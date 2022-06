Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Bohužel výsledek odpovídá dění na hřišti. Jsem velmi zkalamaný z přístupu hráčů, celkové atmosféry v týmu. Nedovedu si ten výpadek vysvětlit. Zápas se mi těžko hodnotí, protože mužstvo mělo nějakou vizi, která se ale s prvním písknutím do píšťalky úplně rozsypala. Po inkasované brance hned ve druhé minutě jsme přestali hrát, byli statičtí, nedostupovali soupeře, kterého jsme nechali hrát. Od úvodu se na nás všechno valilo. Měli jsme roztáhnuté hřiště, nebyli kompaktní. Po penaltě v sedmé minutě jsme byli na ručník. Chápu, že jsme měli první místo jisté, ale nechtěli jsme s druhým Ořechovem prohrát. Chtěli jsme převzít pohár, zápas důstojně odehrát, což se ale nestalo. Nedovedu si vysvětlit, co se stalo. Všichni jsme z toho zklamaní. Přitom nálada před utkáním tady byla skvělá, Nechali jsme si vyrobit trička, měli jsme doutníky, šampaňské. Výprask beru na sebe. Cítím, že jsem špatně připravil mužstvo.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Doplníme v pondělí odpoledne.“

Branky: 38. Martin Hanus - 2. David Hynčica, 7. Adam Červinka z penalty, 16. Jakub Kowalík, 19. Stanislav Malůš, 22. Jakub Kolařík. Rozhodčí: Dospěl. Diváci: 180.

STARÉ MĚSTO – ZDOUNKY 6:1 (4:0)

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Po celý zápas jsme byli jednoznačně lepší, svoji převahu vyjádřili i gólově. Po prvním poločase jsme vedli 4:0, druhá půle už se spíš jenom dohrávala. Soupeři jsme kromě gólu, který dal za rozhodnutého stavu chvíli před koncem, nic nedovolili. V tu chvíli už ale trošku polevila koncentrace. Nevím, zda soupeři chyběli nějací hráči, zda byl oslabený, ale k ničemu jsme Zdounky opravdu nepustili. Kluci hráli dobře, s chutí. Musíme je za předvedený výkon pochválit. I když je před námi ještě jeden zápas, měli jsme ukončenou už po sobotním zápase. Za týden hrajeme totiž v neděli, soupeř to nechtěl přeložit.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Doplníme v pondělí dopoledne“

Branky: 7., z penalty, 31. a 35. Ondřej Hastík, 45. David Horák, 57. Martin Petek, 63. Michal Lahodný - 88. David Moravec. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 250.

MALENOVICE – VLČNOV 1:2 (1:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Věděli jsme, že Vlčnov má na jaře dobré výsledky, porazili kvalitní soupeře, takže jsme se měli na pozoru. I když jsme se na hosty chystali, bezradným výkonem jsme jim darovali všechny body. Přitom jsme šli v 19. minutě po standardní situaci do vedení, když se hlavou trefil Jarda Novák. O přestávce v kabině jsme si řekli, že bychom měl co nejdříve přidat druhý gól, abychom měli klid, bohužel jsme hned ve 46. minutě po hrubé chybě stopera inkasovali gól na 1:1. Od té chvíle byla hra nervóznější, přelévala se z jedné strany na druhou. Fotbal to ale moc nepřipomínalo. Rozhodnutí padlo v 86. minutě, kdy Vlčkov potrestal hrubou chybu našeho gólmana a šlo se do kabiny. Body putují do Vlčnova, který udělal důležitý krok k záchraně. Jinak zápas byl až na zákrok Petera Kristofera Novaka celkem klidný. Na marodce máme stále brankáře a jelikož naši kluci začali jezdit na hudební festivaly, museli jsme z fotbalového důchodu povolat i gólmana Juráně.“

