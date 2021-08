STARÉ MĚSTO – UHERSKÝ OSTROH 7:2 (2:1)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Jsem spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Doma chceme vyhrávat. Fanoušky jsme potěšili nejen sedmi brankami. Celý zápas jsme byli lepší, soupeř ve druhém poločase fyzicky úplně odešel. V závěru to tam napadalo. Hosty sice kontaktní branka povzbudila, ještě po přestávce se snažili chvíli hrát, ale celkově jsme si zasloužili vyhrát. Myslím si, že nám horko spíše pomohlo. Máme mladý mančaft, který vedro snáší lépe než starší kluky. I když ani Uherský Ostroh nemá starý tým, ale prostě jsme to zvládli lépe. Byl to týmový kolektivní výkon. V závěru za rozhodnutého stavu jsem tam dal patnáctiletého brankáře Filipa Horáka. Před utkáním jsem mu nic neříkal. Chodí s námi od léta, samozřejmě chytá za dorost. Škoda, že inkasoval v závěru z penalty, mohlo to být s nulou.“

Roman Šálek, stoper Uherského Ostrohu: „Výsledek je pro nás docela krutý, bohužel momentálně nemáme kádr, abychom tak kvalitnímu soupeři, jakým je Staré Město, které každým rokem hraje o postup, vzdorovali. Klíčové chvíle přišly za stavu 2:1 ve druhém poločase. Měli jsme tam dvě slibné šance. Pokud bychom vyrovnali, možná by soupeř znervózněl. Ale vyložené šance jsme nedali. Je to škoda, mohli jsme si odvést domů lepší výsledek, třeba i bod. Staré Město má ale lepší tým, vyhrálo zaslouženě. My bohužel nemáme natrénováno. Někteří kluci nevydrželi ani poločas.“

Branky: 9. a 69. Otáhal, 72. a 80. Čech, 20. Hastík, 63. Petek, 87. Doseděl - 35. Rapant, 89. Šálek z penalty. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 150.

ZBOROVICE – POLEŠOVICE 0:4 (0:2)

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Jsem strašně zklamaný z výkonu i přístupu hráčů. Myslel jsem si, že v domácím prostředí budeme trošku víc nažhavení a budeme se snažit uspět. Nevím, jestli to byli tím počasím, horkem, ale obranná fáze i ofenziva byly špatné. Z toho, co se v sobotu odehrálo, jsem špatný. Zatímco soupeř u nás odevzdal maximum, my byli od začátku mrtví. Nic nám nešlo. V našem týmu nebyl hráč, žádná osobnost, která by mužstvo strhlo, dovedlo k lepšímu výsledku. Citelně nám chyběl Macák, bez něj jsme nedokázali přejít přes protihráče, vytvořit si přečíslení, pořádnou šanci. Neběhali jsme, přechodová fáze nebyla taková, jaká měla být. Nešli jsme za vítězstvím, hráli jsme moc profesorky. Polešovic jsme nechali na míči a když jsme ho získali, tahali jsme jej až před šestnáctku, kde jsme o něj zase přišli. Hosté hrozili z rychlých brejků, v prvním poločase proměnili obě šance. My jsme dál hráli po vápno, kde jsme chtěli prostrkávat míče. Ani centry nechodily do šestnáctky, kde stejně bylo málo našich hráčů. Taky střelba nebyla žádná. V první půli jsme na hostujícího gólmana vystřelili jednou. Hráli jsme ustrašeně, bojácně.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Jsme spokojení. Odehráli jsme slušný zápas, vítězství je zasloužené. I když si myslím, že výsledek je pro domácí krutý. My jsme využili své šance, soupeři jsme toho moc nedovolili. Celkově to byl korektní zápas. Někteří kluci byli na dovolené, zastoupili je však další.“

Branky: 10. Fantura, 45. Kubiš, 85. Nejezchleba, 88. Jančík. Rozhodčí: Kotačka. Diváci: 130.

