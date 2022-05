Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Očekával jsem od Vlčnova lepší výkon. Myslel jsem si, že bude více fotbalovější. Od samého začátku se to jevilo tak, že bychom měli zápas zvládnout, což se i potvrdilo. Velice brzy jsme vedli 2:0. A i když jsme inkasovali kontaktní branku, vzápětí jsme soupeři zase odskočili a zápas v pohodě a bez nějakých zbytečných problémů zvládli. Jsem spokojení s tím, co mužstvo předvedlo. Zase jsme se na vlastním hřišti dokázali dostat do zápasu kombinační hrou. Jen mně ještě schází větší rychlost v kombinaci. Ve vyšší soutěži to pro nás bude v tomto směru náročnější. Chci, aby kluci věděli, co je čeká. Mrzí mě, že jsme kvůli ztrátě v Topolné nemohli postup oslavit už teď. Zůstáváme ale v klidu. Za týden ve Slavkově chceme uspět, vyhrát tam. I ve zbytku sezony chceme hrát náš utočný fotbal.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Byl to jednoznačný zápas. Narazili jsme na dosud nejlepšího soupeře. Zborovice jsou fakt jinde než ostatní celky. Proti nám zahráli přímo učebnicový, krásný fotbal. My jsme úplně nepropadli, měli jsme i nějakou šanci. Klidně jsme mohli Hanákem snížit na 4:2. Ve druhém poločase jsme dali tyč, ale Zborovice měly herně navrch, zápas byl v jejich režii. Přeji jim, ať se jim daří i v I. A třídě. My jim děkujeme za to, že nám vyšli vstříc ohledně přeložení utkání na pátek z důvody víkendové Jizdy králů, a taky za předčasný kolotoč. Jsme rádi, že nás zadarmo povozili. (úsměv) Po zranění dvou hráčů jsme dohrávali v deseti. Na výsledku to ale nemělo vliv. Snad se nám hráči uzdraví a dáme se do kupy. Čekají nás totiž Janlkovice, což je pro nás mnohem důležitější utkání.“

Branky: 15. Patrik Malošík, 20. Jan Macák z penalty, 32. Ivan Gröpl, 38. Martin Šprňa, 57. Martin Hanus - 35. Pavel Kašpařík. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 61.

TOPOLNÁ – OŘECHOV 3:5 (0:4)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Zápas jsme si prohráli svým výkonem v prvním poločasem kdy jsme po standardních situacích dostali laciné góly. Většinou šlo o dorážky, které jsme špatným důrazem nepokryli. Ořechov byl jednoznačně lepší na balonu, hrál velice dobře a zaslouženě vyhrál. My jsme v prvním poločase měli pár dobrých akcí přes střed hřiště, chyběla nám ale přesnější finální přihrávka a větší tlak do brány. Druhý poločas už byl jeden z našich nejlepších, které jsme v této sezoně odehráli. Po přestávce jsme převzali iniciativu, byli nebezpeční, ale neproměnili jsme čtyři stoprocentní šance, nastřelili jsme tyčku. Podali jsme opravdu velmi dobrý výkon, za který jsem kluky pochválit. Jenom je škoda, že jsme už poněkolikáté začali hrát až ve druhém poločase. I když nám chyběli tři hráči, podali jsme výkon na hranici svých možností. I když před sebou máme těžké zápasy, věřím, že do konce sezony ještě nějaké body uděláme a závěr ještě nějakým způsobem výsledkově zvrátíme.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Hodnocení doplníme v pondělí.“

Branky: 47. a 79. Jiří Mikoška, 78. Petr Haša - 14. Jakub Kowalík, 33. a 44. Tomáš Durna, 34. Jakub Kolařík. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 250.

STARÉ MĚSTO – SLAVKOV 3:0 (3:0)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Jsem spokojený. Vyšel nám hlavně začátek. Dali jsme rychlé tři góly, od kterých se všechno odvíjelo. Hned ve 4. minutě jsme využili chyby soupeřovy obrany, pak Obdržálek nachytal brankáře střelou mezi jeho nohy. Po třetím gólu už jsme si zápas v klidu hlídali. I když i soupeř si taky vypracoval nějaké šance, naše vítězství je zcela zasloužené. Sice jsem chtěl po minulém nevydařeném zápase udělat změny, ty ale byly spíše vynucené, protože nám chybělo pět hráčů. Kluci se s tím ale poprali slušně.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Ve Starém Městě proti mladému týmu jsme to měli velice složité, protože jsme tam přijeli v jedenácti lidech a bez gólmana Pavla Pochylého, který kvůli zraněným zádům ukončil kariéru. Místo něj chytal Gregor. Měl to těžké a asi ve dvacáté minutě jsme prohrávali 0:3. Postupně jsme se z toho oklepali, konsolidovali a vyrovnali hru. Domácí byli lepší, běhavější, ale i my jsme měli čtyři gólovky. Žádnou z nich jsme ale neproměnili. Bohužel na šance se fotbal nehraje. Čtvrt hodiny před koncem jsem musel nastoupit i já. Vyhrát jsme si nezasloužili.“

Branky: 4. Adam Otáhal, 21. Jakub Obdržálek, 23. David Horák. Rozhodčí: Kýr. Diváci: 60.

