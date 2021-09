Lubomír Hadvičák, činovník Chropyně: „V souboji s Hovězím jsme chtěli konečně bodovat, což se nám nakonec i podařilo. V letošní sezoně máme poskládaný mladý celek a hráči teprve získávají cenné zkušenosti. V první půli byli hosté velmi nebezpeční a zaskočili nás svojí agresivitou. Naštěstí se nám podařilo uhájit čisté konto. Do druhé půle jsme zlepšili pohyb a po hodině hry jsme se ujali dokonce vedení. Závěr utkání byl dramatický, soupeř nejdříve minutu před koncem srovnal. Výhru nám vystřelil v nastaveném čase po vyhraném hlavičkovém souboji Pavel Tvrdoň. I s notnou dávkou štěstí jsme nakonec získali tři body."

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Prohra v Choryni nás bude asi ještě hodně dlouho mrzet. Už v první půli jsme si vypracovali tři jasné brankové příležitosti a byl nám upřen pokutový kop. Ve druhém dějství jsme inkasovali lacinou branku. Po zásluze jsme v samotném závěru srovnali. Kalich hořkosti jsme si ale vypili až do dna, neboť domácí o malou chvíli později utkání rozhodli ve svůj prospěch."

Branky: 64. Tvrdoň, 90. Tvrdoň - 89. Kovář.

BRUMOV B - JABLŮNKA 1:2 (1:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Utkání se mi těžko hodnotí, neboť jsme zbytečně přišli o tři body. V první půli jsme hosty přehrávali a vyústěním našeho tlaku byla úvodní branka. Hosté však z ojedinělého protiútoku dokázali srovnat ještě před přestávkou. Ve druhém poločasu byla naše převaha ještě výraznější, ale hostující brankář měl svůj den. Snad čtyři vyložené příležitosti nám lapil. Rozhodnutí přišlo v 56. minutě, kdy hostující hráč mistně přeloboval našeho gólmana. V závěrečném tlaku jsme se vyrovnání nedočkali a šťastnou výhru si odváží soupeř do Jablůnky. Fotbal vůbec nemá logiku, je to už druhé utkání doma po sobě, co jsme soupeře doslova válcovali, ale v koncovce jsme byli úplně bezzubí."

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „Utkání v Brumově jsme nakonec zvládli na výbornou i díky výborným zákrokům brankáře Murína. Do utkání jsme nastoupili bez vykartovaného z duelu s Lidečkem Horákem. Proto jsme museli v sestavě improvizovat a na naší souhře to bylo někdy znát. Domácí těsně před šli do vedení, ale o tři minuty později se nám po pěkné souhře podařilo srovnat. Ve druhém poločasu nás domácí přitlačili, ale Murín v naší brance doslova čaroval. Klíčový moment přišel v 56. minutě, kdy Kovalík zopakoval Shickův lob z Eura proti Skotům a poslal nás do vedení. V hektickém závěru jsme těsnou výhru udrželi až do konce."

Branky: 41. Vaněk - 44. Sauer, 56. Kovalik.

PRLOV - PŘÍLUKY 2:1 (1:1)

Jan Hába, trenér Prlova: „V duelu s nováčkem z Příluk jsme už chtěli bodovat naplno a po bojovném výkonu se nám to i podařilo. Před utkáním jsme složitě hledali kompletní jedenáctku, nakonec jsme nastoupili s menším počtem hráčů a další se připojil v průběhu utkání. První branku jsme podle mne inkasovali z ofsajového postavení již po osmnácti minutách. Hráči se semknuli a ještě do půle jsme stačili vyrovnat. Ve druhém poločasu pokračoval obětavý výkon mých svěřenců a po hodině hry nás dokonce poslal Petr Novosad svojí druhou brankou do vedení. Před jeho výkonem smekám, neboť utkání dohrával zraněný. V závěru jsme s vypětím všech sil první letošní výhru uhájili. Stále nás však trápí velká marodka a uvidíme, jakou sestavu poskládáme příště."

Zdeněk Julina, trenér Příluk: „V dalším kole cestoval náš A-tým do nedalekého Prlova. Za poslední tři utkání jsme dokázali vybojovat zatím jen jednu výhru. Soupeř z Prlova zatím na první body čekal. Byl to důležitý zápas o cenné body. Ten jsme nakonec nezvládli a odjíždíme s prázdnou. Dovršili jsme tak černý víkend příluckého fotbalu. O další bodový zisk se pokusíme zabojovat v Halenkově."

Branky: 36. Novosad, 63. Novosad - 18. Machalíček.

