Aleš Polášek, sekretář Chropyně: „Vzhledem k četným absencím jsme měli respekt, jak utkání zvládneme. Poločas jsme však odehráli famózně a skóre mohlo být ještě vyšší než 4:0. Po pauze jsme ale hosty vlastními chybami posadili do sedla a klukům, kteří pravidelně nenastupují, docházely síly. Z jasného zápasu tak bylo rázem drama, které se početné divácké návštěvě muselo líbit – celkem viděli 9 branek. Kluci zaslouží pochvalu za bojovnost, za výkon však především útočníci Vlasatý a Štěpánek, vzadu i přes obdržené branky tvrdili muziku Vaňhara s Poledňákem. Pochvalu za sympatický projev zaslouží i hosté a jejich diváci. Doufejme, že se kluci dají zdravotně do pořádku a do Louk pojedeme v silnějším složení.“

Stanislav Vávra, trenér Lhoty: „Byl to zápas dvou diametrálně odlišných poločasů. V první půli byl soupeř o něco lepší, ale vedení 4:0 jsme mu doslova darovali. Neběhalo nám to, byli jsme zbrklí v rozehrávce, z individuálních chyb jsme obdrželi branky a sami svoje šance neproměnili. V poločase jsme si v kabině něco řekli, hecli to, přeskupili některé hráče a druhý poločas byla úplně jiná písnička. Začali jsme běhat, byli důrazní a měli chuť i za velmi nepříznivého stavu hrát. Soupeři evidentně docházely síly, snížili jsme na 4:3. Škoda jen pátého obdrženého gólu, na vyrovnání už nám zbylo málo času. Promrhaným prvním poločasem jsme bohužel ztratili celý zápas.“

Branky: 12. a 38. Štěpánek, 31. a 73. Vlasatý, 10. Vaňhara – 68., 71. a 86. D. Červenka, 54. Bartoň

BŘEZNICE – LOUKY 2:0 (2:0)

Jiří Tyl, trenér Březnice: „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, na konci 20. minuty jsme vedli 2:0. V prvním poločase jsme si navíc vypracovali další příležitosti, které se nám však nepodařilo využít. Ve druhé půli to z naší strany už spíše byla údržba. Celkově se jednalo o důrazný a rychlý zápas, oba týmy předvedly svoji kvalitu. Louky hrály bojovně, byly silné na míči. Akorát měly minimum střel na gólmana, na tom asi nejvíce pohořely. Za tři body jsem rád."

Michal Novák, vedoucí Louky: „Na úzkém hřišti v Březnici jsme si chtěli dát pozor především na standardky domácích, ale hned první rohový kop v 7. minutě skončil v naší síti, když se trefil na zadní tyči Kadrle. Mohli jsme odpovědět hned vzápětí, ale Kunova střela letěla těsně vedle. Domácí se dostali k dalšímu přímému kopu v 19. minutě a i ten proměnili Vávrou. Do konce poločasu jsme měli více ze hry, nebezpečně střílel Janča, Pavelka i Kuna, ale branku jsme nedali. Domácí mohli zvýšit na 3:0 ve 30. minutě, ale tentokrát jsme vše ubránili jen za přispění výborného zákroku Pavelky v bráně. Ve 35. minutě byl ve vápně faulován Kuna a měli jsme možnost penalty, kterou zahrával Janča. Trefil jí však do tyče a skóre se do konce poločasu neměnilo.

Ve druhé půlce jsme byli lepším týmem, snažili jsme se vyrovnat a domácí byli pod tlakem, ovšem dlouho jsme se nedostali k vážnějšímu ohrožení branky. Domácím k tomu stačily opět standardky a centry z boku po brejcích, kde nám zle zatápěli a mohli své vedení navýšit nebýt vychýlené mušky a Pavelky v bráně. V 75. minutě jsme se branky dočkali Buršou, ale těsně před jeho kopem necitelně zapískal sudí faul domácích a střela přišla tedy až po odpískání. Snaha se rozhodně Loukám nedala upřít, ale neprosadili jsme se z ničeho. Poslední šanci měl Kadlík, který si krásně narazil s Jančou, ale i ten bránu minul.

