V Jankovicích se kopaly tři penalty, hosté z Ostrožské Nové Vsi díky čtyřem brankám Jana Dorušky zvítězili 7:2. Vlčnov pod vedením nového trenéra Václava Činčaly rozstřílel Morkovice B 7:1. Debaklem skončil i zápase ve Starém Městě.

OŘECHOV – TLUMAČOV 5:2 (2:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Tlumačov s řadou kvalitních fotbalistů si před rokem z Ořechova odvezl dva body a přestože mu vstup do letošního ročníku nevyšel podle představ, nebylo jej radno podceňovat. Domácí se navíc museli vyrovnat s absencí Stanislava Malůše, hostující lodivod Petr Skypala naopak postrádal Pavla Kusendu s Petrem Barwigem. Ořechovu se od začátku dařilo hrát aktivně i útočně. Už ve 3. minutě zpoza šestnáctky napřáhl Tomáš Durna a krásnou táhlou střelou ke vzdálenější tyči poslal „bílé“ do rychlého vedení. O čtyři minuty později se po dlouhém autu do hlavičkového zakončení dostal Trlida a scházelo jen málo, aby míč nezapadl k tyči. Parádní ránu z dálky pak v 9. minutě vyslal i Adam Červinka, jenže ta v této sezóně už podeváté trefila jen brankovou konstrukci a od ní se odrazila před brankovou čáru. Dobíhající Durna měl na hlavě jasný gól, jenže míč nasměroval přímo do náruče bleskově reagujícího gólmana Škrabala. Herní převaha Ořechova v úvodní půlhodině pak byla přece jen přetavena v druhý gól, jenž po dlouhém vysunutí Váni a úniku Hynčici pro zakončujícího Trlidu s klidem Angličana naservíroval Jiří Kowalík. Vzápětí po centru z levé strany mohl vedení navýšit Kolářík, ale zblízka nechal opět vyniknout jen připraveného gólmana. O chvíli později se Trlida utrhl svým strážcům středem obrany a průnik i zakončil přesnou přízemní střelou k tyči, předčasnou radost mu však záhy ukončil zvednutý praporek možná i trošku přísného domácího asistenta Březiny reklamující ofsajd. Do přestávky scházely tři minuty, když po souboji v rohu velkého vápna soupeře odstoupil se svalovými problémy do té doby opět velmi agilní Hynčica Než došlo k jeho střídání, v závaru před vlastní brankou si domácí nepohlídali Holuba a ten prudkou křížnou střelou z úhlu vykřesal hostům naději do dalšího dění. I začátek druhé půle patřil domácím barvám. Klid do jejich řad znovu vnesl kapitán Trlida, který si v 54. minutě uvnitř velkého vápna precizně zpracoval dlouhé autové vhazování Petera Mazúcha a chytrým lobem pod břevno překonal bezmocného gólmana. Následně měl gól na kopačce i střídající Kuchař, ale jeho přízemní střela z pravé strany se mezi tyče nevešla. Během deseti minut po odehrané hodině se pak dost zbytečně vykartoval jeden z tlumačovských pilířů Patrik Mouka, jehož některé nepřiměřené zákroky nemohly nechat v klidu ani jinak s velkým citem rozhodujícího arbitra Kadlčáka. Domácí však v přesilovce nečekaně škobrtli, když propadli na své levé straně a před bránu nabíhající náhradník Hrdina prudký centr zprava napasoval zblízka do sítě . Naštěstí z ořechovské lavičky lze dnes už vytáhnout i několik trumfů, a to nakonec rozhodlo. Deset minut před koncem mimořádně důrazný Martykán u rohového praporku vybojoval už skoro ztracený balón. Jeho přesný centr Kolářík hlavou prodloužil na dalšího žolíka Březinu, který pak pohotově propálil gólmana. Zpečetit výhru mohl v 84. minutě Kolářík, na něhož po vyšachování celé hostující defenzívy zívala úplně prázdná klec, tu ale ořechovský sympaťák z pár kroků překopl ve stylu legendárního Karla Kroupy. Vše si však Kolářík vynahradil už o tři minuty později, kdy si chytře zaběhl na míč cíleně prodloužený Březinou a při dalším zakončení do prázdné si už dal záležet.“

Branky: 28. a 54. Roman Trlida, 3. Tomáš Durna, 80. Pavel Březina, 87. Jakub Kolařík - 43. Martin Holub, 72. David Hrdina. Rozhodčí: Kadlčák. Červená karta: 70. Mouka (Tlumačov). Diváci: 125.

