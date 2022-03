I. B třída sk. C: Zborovice přehrály Tlumačov, Zdounky ztratily vedení 2:0

Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Se vstupem do jarních odvet jsme spokojení, ale zase tak jednoduché, jak napovídá výsledek, to nebylo. První zápas po zimní pauze je vždycky složitý. Chvíli trvá, než se mužstvo rozehraje. Tlumačov k nám přijel s defenzivní taktikou. Do dvacáté minuty hrál vzadu zodpovědně, zbloku a trpělivě bránil. Hosté spoléhali na protiútoky, pomáhali si dlouhými míči. Zápas ovlivnil i silný vítr. Kombinace se nám na nepříliš rovném povrchu nedařila, balon hodně skákal. I proto jsme chtěli zjednodušit hru a chodit přes krajní prostory. Podařilo se nám dát vedoucí branku a od toho okamžiku jsme měli hru pod kontrolou. Ve druhé půli jsme však hodně riskovali i hodně kazili ve finální fázi, soupeř chodil do protiútoků, vytvořil si šance, ale žádný gól nedal. Tlumačov zahrozil hned ve druhé minutě, ale hosté byli nedůrazní v koncovce. My zase příště musíme být důslednější v našem pokutovém území. Jinak nám chyběli dva nemocní hráči, premiéru si odbyli Slaměník, Jura a Malošík. Pochválit musím i rozhodčím kteří to zvládli s přehledem.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Byli jsme si vědomi síly Zborovic, které od podzimu ještě více posílily. Prvních třicet minut jsme zodpovědně napadali, bránili a spoléhali se na nakopávané balony. Dokonce jsme si vytvořili i šance. Zlomily nás dva slepené góly v závěru poločasu. Druhá půlka už byla o vůli držet s nadupaným soupeřem krok a nepřipustit nějakou frašku. Mrzí mě, že jsme nakonec nevstřelili aspoň čestnou branku, podle mě jsme si ji zasloužili. Gratuluji soupeři k výhře. Za mě jsem ale od tak nadupaného týmu čekal víc.“

Branky: 26., 46. a 51. Ondřej Slaměník, 42. a 82. Jan Krejčíř. Rozhodčí: Horváth. Diváci: 120.

VLČNOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 1:3 (1:1)

Jakub Tománek, hrající jednatel Vlčnova: „Do jarní části sezony jsme chtěli vstoupit lépe, ale vzhledem ke svým možnostem jsme hráli celkem dobře. Nastřelili jsme tři tyčky, soupeř jednu. Celkově to byl vyrovnaný, remízový zápas. Hosté nám dali první gól z rohu, my jsme do přestávky vyrovnali po akci hrajícího předsedy klubu Kašpaříka. Druhý poločas jsme začali velice dobře a do šedesáté minuty byli lepší, bohužel jsme druhý gól nepřidali a pak dvakrát inkasovali. Po akci Zálešáka, což je za mě nejlepší hráč této soutěže, se trefil Szabo a jsme jsme zase inkasovali branku z rohu, což by se nemělo stávat. Klíčové chvíle přišly za stavu 1:1. Bylo to o tom, kdo dá druhý gól. V závěru už nám došly síly. Měli jsme problémy se sestavou, ale nějak jsme to slepili. Jinak Zálešáka jsme dvacetkrát zastavili, dvakrát ne a z toho nám dali dva góly. Byl to rozdílový muž.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Vlčnov mě překvapil, nehrál vůbec špatně. Oba týmy v první půli trefily tyčku. V poli to bylo hodně vyrovnané, zápas dlouho otevřený. Šance měly oba týmy. Rozhodnutí padlo po šedesáté minutě, kdy jsme dali dva góly a pak už nebylo co řešit. Domácí si za stavu 1:3 nevytvořili vůbec nic. Myslím, že naše vítězství je zasloužené. Soupeř ale nebyl špatný. Nám chyběli Josef Jurásek a mladý Pšurný.“

Branky: 42. Petr Kašpařík - 25. Martin Zálešák, 65. Marek Szabo, 79. David Jurásek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 122.

