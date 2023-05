OŘECHOV – LHOTA 4:4 (2:2)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Jen pár hodin od nečekané páteční porážky s Vlčnovem jsme dostali příležitost složit reparát. A vskutku se náš herní projev, zejména směrem dopředu, v neděli o poznání změnil k lepšímu. Na mokrém, ale v rámci možností dobře připraveném trávníku jsme tentokrát oplývali pohybem a nescházela ani nezbytná nabídka, po rychlých kombinacích jsme se pokoušeli i o zakončení. Naše první vlaštovka v 8. minutě vyslaná Lukášem Ošívkou sice do cíle ještě nedolétla, byla však slibným signálem do dalšího dění. O to větší šok přišel hned vzápětí, kdy se hostům až nečekaně snadno podařilo vyšachovat naši obranu a zkušený David Bartoň se s míčem u nohy zničehonic probil až před vybíhajícího Stanislava Kuchaře. Náš gólman se hrozící požár pokusil uhasit odvážným výpadem proti kličce, rukou však zasáhl i jeho nohu a byla z toho penalta. Té se ujal kapitán Lhoty Marek Bartoň a tvrdou ránou k tyči poslal hosty do vedení - 0:1! Smolný začátek nás naštěstí nerozhodil a v nastoleném stylu jsme i poté pokračovali. Ve 12. minutě měl hostující brankář co dělat, aby z brány vytěsnil další Ošívkův ostrý projektil. Vyrovnat mohl v 19. minutě i David Hynčica, ve skrumáži před brankou soupeře ji však z deseti metrů levačkou minul snad o čtyři. Hosté hrající otevřeně a bez zábran kontrovali nevídanou pumelicí Davida Bartoně z velké dálky, která se k naší úlevě rozplácla jen o břevno za už bezmocným brankářem Kuchařem. S odehranou půlhodinou zazářily skrz deštivé mraky dva hvězdné momenty našeho halvbeka Lukáše Ošívky. Ten se po přesné přihrávce Romana Trlidy ze strany v pokutovém území nejdříve šikovně obtočil kolem bránícího hráče, aby následně balón po zemi usměrnil těsně k tyči - 1:1! Už po několika sekundách si Ošívka po chytrém přepuštění Jakuba Koláříka naběhl i na Trlidovu kolmici hlavou, kterou pak znovu zakončil umístěnou přízemní střelou k tyči - 2:1! Zdálo se, že i vzhledem k dosavadnímu průběhu jsme tímto náhlým obratem během jediné minuty dostali zápas pod kontrolu. Zdání však občas klame… Ve 35. minutě totiž po vcelku banálním vzdušném souboji stopera Adama Červinky o míč na hranici velkého vápna se hostující hráč po dopadu ocitl na trávníku a ke všeobecnému údivu byla nařízena další penalta. Opět se k ní postavil špílmachr Marek Bartoň a razantním kopem k tyči ani napodruhé nedal našemu brankáři šanci - 2:2! Ještě do přestávky jsme mohli jít do vedení znovu, Tomáš Durna však naši další pohlednou akci zakončil jenom střelou do břevna. S očividným odhodláním strhnout vedení na naši stranu jsme vstoupili i do druhého dějství a už po třech minutách způsobili i obrovský závar před lhotskou svatyní. Jak David Hynčica, tak ani Roman Trlida však z něj míč do sítě nedopravili. Naopak vzápětí opět udeřili hosté. Naše obrana lehoučký nákop do vlastní šestnáctky odvrátila pouze před číhajícího Davida Bartoně, jenž pohotovou střelou doprostřed brány dokonale překvapil i našeho gólmana - 2:3! Srovnat podruhé jsme mohli už po pěti minutách, střelecký pokus Davida Hynčici ze sólového nájezdu od půlící čáry se však bohužel mezi tyče opětovně nevešel. Na jaře už asi poosmé… Holt, tréninkové manko se jen tak ošálit nedá! Ani v 62. minutě jsme si radost z kýženého gólu dlouho neužili, neboť povedenou hlavičku Romana Trlidy nakonec zhatil pro údajný ofsajd zvednutý praporek pana předsedy hostujícího týmu, asistujícího na pomezí. V 70. minutě ji pak pro změnu už podruhé v zápase překazilo břevno, které po ideálním centru Radima Petřvalského zblízka dělovkou napálil Jakub Kolářík. O deset minut později se však náš aktuálně nejproduktivnější hráč pocházející z Rohatce už nemýlil, když z patnácti metrů přesnou křížnou střelou zužitkoval i třetí gólovou přihrávku Romana Trlidy - 3:3! Když už po dalších třech minutách Tomáš Durna přesně mířenou standardkou našel nabíhajícího Romana Trlidu a ten precizní hlavičkou překonal Jiřího Mikeštíka počtvrté, vypadalo to už na definitivní obrat. Nevyšlo to však ani tentokrát. Tři minuty před koncem jsme totiž u postranní čáry trestuhodně ponechali příliš volného prostoru jednomu z nejlepších borců soupeře Marku Bartoňovi, který poté svůj centr pohodlně nasměroval až na zcela volného hlavičkáře Davida Bartoně - 4:4! Obrovská škoda! Patrně zasloužená výhra byla už na dosah… V závěru při nás nestálo ani štěstí, když po parádní přihrávce Lukáše Ošívky z rohu hřiště Roman Trlida ve skluzu trefil jen nohu padajícího brankáře. Přestože se nám výpadek z předešlého zápasu úplně odčinit nepovedlo, hráčům jsem za předvedený výkon a jejich přístup poděkoval. Sráží nás však nebývalé množství individuálních chyb, po nichž zbytečně inkasujeme. Vždyť vsítit doma ve dvou zápasech sedm gólů by mělo na dvě vítězství normálně stačit. To bychom však naše soupeře nesměli nechat skórovat hned osmkrát… Pochválit chci i naše mladé fanoušky, kteří náš tým svými hlasivkami, trefnými chorály i pomocí bubnu znovu neúnavně hnali za vítězstvím. Snad se ho i oni v Ořechově ještě letos na jaře dočkají…"

Radomír Šohajek, trenér Lhoty: „Bod samozřejmě bereme. Utkání v Ořechově bylo jako na houpačce. Brzy jsme vedli, ale po dvou slepených gólech prohrávali 1:2. Ještě do přestávky jsme z druhé penalty výsledek srovnali a hned po změně stran výsledek zase otočili na svoji stranu. Soupeř se ale na konci zvedli a po dvou brankáh se ujal vedení 4:3. My jsme naštěstí stačili skóre srovnat na konečných 4:4. Jinak to byl vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách. Utkání se hrálo na těžkém terénu. Ořechov asi není v ideální formě, jeho páteční porážka s Vlčnovem mě šokovala. Jsem rád, že i nám se podařilo jej obrat o body. Chyběl nám nejlepší střelec Červenka, který byl v práci. Remíza je zasloužená.“

Branky: 30. a 31. Lukáš Ošívka, 78. Jakub Kolářík, 82. Roman Trlida – 10. a 37. Marek Bartoň (obě z penalty), 50. a 86. David Bartoň. Rozhodčí: Perutka. Diváci: 65.