JANKOVICE – TLUMAČOV 4:1 (2:0)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „My jsme po minulé porážce potřebovali vyhrát, protože doma by se body ztrácet neměli. Nám se podařilo skórovat hned ve druhé minutě. I když jsme měli problémy s hrou soupeře, z druhé rány jsme dali druhý gól, takto skončil i poločas. Hned po změně stran jsme přidali třetí gól a pak ještě čtvrtý. Tlumačov snížil až v úplném závěru. Hosté tam ještě měli jedno břevno. V první půlce hráli dobře, ale vpředu byli bezzubí. Hra z naší strany rozhodně nebyla ideální, nebyla moc pohledná, ale dali jsme čtyři góly, což je hlavní. Soupeř sice může plakat nad tím, že že nás přehrál, ale hraje se na branky.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Než jsme se rozkoukali, tak jsme prohrávali. Místo srovnání na 1:1 po střele Dvořáka, která skoro zbořila konstrukci, jsme dostali druhou branku. Ve hře po vápno jsme domácí jasně přehrávali, v útoku jsme byli bezzubí. Do druhé půlky jsme nastoupili se třemi útočníky, ale jako minulý týden jsme zase po minutě dostali gól z hloupé penalty. Po třetí brance jsme se stále snažili, ale šance, které přišly, jsme znovu trestuhodně zahodili. Alespoň jedné branky jsme se dočkali až na konci po krásné střele z voleje Šimka. Nemá cenu se na nic vymlouvat. Hraje se na góly a ty dali domácí. Jejich útok byl jediný post, kde nás jasně převýšili.“

Branky: 2. Šustr, 26. Čagánek 47. M. Večeřa, 63. Vl. Brázdil - 90. Šimek. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 45.

MALENOVICE – ZDOUNKY 3:1 (2:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Musím říct, že Zdounky rozhodně nebyly vůbec snadný soupeř. My jsme nedali ze začátku dvě loženky, pak dvakrát zahrozili hosté. Šance se střídaly na obou stranách, my jsme šli v prvním poločase do vedení 2:0. Oba góly dal Páleníček. V úvodu druhé půle jsme soupeře zatlačili, ale po naší chybě jsme inkasovali branku. Z brejku jsme udeřili potřetí a zápas definitivně rozhodli. Závěr už se jenom dohrával. Úmorné vedro totiž stěžovalo hru oběma mančaftům. My jsme rádi za tři body. Oceňuji kvalitu soupeře, který nám nedal nic zadarmo. Byli jsme kompletní.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Domácí na nás prvních deset minut vletěli, avšak bez brankového efektu. Poté se hra vyrovnala a i my si začínali vytvářet brankové příležitosti především rychlými brejky. Po jednom z nich a pravidlu nedáš-dostaneš se ujali domácí vedení, které ještě korunovali proměněnou penaltou. Pětkrát za poločas jdeme sami na brankáře a nic z toho. Tohle naše sráží na kolena. Po obrátce jsme dokázali soupeře zatlačit, bylo vidět, že ubývá ve vedru sil a mi jich v této fázi hry měli o trochu víc a podařilo se snížit Judasem. Tlak pokračoval, ale soupeři se podařilo po rychlém útoku do již odkryté obrany zvýšit vedení. Na tohle v úmorném vedru již nezbyli síly odpovědět.“

Branky: 23. a 43. z penalty Páleníček 74. Bartek - 67. Syručka. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 85.

VELKÝ OŘECHOV – OŘECHOV 4:1 (2:1)