TOPOLNÁ – UHERSKÝ OSTROH 3:0 (1:0)

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Pro nás je velmi pěkný, ale předvedená hra nebyla ideální. Mohl za to i současný stav trávníku, který po dlouhé zimě ještě není v optimální formě. K vidění bylo oboustranně hodně nepřesností. Jinak jsem se třemi body spokojený. Jsou pro nás hodně důležité, protože máme před sebou dva venkovní zápasy a pak hostíme první Zborovice. Jinak od Ostrohu jsem čekal trošku víc. Soupeř je poslední, snaží se zachránit, ale naši bránu moc neohrozil. Zápas byl zcela v naší režii, měli jsme ho pod kontrolou. Ještě jsme neproměnili tři nebo čtyři tutovky.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Čekal jsem, že nás Topolná přejede trošku víc. Výsledek pro nás ale příznivý není. První gól jsme si zavinili sami, přišel po individuální chybě předstopera. Další dvě inkasované branky jsou na vrub gólmana, který první pustil střelu z půlky hřiště a pak mu při dalším dalekonosném pokusu vypadal míč z rukou a domácí hráč jej dorazil do sítě. I za stavu 0:3 jsem se snažil něco udělat, pozměnil sestavu, ale Topolná si výsledek pohlídala. Soupeř si výhru zasloužil. V první půlce Fantura nastřelil tyčku, po přestávce jsme to tam nedotlačili ani z brankové čáry. Chyběli nám obránci Horák s Kovaříkem, kapitán Durna má zlomenou ruku.“

Branky: 34. Jiří Mikoška, 67. Adam Válek, 72. Jaroslav Hoferek. Rozhodčí: Mitáček. Diváci: 123.

VELKÝ OŘECHOV – SLAVKOV 4:1 (1:1)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Od zápasu jsme nic neočekávali, protože jsme v zimě absolvovali jenom historické soustředění, kde se víc pilo než běhalo a v rámci něho jsme sehráli přátelák s Březnicí a vyfasovali osmičku. Bylo problematické kluky přemluvit, vrátit je k fotbalu. Na poslední chvíli jsme ale sestavu poskládali. Pomohli nám dva místní kluci, kteří byli v Dobrkovicích, ale po pěti letech jsme je přesvědčili, aby šli hrát k nám. Oběma mužstvům dělal problémy jarní terén, se kterým jsme se lépe srovnali my. Soupeř utkání nezvládl hlavně psychiky. Souhlasím, že první gól sporný. Sám nedokážu posoudit, zda o ofsajd šlo, nebo ne. Každopádně hosté brzy srovnali na 1:1. Do přestávky přišla ještě jedna sporná situace. Podle Slavkova jejich hráč neměl dostat červenou kartu. Za nás ale byly obě vyloučení správné. Podle mě zápas rozhodla naše bojovnost, týmový duch, lepší nastavení, což demonstruje třeba právě odchod vyloučeného kapitána hostí ze hřiště. Ve druhém poločase jsme dali tři krásné góly a vyhráli. Nevybavuji si, že by měl soupeř pak nějakou vyloženou šanci. Pochválit musí celý tým, ale hlavně navrátilce Kůru a Mikela. Taky nám dost pomohl brankář Lukáš Hanáček, který nahradil gólmana Vyorálka, jenž se vrátil na sklonku kariéry domů do Kněžpole, ale nyní je zraněný. Všichni ti noví kluci podali výborný výkon a skvěle zapadli do naší party, která se zase ukázala.“

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Výsledek neodpovídá dění na hřišti. Do třicáté minuty jsme byli lepší, ale dostali gól z ofsajdu, který sice pomezní z lidu odmával, ale hlavní sudí to nechal být. Přitom i domácí diváci uznali, že šlo o postavení mimo hru. Pak jsme sice brzy vyrovnali, ale ve 42. minutě jsme přišli o nejlepšího hráče Chovance, který byl přísně vyloučen. Červená karta ovlivnila celý zápas. Byl to veliký zlom v utkání. Začali jsme bránit a hráli spíš na brejky. Bohužel jsme nedali tři tutovky. Soupeře jsme i ve druhém poločase přehrávali, bohužel jsme mu sami nabídli branku. Gólmanovi vypadl balon z ruky a my jsme prohrávali. Za stavu 2:1 jsme otevřeli hru a obdrželi další dva góly. Jsme zklamaní. Do Velkého Ořechova jsme jeli pro tři body, nemáme žádný. Nyní se musíme připravit na Vlčnov. Chyběli nám Martin Janků, Kotek nebo Maštalíř, zvládnout jsme to měli i bez nich.“

Branky: 34. Pavel Budjač, 57. Denis Kadlčík, 64. David Svízela, 66. Jaromír Mikel - 38. Ladislav Bahulík. Rozhodčí: Bršlica. Červené karty: 85. Talášek – 42. Chovanec. Diváci: 100.