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Pro nás je to důležitá výhra, která nás přiblížila k záchraně. V Malenovicích jsme podali nejlepší výkon jara. Na kluky jsem hrdý, protože jsme všichni chtěli venku uspět a bodovat. Smekám před nimi klobouk. Od začátku jsme byli lepší. V prvním poločase jsme si vytvořili asi tři šance, soupeř jednu, po které nám dal vedoucí gól. Na začátku druhé půle Matějíček, který hrál tentokrát v útoku, skvěle vypíchl balon stoperovi a srovnal na 1:1. Pak přišla vražda roku, když domácí borec neskutečně zajel do našeho Moštěka, který musel střídat. Pak jsme se chvilku žduchali, ale hrálo se dál. V závěru jsme dali po gólu z rohu vítězný gól. Jinak jsme byli celý zápas lepší, zahodili asi pět tutovek. Jsme spokojení s výkonem i výsledkem. Výhra je zasloužená. Věděli jsme, že Uherský Ostroh vyhraje teď i příští týden, ale to mu nebude stačit, protože my doma potřebnou remízu uhrajeme.“

Branky: 19. Jaroslav Novák - 46. Martin Matějíček, 87. František Šobáň. Rozhodčí: Perniš. Diváci: 75.

I. A třída sk. B: Dolní Němčí zdolalo v derby Hluk, Kunovice slaví záchranu

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES – VELKÝ OŘECHOV 4:0 (2:0)

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Zápas se mi těžko hodnotí, protože hosté jej odehráli pouze v devíti lidech. My jsme do soupeře po celý zápas prakticky jenom bušili. Snažili jsme se hrát fotbal, ale nebylo to úplně ono. Poločas jsme vyhráli 2:0, po přestávce přidali další dva góly. Soupeř prakticky naši bránu za celé utkání neohrozil. Jednoduché jsme to ale neměli, protože hosté jenom stáli na vápně a bránili. I přesto podali velice sympatický výkon. Velký Ořechov je opravdu seriózní mužstvo.“

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Vůbec jsme neuvažovali o tom, že bychom na zápas neodjeli. Není to náš styl. Samozřejmě do poslední chvíle jsme sháněli hráče, bohužel situace byla taková, že jsme do Ostrožské Nové Vsi přijeli pouze v devíti. Jakkoliv je vítězství domácích zcela zasloužené, minimálně do 66. minuty jsme jim byli důstojným soupeřem. Nechtěli jsme dostat debakl, čemuž jsme podřídili taktiku. Hráli jsme zezadu a na rychlé brejky. Vpředu jsme měli jenom Martina Baču. V prvním poločase se nám celkem dařilo eliminovat útoky soupeře, inkasovali jme jenom dva góly. Kromě nic si domácí vypracovali jenom jednu nebo dvě vážnější situace. Ve druhém poločase jsme věřili, že by zase mohla zafungovat Csaplárova past, ale nebylo kudy se dostat dopředu. Naopak jsme obdrželi další dva góly. I po porážce 0:4 musím pochválit naše kluky za přístup a odvedený výkon. Byli jsme Ostrožské Nové Vsi důstojným soupeřem.“

Branky: 19. Marek Szabo, 31. Tomáš Václavík, 66. Martin Zálešák, 68. Jan Doruška. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 47.

