezaostávali, dokonce jsme v určitých pasážích měli více ze hry. Je hlavně škoda, že jsme po vyrovnání na 1:1 na konci prvního nebo na začátku druhého poločasu neproměnili další šance a výsledek neotočili. Staré Město mělo v jednu dobu docela nahnáno. Bohužel Kolařík, Trlida ani Hynčica své velké příležitosti neproměnili. V době, kdy se utkání lámalo, jsme navíc dostali po rohu branku na 1:2. To nás přibrzdilo. Pak jsme mohli alespoň vyrovnat, Malůš ale trefil hlavou jen tyč. Zápas rozhodl třetí gól domácího Petka. My jsme v záběru výsledek korigovali hezkou brankou střídajícího Špendlíka. Jinak to byl náročný zápas na těžkém terénu, který sebral oběma mužstvům dost sil. Hráči si opravdu museli sáhnout hodně do rezerv. V tomto směru jsme měli mírně navrch. Vím, že se mužstvo s takovými vysokými hráči těžko brání, je složité je uhlídat. Na Širůchu jsme úplně nepropadli, ale za mě už je soutěž rozhodnutá. Staré Město nám odskočilo na devět bodů, což je pro nás v tuto chvíli neřešitelné. V dalších zápasech budeme chtít uspět, abychom uhájili druhé místo s dobrým počtem bodů. I když šance na postup je mizivá, chceme být připravení na situaci, která po sezoně může nastat. Bohužel se Starým Městem jsme letos na rozdíl od předchozích roků nebyli ve vzájemných duelech úspěšní. Mám pocit, že jsem nikdy v kariéře ještě nezažil, aby byl zápas přerušen kvůli jednomu z diváků, který byl v ohrožení života. Navíc když mu v těžké chvíli pomáhal jeden z našich hráčů. Byla to ojedinělá situace. Myslím, že to rozhodčí vyřešili správně, když přerušili hru a umožnili našemu lékaři pomoct a zakročit. Musím našemu hráči Davidu Váňovi za to, že přispěl k záchraně, vyslovit uznání. Nebylo to poprvé, kdy při zápase takto pohotově zareagoval. Už v minulosti pomohl v utkání spoluhráčům či protihráči. Já tvrdím, že mít mužstvu lékaře se vyplatí. David je ceněný a my jsme rádi, že ho mezi sebou máme.“

Branky: 8., 65. a 81. Martin Petek - 32. Roman Trlida, 83. Roman Špendlík. Rozhodčí: Zpěvák. Diváci: 220.