Pavel Kopl trenér Velkého Ořechova: „Minulý zápas ve Slavkově jsme měli trošku smůlu, že jsme z brejků nedali žádný gól. Klidně jsme tam mohli vyhrát. Tento zápas byl pro nás trošku jiný. Před soupeřem jsme nejen podle výsledku z minulého týdne měli respekt. Musím uznat, že hosté byli fotbalovější. I tak jsme ale prvních patnáct minut hrozili víc. Soupeř nám dal dal z krásné akce až do kuchyně gól. My jsme se však z toho nepoložili a dál byli aktivní směrem dopředu. Nechtěli jsme hrát zaňdoura a jenom spoléhat na brejky. Ještě do přestávky jsme výsledek otočili na 2:1. Kluci bojovali, dali do toto srdíčko. V úvodu druhé půle jsme přestáli asi čtyři velké závary, pak jsme dvakrát udeřili a bylo hotovo. Musím opravdu za výkon pochválit celý tým. Kluci opravdu jeden vedle druhého dřeli, makali. Na šance to bylo jednoznačné, výsledek 4:1 je zasloužený. I když jsme proti sobě měli fotbalovějšího soupeře, my jsme vsadili na jednoduchost a dřinu. Kluci do toho dali všechno. My jsme oživili sestavu, když se nám vrátili Budač a Bača. Nechci srážet naše kluky, ale srdíčko vyhrálo nad fotbalovým umem. Zápal a nasazení je prostě někdy víc než tréninky a všechno kolem toho. My jsme spolu šest let a dneska jsme slavili velký úspěch. Porážka je pro hosty možná až krutá.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: "Nahoru do Velkého Ořechova jsme jeli s respektem, ale po předchozí vysoké výhře nad Malenovicemi i pro body. Utkání jsme však bohužel vůbec nezvládli a vrátili se nejen bez nich, ale i s pošramocenou reputací. Už dopolední "jobovky" v podobě zranění Tomáše Durny a uvíznutí Adama Červinky při návratu z dovolené však nevěštili nic dobrého… Do zápasu jsme ale vstoupili aktivně a už v 9. minutě po ukázkové kombinaci Jakuba Koláříka s Davidem Hynčicou uklidil zblízka míč do sítě Jakub Kowalík. Houževnatým a odhodlaným soupeřem to však nijak neotřáslo a ten už po deseti minutách srovnal, když na přesný centr zprava si jako delfín z mořské hladiny naskočil exligový Martin Bača a prudkou hlavičkou pod břevno nedal Matěji Posoldovi šanci. Vcelku vyrovnaný duel pak zřejmě dospěl až ke svému zlomovému okamžiku. Ještě před tím však oba týmy zahodily několik slibných příležitostí, z nichž na naší straně za zmínku stojí šikovné uvolnění Jakuba Kowalíka na oblouku velkého vápna, po němž však napálil jen nohy domácího gólmana a poté i dvě jinak povedené rány Romana Trlidy a Jakuba Koláříka, které však brankovou konstrukci těsně minuly. Ve 37. minutě se však debutující bek David Svárovský nedohodl s vybíhajícím brankářem a dotírající Jakub Talášek snadno otočil skóre. Hned po přestávce jsme se pokusili ofenzívu posílit zařazením třetího útočníka a tento tah brzy málem i vyšel. Po chytrém obloučku Jiřího Kowalíka však tísněný Roman Trlida z pár kroků namířil jen do náruče čahouna Josefa Vyorálka na brankové čáře. Postupně však i tento náš zoufalý impulz vyšuměl do ztracena a naopak stále smělejší, příkladně bojující a lépe se pohybující domácí začali využívat přibývajících zmatků v naší zredukované obraně. I přesto jsme znovu mohli aspoň vyrovnat, ale po průniku Davida Hynčici na jeho slibnou gólovou nabídku do malého vápna žádný z našich statických útočníků nedosáhl. Když jsme poté upustili od hry po křídlech, byl to ve zbývajícím čase z naší strany už jen propadák. Po faulu kousek za šestnáctkou sudí Stanislav Toman ani na chvíli nezaváhal domácím přisoudit výhodu trestného kopu, po němž k tyči skákající Matěj Posolda neudržel míč pod kontrolou a dobíhající náhradník Robert Štěpánek zblízka zatloukl třetí hřebík do naší rakve. Hořkou pilulku jsme pak museli spolknout ještě jednou, když stejný hráč po další sérii chyb završil náš celkový zmar. Nic na tom už nezměnila ani povedená rána Jiřího Kowalíka přímo do spojnice v samém závěru utkání. Velkému Ořechovu k zasloužené výhře blahopřeji. Předčil nás nejen obětavostí, důrazem a elánem, ale i dobrou organizací a produktivitou. Za vítězstvím šel cílevědomě, bez ohledu na nepříjemné vedro, v němž se utkání hrálo. Nám nezbývá, než se daleko lépe připravit už na nejbližší mistrák doma proti Vlčnovu."