TOPOLNÁ - TLUMAČOV 2:0 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Spokojení jsme hlavně s výsledkem, hrou už trochu méně. Vítězství se nerodilo vůbec snadno. Tlumačov se u nás prezentoval jako velmi dobrý soupeř. Hosté drželi víc balon na svých kopačkách, byli herně lepší. My jsme v prvním poločase vedli jenom díky tomu, že si soupeř dal po centru hlavou vlastní gól. Jinak Tlumačov byl v prvním poločase lepší. Po přestávce se už hra celkem vyrovnala, ale hosté pořád měli nebezpečné akce a za stavu 2:0 neproměnili penaltu, když náš gólman Mikel vychytal jejich brankáře. Ještě předtím pojistil naše vedení po centru Hoferka šajtlí Jan Foltýn, jenž se trefil krásně hlavou. Pro Tlumačov je výsledek krutý. Musíme sportovně uznat, že byl lepším mančaftem. Opravdu držel víc balon, dobře kombinoval a vytvořil si víc vyložených šancí. Výhru bereme spíš za bojovnost, za snahu. Kluky jsem ale pochválil. Se třemi body jsme spokojení, S domácími fanoušky jsme se totiž rozloučili výhrou. Jsem rád, že jsme sezonu zakončili celkem důstojně.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „S čistým svědomím zhodnotím zápas tak, že dnes rozhodně nevyhrál lepší. I když nám chyběli dva kluci ze základu, tak jsme v krásném areálu v Topolné odehráli náš nejlepší venkovní zápas snad za poslední dva roky. Kluci měli nasazení, důraz, chuť. Tohle jsem v několika posledních zápasech marně hledal. Bohužel jsme na jaře několikrát fotbalového boha urazili, tak jsme si to vypili snad se vším. Vlastní branka, minimálně pět jasných šancí, tyčka a ve finále ještě neproměněná penalta. I když body nevezeme, tak musím všechny kluky dnes pochválit.“

Branky: 14. Jiří Jonášek vlastní, 57. Jan Foltýn. Rozhodčí: Mravec. Diváci: 120.

Slovenský rekordman Hamšík dorazil do Bánova díky vínu, exhibici si užil

UHERSKÝ OSTROH – POLEŠOVICE 5:1 (2:1)

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Jsem rád, že kluci takto důležité utkání zvládli. Výhra se nerodila úplně lehce. Brzy jsme inkasovali branku, ale výsledek jsme i díky správně nařízené penaltě za ruku rychle otočili. Kluci i ve druhé půli poctivě plnili pokyny, jaké jsme jim dali. Druhá půle už byla zcela jasně v naší režii. Přidali jsme další tři branky a úplně poklidný duel bez problémů dovedli do vítězného konce.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Podali jsme velice slabý výkon. Jako trenér vnímám zodpovědnost za tým a tímto bych se chtěl omluvit jak všem našim fanouškům, tak i mužstvům, se kterými se Uherský Ostroh rve o záchranu.“

Branky: 57. a 73. Tomáš Fantura, 15. Martin Konečný, 28. Miroslav Durna z penalty, 73. Jiří Jurčeka – 7. Erik Vinkler. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 75.

JANKOVICE – SLAVKOV 1:7 (1:2)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Doplníme v pondělí“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Do Jankovic jsme přijeli jednoznačně vyhrát. Víme, že domácí mají problémy, na jaře se trápí, takže jsme toho chtěli využít. Na jejich malém hřišti jsme se ale v prvním poločase trošku trápili. Kombinace se nám až tolik nedařili, přesto jsme vedli 2:1. Hlavní bylo, že soupeř ve dvacáté minutě přišel o vyloučeného hráče, který unikajícího Janků vzal zezadu přes nohy. Za mě jasná červená. Po přestávce už domácí fyzicky odpadli a my je přejeli. Jankovice se kromě gólové akce a ještě jedné šance, kdy mohli srovnat na 2:2, ale brankář Gregor samostatný nájezd zneškodnil, nedostali vůbec k ničemu. Ve druhé půli jsme vedení v klidu navýšili. Musím pochválit nejen své hráče, ale i výkon mladého rozhodčího, který podal velice dobrý výkon. Jankovice už sestupu neuniknou.“

Branky: 9. Lukáš Bánovský - 8. a 53. Marek Husták, 30. Roman Martiš, 59. Michal Machala, 63. Jakub Kotek, 79. Michal Halík, 82. Roman Stojaspal. Rozhodčí: Havrlant. Červená karta: 21. Blaha (Jankovice). Diváci: 130.