Radomír Barnet, trenér Zborovic: „Zápas se mi velice líbil. Bylo to oboustranně kvalitní utkání, hrálo se nahoru – dolů. Nám svědčilo, že Staré Město s námi chtělo hrát otevřený fotbal. My se snažíme pokaždé hrát kombinačně, být na míči. Soupeř spíš čekal na naše ztráty, chodil do brejků. My jsme od úvodu utkáni měli hru pod kontrolou a brzy vedli 2:0. Soupeře jsme dostali zpátky do hry faulem a penaltou, podle mě a některých fanoušků byl ale zákrok ještě před vápnem, což nyní ale neřeším. O přestávce jsem nabádal kluky, aby dál hráli aktivně, kombinační hru. Věřil jsem tomu, že donutíme soupeře k chybám, což se i stalo. I když jsme nechali hosty dvakrát snížit, zápas jsme zvládli a získali tři body. Jinak to bylo oboustranně výborné utkání s dobrou atmosférou. Takovou jsem nezažil ani v krajském přeboru.“

Petr Sonntag, trenér Starého Města: „Utkání se hrálo ve výborné divácké kulise. Pro lidi to byl výborný fotbal. I když jsme prohráli a inkasovali pět branek, s výkonem mužstva jsem spokojený. Zkušenějšího soupeře jsme se nebáli, i když první půlhodinu jsme hráli špatně. Zborovice byly jednoznačně lepší a zaslouženě nám daly dva góly a klidně mohly přidat i třetí. My jsme postupně srovmali hru a skóre z penalty snížili. Ve druhé půli se hrálo nahoru dolů, za stavu 3:2 jsme měli dvě gólovky, klidně jsme mohli výsledek otočit. Zborovice ale mají na tuto třídu nadstandardní mančaft. Když nepočítám brankáře Vendela, tak jsme měli věkový průměr 21 let. Chyběli nám Martinec a Petek. I bez nich mladí kluci zahráli výborně.“

Branky: 11. a 90. Jan Krejčíř, 13. Martin Šprňa, 62. Jan Macák, 73. Martin Hanus - 42. Ondřej Hastík z penalty, 66. Jindřich Trvaj, 83. Zdeněk Sonntag. Rozhodčí: Dostálek. Červená karta: 85. Hastík (Staré Město). Diváci: 200.

OŘECHOV – OSTROŽSKÁ NOVÁ VES 3:2 (2:1)

Jaroslav Hastík, trenér Ořechova: „Komentář doplníme v pondělí.“

Martin Voráč, trenér Ostrožské Nové Vsi: „Domácí začali velmi dobře a my jsme se třicet minut pouze bránili. Ořechov byl lepším mužstvem a zaslouženě vedl 2:0. My jsme ale pak dali do hry střelce Zálešáka, který se necítil moc dobře, proto začal na lavičce. Martin snížil na 2:1 a poté dostal znovu balon a dal na 2:2. Sudí však odpískal za mě hodně přísný ofsajd. Po přestávce zase přišli na řadu domácí, kteří nás úvodních deset minut druhé půle dostali malinko pod tlaku a ze sporné penalty zvýšili na 3:1. My jsme stačili výsledek Martinem Zálešákem zkorigovat na 3:2. Domácí se pak strachovali o výsledek až do konce. Závěr zápasu poznamenalo velice vážné zranění domácího kapitána Trlidy, který se srazil s Martinem Zálešákem a zapadl mu jazyk. Jsem rád, že se probral, protorže obě mužstva to hodně poznamenala. Přijela pro něj sanitka, nebyl to hezký pohled. V tu chvíli bylo fotbale. Pak už se to jenom dohrálo. Škoda. Myslím, že jsme v Ořechově klidně mohli uhrát bod. My si hlavně všichni přejeme, ať se Trlida brzy uzdraví.“

Branky: 24. a 54. z penalty Adam Červinka, 29. Jakub Kolařík - 37. a 75. Martin Zálešák. Rozhodčí: Toman. Diváci: 55.

I. A třída sk. B: Osvětimany ztratily první body, Zlechov padl po jediné střele

SLAVKOV – ZDOUNKY 2:2 (1:1)

Miroslav Mančík, trenér Slavkova: „Byl to vyrovnaný zápas, remíza odpovídá. My jsme mohli utkání rozhodnout za stavu 2:1, kdy šel Michal Janků sám na gólmana, ale mířil vedle. Zdounky pak protiútoku vybojovaly roh a po něm výsledek srovnaly. Místo toho, abychom vedli 3:1, tak to bylo 2:2. Ale Zdounky byly dobrý soupeř, bod si za svůj výkon zasloužily. Nám se na jaře příliš nedaří, v prvních pěti zápasech jsme získali jenom pět bodů, což je málo.“

Zdeněk Čevela, předseda Zdounek: „Komentář doplníme v pondělí.“

Branky: 39. z penalty a 54. Michal Janků - 4. Radek Červík z penalty, 69. Marek Kyrcz. Rozhodčí: Konečný. Diváci: 34.

