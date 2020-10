Rostislav Kreisl, asistent trenéra Ostrožské Nové Vsi: „Od začátku do konce to bylo zajímavé a bojovné utkání. My jsme se na soupeře dobře nachystali a do utkání vstoupili lépe a vypracovali si několik slušných příležitostí, ale gól jsme nedali. Hosté tak nebezpeční nebyli, přesto také občas zahrozili. I ve druhé půli jsme měli herně navrch a byli důraznější. V 64. minutě nám vyšla jedna akce a Petratur se konečně prosadil. V závěru, kdy soupeř otevřel hru, jsme mohli přidat další branky, ale Martin Zálešák, Petratur ani Kreisl uklidňují druhou branku nepřidali, a tak jsme se v závěru strachovali o těsné vedení. Ořechov na konci zjednodušil hru, nakopával balony dopředu. Na hrot poslal ze střídačky i kapitána Trlidu, my jsme to ale ubojovali a uskákali. Jsme rádi za výhru i tři body. Po vlažném začátku, kdy jsme první tři kola prohráli, jsme si na vyšší soutěž zvykli a nyní k zápasům přistupujeme mnohem lépe než dřív. Kluci k utkání přistupují poctivě. Jsme rádi, že se nám teď daří a bodujeme.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Duelu dvou týmů aktuálně plujících na vítězné vlně nepřálo počasí. S jižanem o rychlosti až 60 kilometrů v hodině se o poznání lépe vyrovnali s velkou chutí a odhodláním hrající Ostrožané. Těm se do obrany vrátil stoper David Jurásek a do útoku i s kolenem laborující Martin Zálešák. Hosté bez svého střelce Romana Trlidy od začátku tahali za kratší konec a své dosavadní lichotivé postavení v čele tabulky nepotvrdili ani náznakem. Domácí se i proti silnému větru dokázali prosadit nebezpečnými nákopy na své hroty Dennise Petratura s Martinem Zálešákem a zabíhající křídlo Rostislava Kreisla, a nebýt jejich zbrklosti i bravurních zákroků brankáře Matěje Posoldy, mohli svěřenci Martina Voráče a Rostislava Kreisla už do přestávky vést daleko výraznějším rozdílem. Hráči Ořechova naopak větru v zádech vůbec nevyužili a kromě dvou tří slibných příležitostí domácího gólmana Aleše Bočka fakticky neohrozili. V 18. mintě se po jedné z mála vypracovaných akcí a přesném centru Stanislava Malůše nabíhající Tomáš Durna zřejmě zalekl blízkosti brankové konstrukce a hlavou zblízka nezakončil. Chvíli nato prudký volej Stanislava Malůše po ideálním centru Jiřího Kowalíka bránu o kousek minul. A tak jediným „benefitem“ hostů v prvním půli bylo vynucené střídání evidentně vyčerpaného beka Jakuba Hůska už ve 23. minutě. Toho však nahradil pohyblivější Jaroslav Ťok, což ve svém důsledku jedinou příhodnou cestu k domácí svatyni definitivně uzavřelo. Ani ve druhém dějství se obraz hry nezměnil. Pro domácí rychlíky v útoku, které zezadu dost nečekaně skvělými přihrávkami zásoboval Marek Škrabal, nebyl žádný míč předem ztracený a téměř každá jejich akce způsobovala v chaotické obraně hostů obrovský průvan. V tomto směru vynikal zejména rychlonohý Dennis Petratur. Ten byl nakonec za svoji enormní snahu a vynaložené úsilí i po zásluze odměněn, když v 64. minutě po jednom z mnoha zmatků v ořechovské defenzívě pohodlně do prázdné brány zakončil rychlý brejk. Zejména špílmachr hostů Stanislav Malůš se s tím nehodlal smířit, ale u svých frustrovaných spoluhráčů většinou nenacházel potřebné pochopení a podporu. Při snad jediné gólové příležitosti Ořechova ve druhé půli si střídající Jakub Kuchař v úniku míč pokopl příliš a ten mu vybíhající gólman sebral. Závěrečné vabank vzalo za své pár minut před koncem, kdy bojovník Stanislav Malůš po jednom ze soubojů opustil trávník s tržnou krvácející ránou na hlavě. Domácí pak už své těsné vedení udrželi a zaslouženě si už popáté za sebou připsali všechny body. Lídra soutěže naopak první říjnová sobota u novoveských jezer nezastihla v dobrém rozpoložení a letos poprvé vyšel naprázdno. Absence kapitána Romana Trlidy byla pro mužstvo Ořechova víc než citelná a zřejmě i fatální.“

Branka: 64. Dennis Petratur. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 50.