Branky: 65. a 85. Štěpánek, 19. Bača, 36. Talášek - 9. Jakub Kowalík. Rozhodčí: Diváci: 140.

VLČNOV – SLAVKOV 1:1 (0:0)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Remíza je spravedlivá. První poločas byl z obou stran velmi špatný. Hra byla v tom hrozném vedru šílená. Fakt to bylo špatné. Hosté nám v úvodu druhé půlky vstřelili gól, když se po akci Janků trefil do prázdné brány Halík. My jsme až v té chvíli začali hrát. Vyrovnali jsme Hanákem, který se trefil krásně z vápna. Hosté jinak hrozili hlavně ze standardek. My jsme měli kopat penaltu, ale sudí to vytlačil před vápno. My jsme v závěru po druhé žluté kartě přišli o vyloučeného Krupu. Jinak se nám brzy zranil Fibichr. I když nás dneska bylo šestnáct, příští týden bude veselo, snad to nějak poskládáme.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Dělba bodů je zasloužená. Celkově to byl vyrovnaný zápas. V první půlce jsme měli více ze hry, gól jsme dali ale až po změně stran. Jinak ve čtyřicáté minutě se Machala ocitl sám před prázdnou brankou, ale trefil pouze brankáře do ruky. Kdybychom se prosadili před přestávkou, mohlo to být jiné. Jinak Michal Janků při absencích obránců nastoupil na stoperovi, dopředu jsme ho vytáhli až po přestávce. I když ho pořád táhne sval, zařídil nám gól. Pak jsme ale úplně odpadli. Vlčnov byl po přestávce lepší, přehrával nás ve všech činnostech. Zaslouženě vyrovnal.“

Branky: 62. Hanák - 51. Halík. Rozhodčí: Štulíř. Červená karta: 89. Kroupa (Vlčnov). Diváci: 100.

TOPOLNÁ – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 4:1 (2:0)

Radek Pekárek, trenér Topolné: „Jsme spokojení. Po dvou kolech máme šest bodů, to asi nikdo nečekal. Jinak klobouk dolů před hráči. V těchto teplotách a takovém vedru to opravdu měli složité, naštěstí to zvládli. Klíčové bylo, že jsme dali více branek než soupeř a opět nás podržel brankář, který soupeři chytil minimálně dva, tři góly. Jinak v poli to bylo herně vyrovnané. I přes úmorné vedro byl k vidění hodně běhavý fotbal. Bylo to nahoru dolů . Jenom mě mrzí, že se nedokážeme pořádně sejít. Někteří kluci byli zase na dovolené. Musí si uvědomit, že bez pořádného tréninku to nepůjde. Stejné problémy jsou ale i v dalších klubech.“

Rostislav Kreisl, jednatel FK Ostrožská Nová Ves: „Topolná využila z minima maximu. Opravdu proměnila všechny šance, které si vytvořila. Na druh straně jim fakt dobře zachytal brankář. Zneškodnil nám snad čtyři tutovky. Soupeř vyhrál zaslouženě, my jsme mu branky svými hrubými chybami nabídli sami. První dva góly jsme obdrželi po standardních situacích, kdy jsme si neobsadili hráče. Pak jsme sice snížili na 2:1, ale hned z protiútoku jsme inkasovali třetí branku. Poslední gól jsme dostali z penalty. Jinak se zápas hrál v přátelské atmosféře. Bohužel po dlouhé pauze je trénovanost kluků horší. To stejné je ale u většiny mužstev, na to se nebudeme vymlouvat.“

Branky: 15. Válek, 39. Mikoška, 51. Foltýn, 77. Haša z penalty - 50. Martin Zálešák. Rozhodčí: Vitásek. Diváci: 111.