MALENOVICE – UHERSKÝ OSTROH 3:0 (0:0)

Luděk Hynčica, trenér Malenovic: „Zápas ovlivnil silný vítr i déšť. První poločas byl spíš oboustranná mazlanice. Co se nakoplo, to se vrátilo, překopnuté balony zase letěly do autu. Druhý poločas jsme začaly šťastným gólem, kdy se Kostka trefil z pětatřiceti metrů. Tím jsme se uklidnili. Nerozhodila nás ani neproměněné penalta střídajícího Novaka, který minul bránu. Vedení jsme navýšili až v závěru. Nejprve Janováč po samostatném nájezdu udělal i kličku brankáři a pak Lhotský střelou zpoza šestnáctky přímo do šibenice upravil na konečných 3:0. Jsme rádi jenom za body, výkon až tolik dobrý nebyl. Těší nás, že jsme se dotáhli na Staré Město a Topolnou. Máme stejně bodů a s oběma týmy se nyní utkáme.“

Roman Šálek, trenér Uherského Ostrohu: „První poločas byl z naší strany výborný. Dobře jsme bránili, v 5. minutě Konečný hlavou nastřelil tyč. Měli jsme i s podporou větru více ze hry než soupeř, který jenom nakopával balony dopředu. Poločas byl 0:0. Do druhého poločasu domácí nastoupili s větrem v zádech, navíc se spustila průtrž mračen. Hned po změně stran jsme střelou z pětatřiceti metrů dostali gól. Našemu brankáři míč projel mezi prsty. Byla jeho chyba, která ale začala úplně někde jinde. Od té doby jsme na hřiště nebyli. Úplně jsme se zlomili. Domácí za deset minut kopali penaltu, ale jejich hráč minul branku. Paradoxně o chvíli na to jsme mohli skóre srovnat, ale Fantura z malého vápna mířil jenom do gólmana. Na konci už nebylo na co čekat. Otevřeli jsme hru a dostali dva góly. Zase jsme doplatili na to, že nastoupili jiní čtyři hráči než minulý týden proti Jankovicím. Snad uhrajeme nějaké body v neděli doma proti Velkému Ořechovu.“

Branky: 47. Jan Kostka, 86. Ondřej Janováč, 88. Tomáš Lhotský. Rozhodčí: Dostálek. Diváci: 100.

VELKÝ OŘECHOV – POLEŠOVICE 1:2 (1:0)

Michal Minařík, hrající manažer Velkého Ořechova: „Z porážky jsme smutní. Dali jsme hodně rychlý gól a zápas měli ve své režii. Bohužel nemáme naběháno jako mladší soupeře. I tak jsme mohli dát na 2:0 a v tu chvíli by bylo po zápase. Poločas jsme vyhráli jenom o gól. Jinak počasí bylo na fotbal šílené. U nás je to vždycky větrná hůrka. Prvních dvacet minut ve druhém poločase jsme zaspali. Hosté nám navíc dali hodně šťastný gól. My jsme pak otevřeli hru, protože nechceme pořád jenom remizovat, což se nám ale stalo osudným. Po signálu z rohového kopu jsem střílel z hranice šestnáctky, gólman pokus jenom vyrazil a Talášek dorážel z jednoho metru pouze do břevna, což doteď nechápu, jak to mohl nedat. A soupeř nás hned z následujícího brejku potrestal gólem na 1:2. Bylo to klasické nedáš – dostaneš. Jinak to byl po dlouhé době hodně vyhecovaný zápas. Škoda, že jsme ho prohráli.“

Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Za výhru jsme samozřejmě rádi. Potkala se mužstva, která v tréninkové morálce určitě nepatří ke špici v soutěži, ale pro diváky to byl i tak zajímavý fotbal s šancemi na obou stranách. Domácí šli brzy do vedení, což bylo pro nás nepříjemné. Byli jsme fotbalovější než soupeř, na kterém bylo vidět, že je dobře vedený, protože hrál poctivě v bloku a nemohli jsme se do jejich obrany dostat. Pomohlo nám až šťastné vyrovnání po chybě domácího gólmana. Poslední dvacet minut se hrálo nahoru a dolů. Oba týmy chtěly vyhrát. Domácí si za stavu 1:1 vypracovali obrovskou příležitost. Těsně před naším druhým gólem trefili ze dvou metrů břevno a my jsme o minutu později dali vítěznou branku. Myslím, že jsme byli fotbalovější a zaslouženě vyhráli. Mě těší, že jsem se na tom podílel i já, když jsem ve svých pětapadesáti letech odehrál skoro celé utkání.“

Branky: 6. Jaromír Mikel - 68. Matěj Kubiš, 84. Jaroslav Náplava. Rozhodčí: Mravec. Diváci: 70.