TLUMAČOV – ZDOUNKY 2:1 (0:0)

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Po třech prohrách jsme šli do zápasu s jasným cílem získat tři body. Čekali jsme těžký zápas s nepříjemným soupeřem. Zdounky jsou dobře fyzicky připravené a jejich defenziva je známá. V první půli se hrál vyrovnaný zápas . Byl to spíše boj o střed hřiště. Každé mužstvo si vypracovalo jednu stoprocentní šanci a pár náznaků. Druhá půlka začala pro nás šokem, když Fojta vymetl naši šibenici po střele z dálky. Opět jsme byli dole, ale naštěstí se kluci zvedli a dvěma góly v rozmezí šesti minut po brankách Zálešáka a Jeřábka zápas otočili. Vítězství je vydřené, ale o to cennější. Otočit zápas se nám už dlouho nepovedlo. Kluci si za svůj bojovný výkon tři body ale zasloužili. Děkuji i divákům za podporu. Bohužel od příštího týdne jsme bez nich, což si moc nedovedu představit. Tyhle soutěže se hrají hlavně pro ně, takže mě zápas bez diváků přijde jako totální nesmysl.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Čekal nás kvalitní soupeř, kterého jsme znali z poháru. Celý zápas se hrál oboustranně v útočném, bojovném stylu, ale přes šance na obou stranách se diváci branky do půle nedočkali. Úvod druhého poločasu se nám vydařil, když Fojta angličákem poslal náš tým do vedení. Nadále jsme tým domácích tlačili, až přišel rychlý protiútok a vyrovnání. To domácí nakoplo a za pár minut jsme prohrávali. Pak již to bylo vabank, takže nahoru dolů. Rokos ještě trefil tyč, ale to bylo vše. Náš děda, velký fotbalový kritik, utkání trefně zhodnotil „Dobrý fotbal bez lepšího týmu, jen jste dali o gól méně.“

Branky: 60. Radek Zálešák, 66. David Jeřábek - 47. Petr Fojta. Rozhodčí: Večeřa. Diváci: 49.

SLAVKOV – TOPOLNÁ 1:0 (0:0)

Jaroslav Habarta, předseda Slavkova: „Tři body jsme vydřeli. První půlka byla vyrovnaná. Hosté možná byli trošičku aktivnější, ale velké šance neměli. My ale taky velice ne. Ještě patnáct minut po přestávce celkem hráli, pak ale soupeř fyzicky odešel. Asi od šedesáté minuty se hrálo pouze na jednu bránu. My jsme dlouho nemohli dát gól. Na druhé straně Topolná nedala penaltu. My jsme zahodili asi čtyři nebo pět vyložených šancí. V síti skončila pouze jedna střela z šestnáctky po rohu. Bohužel na utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí, takže jsme čekali, než přijede jeho kolega z Újezdce. Zápas tak začínal o půlhodiny později.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Ke vší úctě k soupeři, Slavkov byl zatím nejhorší mužstvem, se kterým jsme v krajské soutěži hráli. Přesto Slavkov vyhrál, bere tři body a my nemáme nic. Sedmdesát minut jsme domácí nepustili k ničemu, bohužel pak jsme tam měli dvacetiminutovou pasáž, ve které jsme nepokryli odražený balon po rohu a soupeř nám střelou k tyčí vstřelí gól. My jsme neproměnili šanci a Jakub Foltýn ani penaltu. Od začátku sezony nás trápí neproměňování šancí. Chápu, že každý zápas je jiný, ale pokud nejsme schopní porazit Slavkov, nemáme v krajské soutěži co dělat. Takové zápasy totiž musíme zvládat a hlavně v nich bodovat. Co mě hodně mrzí je fakt, že v krajských soutěžích na některé výjimky nejsou pomezní. My jsme třeba ve 45. minutě dali hlavou gól po centru a asistent z lidu to odmává. Na druhé straně to nechá být, i když hlavní rozhodčí naštěstí stál dobře a situaci si pohlídal.“

Branka: 81. Jakub Kotek. Rozhodčí: Dobiáš. Diváci: 45.

