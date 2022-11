ZLECHOV – POLEŠOVICE 4:2 (2:1)

Jiří Daněk, trenér Zlechova: „Jsme spokojený s výhrou i třemi body, zápas ale pokazil oboustranně velmi nepřesný rozhodčí Fridrich, který podal velice špatný výkon. Za mě nemůže pískat I. B třídu. Vymýšlel si fauly. Ty, co byly, zase neodpískal. Byla tam toho opravdu spousta. My jsme vyhráli zcela zaslouženě. Nechytli jsme však začátek a Polešovice šly do vedení. My jsme však výsledek ještě do přestávky otočili. Ze sporné penalty jsme pak zvýšili na 3:1. V závěru nám sudí vyloučil hráče a hosté utkání kontaktním gólem zdramatizovali, ale v poslední minutě nás definitivně uklidnil Hynek Vaněk. Kluci bojovali, za přístup je musím pochválit. Vyzdvihl bych Honzu Kameníka, který si přišel zahrát a hodně nám pomohl. V tabulce přezimujeme s dvaceti body pátí. Spokení jsme tak napůl. Staré Město je suverénní, postup mu neunikne, ale boj o druhé místo je pořád otevřený. Já jsem s vedením klubu domluvil, že mužstvo povedu do konce podzimu. Co bude dál, nevím. Uvidíme, koho v přestávce seženou.“

Jakub Bilavčík, trenér Polešovic: „Ač nerad, začnu u sudího, který byl opravdu na obě strany špatný. Zápas si nechal utéct, pak to kompenzoval a kupil další chyby. Otáčel fauly, nevyloučil Kameníka, který už měl žlutou kartu. Byla tam i spousta dalších sporných momentů. My jsme se od začátku snažili hrát fotbal. Vypracovali jsme si hodně šancí. Zápas byl dlouho otevřený. Deset minut před koncem jsme snížili na 3:2 a pomýšleli na bod. Zlechov byl totiž v deseti. Šanci ke skórování tam byly, ale žádnou už jsme neproměnili a pak po brejku dostali na 4:2. Za mě by zápasu více slušela remíza. My jsme byli v poli lepší, fotbalovější, ale trápíme se v koncovce. Vpředu nám chyběl nám Kundrt. Kluci jsou snaživí, ale na gól se strašně nadřeme.“

Branky: 33. a 90. Hynek Vaněk, 31. Michal Cigoš, 67. Tomáš Vaněk - 27. Adam Jašek, 81. Radoslav Blaha. Rozhodčí: Fridrich. Červená karta: 83. Trubačík (Zlechov). Diváci: 151.