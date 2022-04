JAROSLAVICE - LUŽKOVICE 2:2 (0:0)

Petr Polášek, trenér Lužkovic: „Kvůli zranění nás bylo jen jedenáct a já. Utkání na špatném terénu se proměnilo v holomajznu. Před zápasem bych bral bod,v průběhu to už byla ztráta a po zápase to byl zase šťastný bod. Jinak to byl asi remízový zápas. My ho bohužel mohli zvládnout lépe v koncovce.“