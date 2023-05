VESELÁ – TLUMAČOV 1:4 (1:2)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Byl to typický začátek domácího zápasu – ujali jsme se vedení, to jsme mohli navýšit, šance jsme si na to vytvořili. Soupeře jsme přehrávali. Místo náskoku 2:0, 3:0 bylo srovnáno. U prvního gólu střela dlouho letěla na branku, u druhého došlo k nedorozumění mezi obráncem a brankářem, po kterém následovala penalta. Prohrávali jsme 1:2. Sami jsme si to začali komplikovat. Završil jsem to pak já, kdy jsem neproměnil penaltu. Do druhého poločasu jsme mohli jít od znova. S výsledkem jsme se něco snažili udělat, soupeř nám tam ale prošel, dal na 1:3. Hru jsme poté otevřeli, hráli jsme vabank, po špatné rozehrávce to bylo 1:4. Co nás dříve zdobilo, tedy zodpovědná hra, jednoduchost, to nám nyní chybí. Herně to nebylo špatné, srazilo nás však neproměňování šancí, stejně jako doma s Fryštákem a na Chropyni. Tlumačovu gratuluji k výhře, má mladý, perspektivní tým. Prohráli jsme potřetí v řadě, uvidíme, jak to s námi zamává v dalším kole v Kostelci."

Jiří Kvasnička, trenér Tlumačova: „Vítězství je určitě překvapivé, Veselá má zkušený kvalitní tým. Našemu mladému mužstvu se však dařil přechod do brejků. Na krásném hřišti byli domácí lepší na míči, šli do vedení po krásné střele. Nám se podařilo srovnat střelou zpoza šestnáctky, po výhodě penalty jsme vedli 2:1. Veselá naopak tuto výhodu na konci prvního poločasu nevyužila, náš brankář to krásně chytil. Druhý poločas se vyvíjel podobně, my se i přes aktivitu domácích dostávali do hodně šancí, ještě jsme přidali dva góly. Po zásluze jsme vyhráli. Erikovi Guřanovi se navíc podařil hattrick, vstřelil dva krásné góly. Mohl však přidat i další branky."