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – MALENOVICE 0:5 (0:3)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Výsledek je pro nás strašný, katastrofální, ale taky velmi krutý. Rozdíl mezi mančafty ve hře takový nebyl, ale zatímco soupeř dával jednoduše góly, my jsme šance neproměňovali. Minimálně dvakrát selhal Dan Kreisl, neuspěl ani Martin Zálešák. Ani jsme nevyužili toho, že za hosty chytal hráč z pole. Opravdu jsme zahodili spoustu šancí. Na druhé straně jsme narazili na vynikajícího soupeře. Vyzdvihnout musím hlavně hráče s číslem 69 (Bartek – pozn. red.), který byl opravdu výborný, rozdílový. Pochválit však musím za výkon i rozhodčího i za vystupování celé hostující mužstvo.“

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Zápas se nám herně i výsledkově vydařil. Utkání jsme rozhodli třemi brankami v prvním poločase, Po změně stran jsme od domácích čekali nějaký nápor, ale vzadu jsme to celkem zvládli a navíc přidali další dva góly. Utkání jsme pak v klidu dohráli. Za zmínku jistě stojí, že nulu vychytal hráč Dominik Torma. Brankář totiž nepřijel, takže si vytáhl Černého Petra, ale zvládl do velmi dobře. Bartek dal tři branky, ale klidně mohl dát i více branek. Jsem rád za tři body.“

Branky: 14., 30. a 63. Martin Bartek, 15. Jan Kostka, 77. Petr Páleníček. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 45.

POLEŠOVICE – TLUMAČOV 3:1 (0:0)

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Po delší době jsme zase nastoupili ve slušné sestavě i s uzdravenými hráči Vinklerem a Měšťánkem, kteří se zranili právě v Tlumačově. Jejich návrat nám pomohl. Zápas byl rušný, oboustranně vyrovnaný. Zápas rozhodl první gól. Do té doby si totiž oba týmy vypracovaly po jedné vyložené šanci. Pokud by šli hosté do vedení, asi by to zvládli lépe. My jsme si však pomohli povedenou střelou z dálky. Velmi rychle jsou soupeři odskočili na 3:0, Tlumačov už dokázal výsledek jenom snížit. Kluky musím za výkon i přístup pochválit. Byli jsme lepší než v minulých zápasech, ale vpředu pořád nejsme nebezpeční.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Kvalita celého zápasu byla na úrovni okresního přeboru. Domácí vyhráli zaslouženě . Všechny tři branky jsme jim darovali. Tolik nepřesností a nefotbalovosti jsem z naší strany letos neviděl. Z výkonu je mi smutno.“

Branky: 79. a 85. Matěj Kubiš, 66. Lukáš Matejkovič – 86. Zdeněk Machovský. Rozhodčí: Zelený. Diváci: 220.

UHERSKÝ OSTROH – ZDOUNKY 0:4 (0:4)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „První poločas jsme totálně prospali a už v sedmnácté minutě prohrávali 0:2. Od nás to byla totální tragédie, přitom jsem měl k dispozici téměř všechny hráče, kompletní sestavu. Takto se ale o záchranu nehraje. Opravdu se nám nedařilo, nebylo to dobré. Na konci první půle jsme inkasovali další dvě branky. O přestávce jsem trošku víc zvýšil hlas a kluci najednou začali hrát. Fanturou jsme nastřelili tyčku, Durna pak trefil břevno. Mohli jsme zápas alespoň trochu zdramatizovat, ale gól jsme nedali. Příště musíme zabojovat v Tlumačově, pak nás čekají Polešovice. Zdounky nás v první půli jasně předčily. Dobře kombinovaly, první dva góly nám daly po akcích na jeden dotek skoro do prázdné brány.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí.“

Branky: 13. a 17. Marek Kyrcz, 41. Radek Červík, 43. Dominik Doleček. Rozhodčí: Skalický. Diváci: 100.

JANKOVICE – VELKÝ OŘECHOV 0:6 (0:4)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Slíbil jsem v kabině, že dnešní zápas hodnotit nebudu. Nechám to na trenérovi soupeře. Vše jsem už napsal v hodnocení předchozích zápasů.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Doplníme v pondělí.“

Branky: 12., 13. a 26. Jaromír Mikel, 4. a 89. Michal Minařík, 49. Daniel Greguš. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 70.