STARÉ MĚSTO – VELKÝ OŘECHOV 6:0 (2:0)

Libor Soldán, trenér Starého Města: „Chvíli nám trvalo, než se nám podařilo vstřelit vedoucí gól. Přitom zápas jsme od první minuty měli pod kontrolou. Opravdu to byla jen otázka času, kdy proměníme nějakou šanci a dáme góly. Už za bezbrankového stavu jsme zahodili nějaké velké šance. Po vedoucí brance jsme rychle přidali druhý gól. Po přestávce jsme se asi deset minut rozkoukávali, než jsme vstřelili třetí gól a od doby skóre pouze navyšovali. Naše výhra nakonec mohla být ještě vyšší. I tak jsem ale navýsost spokojený. Kluci zápas odmakali, nic nepodcenili a podali velmi dobrý výkon. Soupeř měl jednu nebo dvě střely z vápna, jinak náš brankář moc zasahovat nemusel. Hosté u nás možná doplatili na absence, to my ale neřešíme. Taky nám chybí pár kluků. Máme ale širší kádr, dokážeme si s absencemi poradit.“

Branky: 41. a 62. Ondřej Hastík, 65. a 71. Martin Petek, 37. Zdeněk Sonntag, 83. David Horák. Rozhodčí: Štipčák. Diváci: 100.

ZDOUNKY – MALENOVICE 2:3 (1:2)

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Ani jsme se starostou nedopili slavnostní přípitek k otevření nové tribuny a již jsme prohrávali. V 17. minutě bylo srovnáno penaltou Karlíka. Hosté hráli dobře v defenzivě, trpělivě čekali na naše útočné chybky a nebezpečně vyráželi šikovnými rychlými útočníky. Fotbal se musel líbit, akce střídala akci. Těsně před poločasem po ztrátě v útočné fázi hosté udeřili podruhé. Po změně stran jsme zvýšili tlak, šancí na vyrovnání bylo dostatek, ale proti byl skvělý brankář a naše špatná muška. Z ojedinělého, ale krásného brejku parádně zvyšoval na rozdíl dvou branek Kostka. Kluci však dřeli dál, podařilo se ještě snížit Kutňákem a navíc v poslední minutě jsme mohli z penalty vyrovnat. Proti byl opět brankář hostí, a tak jsme bez bodu, ale s výkonem můžeme být i přes prohru spokojení.“

Dominik Torma, hráč Malenovic: „Faktor v podobě gólmana Huberta Dvořáka rozhodl o tom, že si Malenovice z těžkého zápasu odvážejí tři body. Pochytal deset gólových střel a poté i domácí doplatili na své někdy až neuvěřitelné neproměňování šancí. Ze začátku byli aktivnější Malenovice, které hned po prvním rohu udeřily. Po skrumáži před brankou dopravil míč za brankovou čáru hlavou Janováč. Poté zvonila hostující spojnice a následovalo několik neproměněných šancí domácího týmu. Z tohoto tlaku vykrystalizovala penalta domácích, která byla proměněna. Stav se srovnal a když už to vypadalo, že se půjde za remízového stavu do kabin, tak hosté udeřili. Po hezkém vyvezení Nováka na útočnou polovinu, našel křižným balónem Bartka, který po krásném uvolnění trefil bodlem přesně na zadní tyč. Domácí i po přestávce neustále útočili a vypadalo to, že je jen otázkou času, kdy vyrovnají. Jenže opak byl pravdou. Hosté hrozili z brejků a jeden z nich jim vyšel. Po samostatné akci nestárnoucího Kostky to bylo již 3:1, kdy trefil šibenici brány domácího gólmana. Nutno podotknout, že si vzal balón na půli hřiště a dovezl ho sám do vápna a zakončil.

Poté už jen domácí pokračovali v trestuhodném neproměňování šancí, kdy Dvořák chytl nemožné. Domácí těsně před koncem snížili, a když už to vypadalo, že na vyrovnávací gól nebudou mít síly, tak se do toho vložil hlavní sudí, který pískl penaltu, kterou snad viděl jen on a dal tak možnost srovnání stavu pro domácí. Jenže to by nemohl stát v bráně Dvořák, který penaltu chytl a stal se hlavním hrdinou tohoto zápasu. Skóre se již nezměnilo, a tak si hosté odváží tři body kvůli výbornému výkonu gólmana Dvořáka a produktivnějšímu zakončování svých příležitostí.“

Branky: 17. Zdeněk Karlík z penalty, 81. David Kutňák - 4. Ondřej Janováč, 41. Martin Bartek, 59. Jan Kostka. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 100.

