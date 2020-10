Fotbalisté Ořechova proti Slavkovu odčinili porážku z minulého týdne na hřišti Ostrožské Nové Vsi a jednoznačnou domácí výhrou 4:0 si udrželi v nejnižší krajské soutěži vedoucí pozici. Druhé jsou Malenovice, které přehrály Topolnou 3:1. Vlčnov zdolal Uherský Ostroh.

Fotbalisté Ořechova (v modrých dresech) v 10. kole krajské I. B třídy skupiny C přehráli Slavkov 4:0 | Foto: Radek Frühauf

OŘECHOV – SLAVKOV 4:0 (3:0)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Jsem rád, že se zápas vůbec uskutečnil, neboť soupeř zpod Javořiny si ještě v pátek vážně pohrával s myšlenkou na jeho přeložení. Chtěli jsme se i představit v nových zářivých pumách a v tomto potemnělém čase udělat alespoň nějakou radost sobě a hrstce nejvěrnějších. Počasí přálo a z hráčů sršelo odhodlání i bez svého kapitána Romana Trlidy a nemocného obránce Jana Mrkůse napravit výpadek z Ostrožské Nové Vsi. Od začátku jsme měli míč častěji na kopačkách, zrádný terén nám však snahu o kombinační fotbal opakovaně bortil. Do vedení jsme šli už v 10. minutě, kdy se po dlouhém nákopu Sklenky v křídelním prostoru uvolnil Hynčica a přesným centrem našel hlavičkujícího Koláříka – 1:0. Když ve 23. minutě Červinka z rohového kopu přesně posadil míč i na hlavu Durny, hostující brankář Gregor, jenž po delší pauze mezi tyčemi nahradil Pochylého, kapituloval podruhé. O šest minut později se autor předešlého gólu Durna prosmýkl hostující obranou a v tandemu nezištně vybídl do zakončení Kowalíka, vracející se obránce Režnák však ve snaze tomu zabránit balón nešťastně napasoval do vlastní svatyně. Další slibné příležitosti Hynčici, Kowalíka, Červinky i Malůše buď slavkovský gólman lapil nebo je zhatil hrbolatý trávník. Hostující ofenzíva přitom byla v první půli jen sporadická a bezzubá, skvělý driblér Jiří Omelka se až tolik neprosadil a naše defenzíva pod taktovkou Martykána fungovala daleko lépe, než minule. Výsledek i vývoj zápasu jsme kontrolovali i po změně stran, přidat kýžený čtvrtý gól se nám však dlouho nedařilo. Tvrdá střela Koláříka tyč minula jen o fous a na rudé kopačky Kowalíka se s blátem přilepila i smůla. Na další gól jsme tak museli čekat až do do 69. minuty, kdy se až před brankáře proháčkoval Hynčica a svým prvním gólem v sezoně nám zajistil potřebný klid. Hosté měli velkou příležitost při nepřímém volném kopu uvnitř šestnáctky, prudkou ránu matadora Romana Stojaspala však obětavý Kolářík stačil zablokovat. Na opačné straně měl tutovku na noze Durna, zblízka však trefil jen uhýbajícího Březinu před brankovou čárou. Těsně před závěrečným hvizdem sudího Kýra si slavkovský útočník Jiří Maštalíř bez cizího zavinění bolestivě vykloubil prst ruky, ale krajní bek Ořechova David Váňa mu jej vzápětí odborně napravil. Na rozdíl od minulého týdne, kdy rovněž přímo na hřišti pohotově ošetřil i spoluhráče Stanislava Malůše, se to obešlo bez krve a šití. Je tak prima mít v týmu i doktora.“