MALENOVICE – OŘECHOV 1:7 (0:6)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Vstup do jara se nám hrubě nepovedl. Porážka je krutá. O všem rozhodl první poločas, který jsme prohráli 0:6. Soupeř u nás ukázal svoji sílu a zkušenost, jednoznačně nás přehrál a správně patří navrch tabulky. My jsme si mysleli, že to bude lepší. Absentoval gólman, kterého zastoupil kluk z dorostu, ale vážnější chybu neudělal. Vysoká porážka jde na vrub chyb v zadních řadách. Soupeři můžeme jenom pogratulovat, předvedl u nás famózní výkon. Druhý poločas už byl vyrovnaný, Tormou se nám podařilo alespoň snížit.“

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Vyjádření doplníme v pondělí“

Branky: 76. Dominik Torma - 20., 30. a 44. Jakub Kowalík, 10. a 37. Adam Červinka, 28. a 46. Jakub Kolařík. Rozhodčí: Bartoň. Diváci: 128.

JANKOVICE – ZDOUNKY 2:2 (0:2)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „Zápas dvou rozdílných poločasů. Bohužel oproti podzimu jsme přišli o čtyři hráče základní sestavy, a tak jsme se první poločas hledali. Zdounky byly sehranější, rychlejší, v úvodní části nás jasně přehrály. My jsme měli štěstí, že nám daly jen dva góly. Asi si myslely, že se jim u nás nemůže nic stát a druhou půli nás nechaly hrát. A když se Martin Večeřa v 53. minutě nádherně trefil ze třiceti metrů na 1:2, kluci vycítili šanci a v 66. minutě po akci a centru z pravé strany dal Berky na 2 2. Ještě k Večeřovi. Tu kopací techniku, odvahu zkusit to a ještě se trefit, žádná náhoda, protože nedal takový gól poprvé, by mu mohli závidět i ligoví hráči. Jinak Zdounky u nás chtěly vyhrát, tak se konec zápasu dohrával na naší polovině kolem vápna, ale i zásluhou našeho brankáře, celé obrany, ale i štěstí jsme to zplichtili. I když za stavu 2:2 šel Čagánek sám na brankáře, ale ten jeho střelu vyrazil na roh. Udělám výjimku, chválit se nemá, ale tentokrát pochválím všechny. Je nás málo a bojovali až do konce.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Vyjádření doplníme v pondělí“

Branky: 53. Martin Večeřa, 66. Michal Berky - 7. Ondřej Mrázek, 42. Marek Kyrcz. Rozhodčí: Toman. Diváci: 115.

STARÉ MĚSTO – POLEŠOVICE NEHRÁNO. HOSTÉ SE NEDOSTAVILI

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Samozřejmě jsme zklamaní. Na první zápas po dlouhé tříměsíční zimní přestávce jsme se těšili, chtěli jsme hrát. Soupeř nám ale v pátek zavolal s tím, že je ho málo a zda utkání neodložíme. S kluky jsme se o tom pobavili v kabině a nakonec to odmítli. V pátek večer jsme to dostali oficiálně, že k nám Polešovice nepřijedou.“

Tomáš Bartošík, předseda Polešovic: „Celou dobu jsme čekali a věřili, že sestavu nějak dáme dohromady a utkání odehrajeme. Bohužel jsme v Tlumačově přišli o dva hráče. Vinkler má zlomenou nohu, Měštánek potrhané vazy v kotníku. K tomu Kubiš dostal boreliózu, další dva kluci jsou nemocní, dva odjeli pryč, takže ze základní sestavy nám zbyli tři hráči. Sice máme dorostence, ale ty jsme nemohli použít, protože mají problémy i v okresní soutěži, takže jsme v pátek volali do Starého Města, zda by nešlo utkání odložit. Chvíli to vypadalo, že se domluvíme, ale nakonec jeho hráči řekli ne. Moc nás to mrzí. Víme, že dostaneme pokutu, navíc jsme si trhli ostudu, ale jinak to opravdu nešlo. I kdybychom nasadili pět dorostenců, měli bychom maximálně jednoho hráče na střídání. S tím jsme nemohli do Starého Města odjet. Proto jsme informovali Krajský fotbalový svaz i Staré Město, že na utkání nedorazíme. Moc nás to mrzí, mohli jsme si zahrát na hezkém stadionu.“