Podívejte se: uzdravený Matějíček pomohl fotbalistům Vlčnovu alespoň k bodu

VLČNOV – TLUMAČOV 1:1 (1:0)

Václav Činčala, trenér Vlčnova: „Bod je pro nás vzhledem k situaci málo. V prvním poločase jsme si vypracovali hodně šancí i nebezpečných střel, byli jsme aktivní směrem dopředu. Naopak hosté neměli nic. Na druhé straně druhá půle byla přesně opačná. I když Tlumačov žádnou vyloženou šanci neměl, přesto byl herně lepší a vyrovnat si zřejmě zasloužil. Bod je nakonec spravedlivý. Velmi nám pomohl Martin Matějíček. Dlouho jsme na něj čekali, protože byl zraněný. První půlku byl velmi aktivní. Měl tam střely, sbíral doražené míče, nahrál na gól, stíhal. Po přestávce už nebyl tolik vidět, i tak byl nesmírně platný. Nám na konci došly i síly, což je logické, protože se netrénuje. Kluci jsou na školách nebo v práci, takže se scházíme v malém počtu, což se projeví. Bez tréninku nejde hrát ani nejnižší třída. I tak se pokusíme soutěž zachránit, ale není to otázka života a smrti. Pořád je to jenom fotbal, pokud sestoupíme, vědu z toho dělat nebudeme.“

Petr Skypala, trenér Tlumačova: „Do Vlčnova jsme přijeli pro tři body, ale to, co jsme předvedli v prvním poločasu, byla katastrofa. Snad si kluci mysleli, že se soupeř, který hraje o záchranu, porazí sám. Kdybychom prohrávali 3:0, tak by to byl spravedlivý obraz hry. Po bouři v kabině jsme druhou půlku domácí naopak přehrávali a po tlaku zaslouženě vyrovnali. Kdyby jsme ještě v poslední minuté proměnili brejk, tak vezeme tři body. Nebylo by to ale vzhledem k výkonu v první půli spravedlivé. Málokdy hodnotíme rozhodčí. S kolegou jsme se ale shodli, že podali výborný výkon a byli asi nejlepší na hřišti.“

Branky: 18. Pavel Kašpařík – 80. David Hrdina. Rozhodčí: Tureček. Diváci: 28.

JANKOVICE – TOPOLNÁ 2:5 (0:3)

Jiří Kraml, trenér Jankovic: „V jedenácté minutě jsme přišli o dalšího hráče Radima Brázdila, bohužel asi zase dlouhodobě. Nejsme vůbec sehraní, sestavu musím poskládat podle toho, kdo může hrát a po prvním gólu vždycky odpadneme. Po poločase 0:3 nebylo co řešit. Druhá půle pokračovala ve stejném duchu až do stavu 0:5, teprve pak jsme korigovali výsledek na 2:5. Popisovat důvody porážky v komentáři nám nic neřeší. Trápíme se.“

Ondřej Hoferek, trenér Topolné: „Na to, že jsme šli do zápasu bez tří hráčů základní sestavy, tak to bylo velice dobré. S výsledkem jsme spokojení více než s hrou, hlavně druhý poločas nebyl až tak dobrý. Byly tam pasáže, kdy jsme přestali hrát. V prvním poločase jsme ale byli jednoznačně lepší. Jankovice jsme do ničeho nepustili, neměli žádné šance. Nám se naopak do přestávky podařilo dát tři branky. Zaslouženě jsme vedli 3:0. Ve druhé půli na nás Jankovice trošku vletěly. Bylo vidět, že chtějí výsledek zkorigovat. My jsme ale zvýšili skóre na 5:0. Za tohoto stavu se zápas jenom dohrával. Byly tam nějak zbytečné ostré souboje a zákroky. Domácí dali dvě branky, ale víc jsme jim už nepovolili. Vítězství je zcela zasloužené, Jankovice po většinu času tahaly za kratší konec. U nás panuje spokojenost. Na jaře jsme ještě neprohráli.“

Branky: 73. Martin Večeřa z penalty, 75. Václav Šustr - 23. a 43. z penalty Petr Haša, 59. a 67. Daniel Zelinka. 25.Daniel Mráz. Rozhodčí: Polášek. Diváci: 100.