Zápas přinesl velké množství šancí na obou stranách. Domácí využili dvě, my žádnou včetně penalty, jinak se jednalo o vyrovnaný zápas, kde jsme sice měli trochu více ze hry, ale úzké hřiště naší hře příliš nevyhovovalo, zatímco domácím ano. Jejich standardky jsou perfektně kopnuté a defacto každá smrděla gólem.

Branky: 7. Kadrle, 19. Vávra

TEČOVICE – ADMIRA HULÍN 3:0 (2:0)

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Oba týmy začaly utkání obezřetně, díky postavení mužstev v tabulce se tzv. hrálo. „o šest bodů“. Domácí odkoučoval druhý zápas po sobě současný trenér dorostu Luděk Ondík a slavil opět úspěch. První půlhodinu oba soupeři kombinovali mezi šestnáctkami bez výraznějšího ohrožení branky soupeře. První ohrožení branky střelou mířící mezi tyče přišlo až po průniku Vrágy, ale Černocký byl pozorný. Teprve v závěru prvního poločasu si domácí dokázali vytvořit mírnou převahu. Následovaly i příležitosti ke vstřelení branek, které v rozmezí tří minut těsně před odchodem do šaten dokázali přetavit ve vedení Bivoje David Dorazin a Martin Frkal. Hosté ohrozili Jokla hlavně po centrovaných míčích, ale ze žádné takové příležitosti se neprosadili.

Ve druhém poločase měli domácí zpočátku dvě příležitosti, ale obrana Admiry vše vyřešila. Hosté pak získali mírnou převahu v poli, ale hráli pouze po trestné území domácích bez důraznějšího zakončení. Hra se v poli posléze vyrovnala, v poslední čtvrthodině Admira ohrožovala častěji branku domácích, po jedné příležitosti reklamovali hosté nastřelenou ruku v pokutovém území, ale penalta se nepískala. V závěru utkání ještě Černocký vychytal samostatně postupujícího Holmana, ale těsně před koncem zápasu vstřelil David Dorazin svůj druhý gól. "Csaplárova past" tak nesklapla a domácí si připsali plný zisk do tabulky.

Branky: 40. a 89. Dorazín, 43. Frkal

MLADCOVÁ – LUDKOVICE 2:0 (1:0)

Zdeněk Hrnčiřík, vedoucí Mladcové: „Diváci viděli nezáživný první poločas. Tempo bylo pomalé, chyběl nám pohyb. Do kabin jsme šli s jednogólovým náskokem jen díky individuální akci Halody a dvěma zákrokům Kupky v bráně, který vychytal dvakrát soupeře v souboji jeden na jednoho. Druhý poločas měl podobný průběh jako první. Opticky jsme měli navrch, byli jsme neustále v držení míče, ale chyběla nám větší touha jít do zakončení a vstřelit pojišťující gól. Padl až v 90. minutě, kdy se podruhé trefil Haloda. Máme tři body a po delší době i čisté konto, ale fotbalové krásy to dnes moc nemělo.“

Branky: 32. a 90. Haloda

VESELÁ – KOSTELEC 5:0 (2:0)