UHERSKÝ OSTROH – SLAVKOV 4:2 (3:0)

Bronislav Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „Vyhráli jsme zaslouženě. Už po prvním poločase jsme vedli 3:0. Zatímco my jsme skórovali po pěkných akcích, soupeř naši branku téměř neohrozil. Ve druhém poločase jsme přidali čtvrtý gól a trochu polevili, čehož hosté využili ke snížení náskoku a zmírnění porážky. Jinak jsme ale zápas celou dobu kontrolovali. Jsem rád, že jsme nahradili vykartované obránce Kovaříky z minulého utkání. Mužstvo zase doplnili kluci, kteří předtím byli zranění. Ať už Kamil Tvrdoň nebo Radim Studnička. Kluci je dobře zastoupili. Jinak zápas byl bez problémů. Utkání s přehledem odřídili mladí rozhodčí.“

Branky: 12. a 62. Miroslav Durna, 7. Jiří Jurčeka, 28. Simon Rapant - 74. Martin Jankůj, 90. Roman Stojaspal. Rozhodčí: Štulíř. Diváci: 105.

JANKOVICE – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 2:7 (1:4)

Milan Sentl, předseda Jankovic: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Soupeř se u nás představil ve výborné formě. Opravdu hrál velice pěkný fotbal. My už tři zápasy nastupujeme bez pěti hráčů základní sestavy. Opravdu nemáme koho postavit, je to hodně špatné. Marodka je velká, musí hrát i chlapi, kteří s fotbalem dávno skončili, což se projevuje na výkonech i výsledcích. Věříme, že se kluci brzy uzdraví a do čtrnácti dnů budou pomalu naskakovat zpátky. Chybí nám nejenom brankář Remeš, zraněný je také Tomáš Večeřa, střelec Brádil, Surovec či Hruška. První gól jsme inkasovali už ve třetí minutě z penalty. Pak jsme sice taky z pokutového kopu vyrovnali a chvíli to vypadalo slušně, ale hned z protiútoku jsme dostali další gól a bylo rozhodnuto. Jediné, co bych zápasu vytkl, byl rozhodčí. Ne kvůli výkonu, protože pískal dobře, ale nelíbily se nám jeho nemístné průpovídky. Měl by se věnovat hře a ne komentovat jiné věci.“

Rostislav Kreisl, asistent trenéra Ostrožské Nové Vsi: „Zápas se nám vydařil. Od začátku jsme měli výraznou převahu. Domácí jsme zaskočili, od začátku je přitlačili a ve všech možných situacích přehrávali. Akorát jsme v první půli doplatili na neproměňování šancí. Po prvním poločase jsme měli vést ještě vyšším rozdílem. I ve druhé půli se nám ale celkem dařila kombinace a po brejkových akcích přidali další branky. Domácí se vymlouvali, že jim chybělo moc hráčů. Nám ale vyhovovalo také menší a kvalitní hřiště, na kterém se nám dařilo kombinovat. Škoda vyloučení, které ale přisuzuji mladické nerozvážnosti.“

Branky: 27. z penalty a 62. Martin Večeřa - 3. z penalty, 31., 58. a 71. z penalty Jan Doruška, 28. a 41. Martin Zálešák, 77. Dennis Petratur. Rozhodčí: Polášek. Červená karta: 75. Kreisl (Ostrožská Nová Ves). Diváci: 175.

VLČNOV – MORKOVICE B 7:1 (3:1)

Jakub Tománek, kapitán Vlčnova: „Hráli jsme dobře. Navázali jsme na výkon z minulého utkání a zaslouženě získali všechny body. Celý zápas jsme byli lepší. Po půlhodině hry jsme vedli 2:0 a i když soupeř vzápětí snížil, v závěru poločasu jsme vstřelili třetí branky a Morkovicím zase odskočili. Ve druhém poločase, kdy jsme zvýšili na 4:1, už nebylo co řešit. Přidali jsme další góly a nakonec vysoko vyhráli. Já sám jsem dal dva góly tak po 150 letech (úsměv). Možná nám pomohla i změna trenéra. Panu Jurčovi ale chceme všichni poděkovat. Na jeho ukončení jsme se společně dohodli. Byl u nás 2,5 roku a odvedl kus práce. Potřebovali jsme ale změnu, nějaký impuls, takže novým trenérem se stal Vašek Činčala.“

David Vlček, trenér Morkovice B: „Zápas jsme absolutně nezvládli. Chtěli jsme hrát kombinační fotbal a přehrát soupeře po zemi, to se nám ale moc nedařilo. Soupeř hrál jednoduchou hru na nakopávané míče a to nám nevyhovovalo. Musíme na tento zápas rychle zapomenout a soustředit se na nadcházející domácí zápas a už bodovat za tři body.“

Branky: 28. a 75. Michal Stojaspal, 53. a 70. z penalty Jakub Tománek, 9. Adam Pešl, 41. Kryštof Kroupa, 59. Michal Mikulec - 30. Ondřej Pospíšil. Rozhodčí: Rodina. Diváci: 100.

