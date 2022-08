CHROPYNĚ – KROMĚŘÍŽ „B“ 2:3 (1:1)

Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Před výbornou kulisou se zásluhou oboru mužstev hrál na I. B třídu nadstandardní fotbal. Kluci oproti Březnici podali diametrálně odlišný výkon, přesto to na body nestačilo. Zápasu by více slušela remíza. Za stavu 2:2 šli hostě do deseti a nám to paradoxně ublížilo. Kroměříž začala hrát na brejky a byla v nich velmi nebezpečná. Zahrávala i penaltu, kterou neproměnila. Zápas rozhodla naše chyba v 89. minutě, po útočné standadtce hosté z brejku již trestali. V nastavení jsme si kalich hořkosti vypili do sytosti, když brankář Loučka trefil břevno a pískal se konec.“

Karel Heinz, trenér Kroměříže „B“: „Utkání mezi Chropyní a Kroměříži se uskutečnilo po dlouhé době. Hrálo se na perfektně připraveném hřišti, fotbalu nahrála velmi solidní divácká kulisa a celkově výborná atmosféra na stadionu. Na poměry I. B třídy byl k vidění velmi dobrý zápas. Musím pochválit domácí tým, byl na nás výborně nachystaný, hrál zodpovědně, minimálně sahal po bodu. Půl hodiny jsme dohrávali bez oprávněně vyloučeného Adama Dobrého, který si naběhl na dvě žluté karty. Je to mladý kluk, příště musí být zodpovědnější. Nemělo by se to stávat. Po vyrovnání se hrál otevřený fotbal, v závěru jsme měli více štěstí. Spíše se jednalo o remízové utkání. Vyhráli jsme i třetí utkání, vstup do soutěže je nad očekávání, „B-tým“ je přeci jen pokaždé v jiné sestavě, automatismy se chvíli hledají. I vinou toho máme horší první poločasy, druhé bývají lepší.“

Branky: 32. Stratil, 53. Štěpánek – 48. a 89. Benedikt, 37. Dočkal.