Zdeněk Kučera, sekretář Veselé: „Veselá před zápasem na Kostelec ztrácela pět bodů. Derby se rozhodně více povedlo domácím, kteří za celý zápas pustili soupeře do nebezpečné akce před svou brankou snad jen jednou, když ve druhém poločase Dvořák z kroku hlavičkoval do tyče. A tak brankař Tomáš Divoký hned při své premiéře v I. B třídě dosáhl na nulu. Vítězství se ale nerodilo lehce. Klid na kopačky domácích sice dala krásná střela pod víko Pavla Postavy hned ve 14. minutě, ale pak dalších pět nebo šest tutovek veselským zakončovatelům pochytal bravurní Pavel Jelínek v brance Kostelce. Byly velké obavy na straně domácích z klasického nedáš – dostaneš. Ale nakonec se ukázalo, že hráči Kostelce nemají svůj den, do ofenzivy byl téměř neškodní. Na 2:0 zvyšoval před půlí opět Pavel Postava, když tak dlouho háčkoval zleva v malém vápně, až našel skulinku pro zakončení a procedil míč k bližší tyči. Lahůdku pro všechny přítomné si připravil v 53. minutě Antonín Burša. Jeho letošní gólové probuzení nemělo chybu. Lob z přímého kopu za zeď byl tak přesný a nečekaný, že Jelínek v brance Kostelce při něm zkameněl. Gólový závěr utkání si vzal na starost Tomáš Janíček, když si spravil chuť po neproměněném sólu z prvního poločasu a pečetil výsledek góly v 60. a v 86. minutě.

Branky: 14. a 39. Postava, 60. a 86. Janíček, 53. Burša

LUŽKOVICE – SLAVKOV POD HOSTÝNEM 9:0 (5:0)

Jiří Žďánov, funkcionář Lužkovic: „Domácí začali zápas pěkně zostra. Již ve druhé minutě po přihrávce do pravého křídla si Kolařík obhodil obránce a šel sám proti brankáři. Zachoval klid a vstřelil první branku – 1:0. Poté se zápas hrál většinou uprostřed hřiště s několika střeleckými pokusy na obou stranách. Skóre se začalo měnit od 27. minuty, když Kolařík pokračoval ve své střelecké exhibici. Spoluhráči mu přesnými přihrávkami dávali hodně prostoru k rychlým brejkům, kterých náležitě dokázal využít. Ve 38. minutě navíc střelou z dálky přeloboval vyběhnuvšího brankáře Čačalu – 5:0. Ve 40. minutě po průniku obranou ještě Rudl překopl prázdnou bránu hostů. Ve druhé půli pokračovalo domácí mužstvo ve své hře, která se musela líbit v netradičním čase poměrně malé divácké kulise. Brankostroj pokračoval v 53. minutě, když po špatném odkopu si dal M. Kužel vlastní gól – 6:0. Potom domácí vystřídali brankáře Jenčeka a v bráně ho nahradil hráč z pole Malota. Ten se vyznamenal při jediné tutovce hostů, když vyrazil střelu z malého vápna na roh. V 73. minutě vstřelili domácí další gól Patákem, který ač obránce si naběhl na centr a z hranice malého vápna bombou pod břevno nedal brankáři Čačalovi šanci – 7:0. V 82 minutě mladý Rudl po samostatné akci zvýšil na – 8:0. Skóre uzavřel v 84 minutě obránce Krejčí, který prošel s míčem z vlastní poloviny až před brankáře a svou šancí nepohrdl – 9:0. Mužstvo domácích, které se sešlo kromě zraněného Ivo Světlíka konečně kompletní, podalo velmi dobrý výkon ve všech řadách a s chutí si zastřílelo.“

Branky: 2., 27., 29., 36. a 38. Kolařík, 53. vlastní Kužel, 73. Paták, 82. Rudl, 84. Krejčí

HOLEŠOV „B“ – JAROSLAVICE 3:0 (3:0)

Miroslav Gerát, trenér Holešova „B": „Jaroslavice během úvodních deseti patnácti minut zápasu zlobily, více držely míč na kopačkách. Dělaly nám problémy standardními situacemi okolo šestnáctky. Tyto situace jsme ustáli, postupně převzali iniciativu. Do poločasu se navíc dvakrát trefil Roubalík, jednou Daďa, víceméně jsme tak před odchodem do kabin rozhodli zápas. Ve druhém byla iniciativa stejná, nepodařilo se nám však proměnit šance. Výhra možná mohla být i vyšší. Jaroslavice se maximálně dostávaly po šestnáctku.“

Branky: 18. a 43. Roubalík, 28. Daďa