SLOVÁCKO C – TOPOLNÁ 1:2 (1:1)

Vladimír Pípal, trenér Slovácka C: „Zápas jsme začali velice dobře a prvních patnáct, dvacet minut měli herní převahu, ze které vyplynula penalta. Rozhodčí ji nařídil za faul na unikajícího Davida. Sanchéz, náš tradiční exekutor, ji s přehledem proměnil. Do té doby to z naší strany vypadalo dobře. Bohužel po drobné chybě jsme dostali gól na 1:1. Hostující útočník dal z levé strany míč po sebe a další hráč Topolné nedal gólmanovi šanci. O přestávce jsem si myslel, že na soupeře ve druhém poločase vletíme, ale bylo to takové strašně neučesané Nevím, co s kluky bylo. V 58. mnutě jsme dostali gól na 1:2. Závěr zápasu ovlivnila nepříjemná srážka, když se hlavami srazili dva hráči. My jsme museli střídat pravého obránce Šilhavého, což je jeden z našich nejlepších hráčů. Bohužel skončil se sedmi stehy na chirurgii v nemocnici. Podle mě jsme měli kopat i druhou penaltu, rozhodčí ji ale nepískl. Přitom náš Blažek musel po prošlápnutí kotníku v šestnáctce soupeře rovněž do nemocnice a vypadá to, že si minimálně čtrnáct dní nezahraje. V závěru jsme hráli na tři útočníky. Měli jsme i nějaké šance na vyrovnání. To ale soupeř, který hrozil po brejkových akcích, taky. Topolnou podržel výborný gólman podržel Mikel.“

Roman Leitner, trenér Topolné: „Pro nás to byl po fyzické stránce nejhorší zápas. Slovácko C se předvedlo jako zdatný protivník, který má v sestavě samé devatenáctileté chasníky. Před kluky musím smeknout, jak to v tomto náročném počasí zvládli. Sice jsme po faulu ve vápně a následné penaltě prohrávali, ale ještě do přestávky jsme stačili vyrovnat. Ve druhé půli pak Lukáš Srnec krásně zakončil akci a my vedli 2:1. Za tohoto stavu jsme se zaměřili na bránění. Domácí hrozili po akcích ze stran, kde měli rychlé hráče. Nás několikrát podržel Kuba Mikel, který chytil nějaké střely i šance soupeře. Jsme rádi za tři body, které jsme ve vypjatém zápase urvali. Kluci si sáhli na dno svých sil, protože Slovácko má dobře připravený mančaft, proto si vítězství nad ním hrozně cením. Klukům chci hodně moc poděkovat. Akorát mě mrzí zranění našeho kapitána Hoferka, který se s protihráčem srazili hlavami a oba museli na šití do nemocnice, což byla jediná kaňka na tomto utkání. Divákům se musel zápas líbit, hrálo se totiž nahoru dolů. Na I. B třídu to bylo nadstandardní utkání. My jako nováček jezdíme k soupeřům s pokorou. Klobouk smekám nejen před mými kluky, ale i hráči soupeře. Tři body jsme si podle mě zasloužili.“

Branky: 8. Fermin Sánchez z penalty - 35. Jan Foltýn, 58. Lukáš Srnec. Rozhodčí: Zámorský. Diváci: 85.

1. Ořechov 5 5 0 0 0 18:9 15

2. Malenovice 5 3 1 0 1 13:9 11

3. Slovácko C 5 2 2 0 1 10:4 10

4. Zdounky 5 2 1 0 2 9:9 8

5. Uh. Ostroh 5 2 1 0 2 10:11 8

6. Staré Město 4 2 0 1 1 15:5 7

7. Tlumačov 5 2 0 1 2 9:10 7

8. O. N. Ves 5 2 0 0 3 12:11 6

9. Slavkov 5 2 0 0 3 9:8 6

10. Topolná 5 2 0 0 3 12:14 6

11. Velký Ořechov 5 2 0 0 3 12:21 6

12. Jankovice 5 1 0 2 2 6:12 5

13. Vlčnov 4 1 0 1 2 10:8 4

14. Morkovice B 5 0 1 1 3 4:18 3