MALENOVICE – VLČNOV 3:0 (2:0)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: Domácí byli v prvním poločase výrazně lepší, asi třicet minut nás přehrávali. Věděli jsme, že Malenovice jsou dobré hlavně směrem dopředu. Domácí mají nadstandardní oba útočníky i krajní záložníky, takže se těžklo chytali. My jsme navíc všichni stopeři dostali během pár minut žlutou kartu za nic, takže jsme si pak už nemohli ani dovolit moc faulovat. V úvodu jsme byli zakřiknutí, hrát jsme začali až když jsme prohrávali 0:2. Kontaktní gól se nám ale nepovedlo dát, jak jsme dostali z brejku třetí branku, nebylo co řešit. Měli jsme spíš náznaky šancí, nějakou vyloženě tutovku ne. Soupeř vyhrál zcela zasloženě.“

Branky: 7. Petr Páleníček , 35. Ondřej Janováč, 74. Lukáš Otrusina. Rozhodčí: Surovec. Diváci: 48.

UHERSKÝ OSTROH – JANKOVICE 4:2 (0:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Na těžkém terénu, který po nočním dešti na hřišti byl, jsme zvládli domácí utkání. První poločas byl soupeř lepší a do kabin jsme šli se štěstím za bezbrankového stavu. Do druhé půle jsme nastoupili s odhodláním domácí utkání zvládnout a to se nám taky nakonec podařilo. Za druhý poločas to bylo zasloužené, ale vydřené vítězství.“

Branky: 52., 59. a 82. Zbyněk Pavlas, 48. Miroslav Durna - 54. a 65. Martin Večeřa. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 49.

SLOVÁCKO C - VELKÝ OŘECHOV 2:1 (2:0)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Zápas jsme rozhodli hned v úvodu, kdy jsme během minuty či dvou dali Tomášen Davidem dali dvě branky. Ve druhém poločase jsme byli herně lepší, mohli jsme vedení navýšit, ale Tomáš Holinka penaltu neproměnil. Velký Ořechov stačil skóre pouze snížit. My jsme rádi hlavně za tři body, ale jednoduché to nebylo, protože máme hodně zraněných a nastoupit musel i Fotis Maniatis.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Porážka je asi spravedlivá. Zápas jsme si prokaučovali hned v úvodu, kdy jsme nastoupili takoví hodně rozevlátí a nekoncentrovaní a hned po sobě dostali dva zbytečné góly. Od osmé minuty už byli byli domácím vyrovnaným soupeřem. Myslím, že k vidění byl dobrý fotbal. Proti nám stál tým který má v sestavě kvalitní fotbalisty, kteří něco hráli nebo hrají. V prvním poločase ale byly šance na obou stranách, klidně jsme mohli skóre vyrovnat. Ve druhé půli už měl soupeř více brankových příležitostí, taky nedal penaltu. My jsme ale Slovácko pořád zlobili, klidně jsme mohli vyrovnat. Do zápasu jsme nastoupili se slátanou sestavpu a minimálně tři hráči nastoupili s velkým sebezapřením. Před kluky musím smeknout. Jde o Michala Minaříka, kapitána Lukáše Svízelu a nejlepší výkon podal brankář Josef Vyorálek. Soupeři gratuluji k výhře, o ten gól si vyhrát asi zasloužil.“

Branky: 6. a 7. Tomáš David - 62. Lukáš Svízela. Rozhodčí: Ruman. Diváci: 50.

MORKOVICE B – STARÉ MĚSTO 1:5 (1:4)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „I když výsledek vypadá jednoznačně, nebylo to pro nás jednoduché utkání. Většina týmu byla deset dnů v karanténě, takže jsme dva týdny pořádně netrénovali. Do zápasu jsme šli z jednoho tréninku. Začátek jsme trošku zaspali a od čtvrté minuty, kdy jsme dostali gól z rohu, prohrávali. Naštěstí jsme brzy vyrovnali. Na malé umělce to byl spíš boj než pohledný fotbal. My jsme se ale soupeři přizpůsobili a po nakopávaných míčích jsme se ještě do přestávky třikrát prosadili a o poločase vedli 4:1. Druhou půlku jsme si vedení jenom hlídali a přidali jeden gól. Bylo to spíš ubojované než fotbalové. Chyběl nám akorát Dominik Řihák a Svárovský, jinak jsme byli všichni, i když někteří měli za sebou pouze jeden trénink. Bylo vidět, že to není ono. Ale kluci to odmakali a za rozhodnutého stavu jsme sestavu prostřídali.“

Branky: 4. Marek Oplt - 18. z penalty a 42. Jakub Janík, 25. a 63. David Horák, 13. Michal Lahodný. Rozhodčí: Polaštík. Diváci: 50.