BŘEZNICE – HOLEŠOV „B“ 1:1 (0:1)

Michal Dostál, trenér Březnice: „V prvním poločase to od nás nebyl ideální výkon – chyběl nám pohyb i kombinační hra. Neměli jsme klid na balonu, z toho vyplynula spousta nepřesností. Celkově jsme za úvodní půli měli jednu dvě šance, to bylo vše. Soupeř byl lepším týmem, už v 6. minutě dal gól po rohovém kopu, kdy po naší hrubé chybě při bránění šel do vedení. Holešov si do poločasu vytvořil další příležitosti, které nevyužil. Do druhé půle jsme to přeskládali a vystřídali. Už to začalo být lepší. Pramenil z toho i vyrovnávající gól po standardní situaci v 68. minutě. Po gólu dostal hostující kapitán červenou kartu za nesportovní chování. Přesilovku jsme bohužel nevyužili, dostali jsme se přitom do spousty šancí, které jsme měli proměnit. Byl to další zápas, ve kterém nás v důležitých momentech zklamala koncovka. Máme na čem pracovat. Když pohlédnu na celý průběh zápasu, tak je remíza asi zasloužená. Soupeři děkujeme za duel."

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B“: „Byl to dobrý zápas na obě strany. Vstoupili jsme to něj dobře, v šesté minutě jsme po rohu a gólu George vedli 1:0. Hrálo se uprostřed hřiště, Březnice toho až na jednu hlavičku moc neměla. My si do konce poločasu vypracovali další šanci, George šel sám na brankáře, ten ale bravurně zakročil. Březnice do druhého poločasu zvýšila obrátky, otevírala se nám tak okénka. Branku jsme ale neohrožovali, stejně jako domácí. Utkání se tak odehrávalo spíše mezi šestnáctkami. V 68. minutě jsme vytvořili zbytečný faul, domácí zahrávali přímák z půlky hřiště. Míč se dostal do našeho vápna, Dubickému po kontaktu s protihráčem vypadl balon z ruky, březničtí vyrovnali na 1:1. Jestli to byl faul, nebo ne, nedokážu posoudit, viděl jsem to z dálky. Obdrželi jsme dvojitý trest, Vojta Matulík dostal červenou za řeči. Do hry jsme pustili mladou dvojici Štopl, Zámorský. Druhý jmenovaný po jedné akci utekl, nacentroval do šestnáctky, stoper domácích minul balon, stejně jako náš nejlepší střelec Uličný, netrefil se ani Zakopal. Za předvedenou hru bychom si zasloužili vyhrát, před zápasem bychom bod brali více. Remízy je škoda, mohli jsme přezimovat na třetím místě.“

Branky: 68. Kadrle – 6. Danquah