DOLNÍ BEČVA - RATIBOŘ 2:2 (1:2)

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Utkání s Ratiboří proběhlo v rámci oslav 80 let organizované kopané v Dolní Bečvě a fotbalisté A týmu k nim přispěli získaným bodem s jedním z adeptů na postup. Před utkáním jsme řešili složení mužstva, neboť někteří hráči se aktivně podílení na zajišťování této akce. Šanci tak dostali talentovaní mladíci. Začátek zápasu nás zastihl v nedbalkách a hosté toho zkušeným Sovákem využili.Po dvaceti minutách už vedli hosté o dvě branky a to už vypadalo s námi zle. Pomohla nám kontaktní branka pět minut před odchodem do kabin. Ve druhé půli jsme už srovnali krok a na těžkém terénu jsme vyrovnali na 2:2. Druhý poločas byl z naší strany o poznání lepší. V závěru jsme dokonce sahali po výhře, ale střelu Špatného vytěsnil hostující brankář. Bod se zkušeným protivníkem ale bereme zaslouženě. Utkání proběhlo ve velmi férovém duchu, což vlastně mohu říct o všech dosavadních našich duelech."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „V Dolní Bečvě probíhaly oslavy založení fotbalu a taková utkání mají svá specifika. Vyšel nám začátek utkání a nejdříve Sovák a po něm Trochta nám zajistili vedení. Třetí branku jsme nepřidali a domácí do půle snížili. Naší hře ve druhé půli chybělo lehkost a kombinaci ztěžoval i náročný terén. Deset minut před koncem se domácí dočkali vyrovnání. Z dobře rozehraného zápasu tak máme jen bod, což je pro nás určitě ztráta."

Branky: 39. Růčka, 81. Ondryáš - 5. Sovák, 18. Trochta.

PROSTŘ. BEČVA - KRHOVÁ 5:0 (0:0)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Na soupeře ze suterénu tabulky jsme se dobře připravili, chtěli jsme být trpěliví, věděli jsme, že šance si vytvoříme. První polovina nebyla optimální, přesto jsme proti dobře bránícím hostům spálili tři dobré šance. Druhý poločas jsme ovládli a nasypali neškodnému soupeři pět branek. Hrajeme teď v pohodě a těšíme se na další neděli, kdy narazíme na neporažené Lidečko a bude to přímý souboj o první místo."

Branky: 46. Fiurášek, 67. Hlavica, 77. Hlavica, 83. Vaněk, 90. Fiurášek.

LIDEČKO - POLIČNÁ 2:1 (1:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „V duelu s Poličnou jsme chtěli prodloužit svoji sérii bez ztráty bodu, ale věděli jsme, že nás čeká velmi kvalitní protivník.Od začátku zápasu se hrálo nahoru - dolů a k vidění byl výborný fotbal. Hosté dobře kombinovali, ale my jsme jim svým vysokým napadáním znemožňovali rozehrát jejich hru. Uklidnila nás první branka, kterou vstřelil Gargulák už po dvanácti minutách hry. Vzápětí mohl přidat i druhou trefu, ale trefil jen tyč. Hosté byli stále nebezpeční, ale naše obrana pracovala velmi spolehlivě. Ve druhém dějství na nás hosté vyvinuli velký tlak a branka visela doslova ve vzduchu. Vysvobozením pro nás byl penaltový zákrok na Fuska, který Ryza přetavil v druhý gól. Hosté se nevzdávali, ale my jsme mohli dát výsledku definitivní pojistku. Hosté nakonec dali po nádherné ráně čestný úspěch, pro nás jen dobře, že padl až v nastaveném času. Diváci ale viděli skvělé utkání s výhrou našeho týmu, který zápas odbojoval do posledních minut."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „Lidečko je zatím v laufu a v letošní sezoně se prezentuje s omlazeným kádrem. Domácí v úvodu byli hodně běhaví a podařilo se jim dát první branku. Nás se příliš nedařilo v zakončení a chyběla i finální přihrávka. Ve druhém poločasu jsme domácí zatlačili na jejich polovinu, ale branka domácích byla pro nás zakletá. Domácí si výhru pojistili z penalty. Naše snížení už přišlo pozdě a domácí tak těsnou výhru uhájili."

Branky: 12. Gargulák, 76. z pen. Ryza - 91. Babala.

Utkání Slavičín B - Halenkov bylo odloženo na 6. 11. 2021.

1. Prostř. Bečva 4 4 0 0 14:3 12

2. Lidečko 4 4 0 0 11:3 12

3. Ratiboř 4 3 1 0 12:7 10

4. Jablůnka 4 3 0 1 12:6 9

5. Halenkov 3 2 0 1 8:5 6

5. Poličná 3 2 0 1 6:3 6

7. Brumov B 4 2 0 2 9:7 6

8. Dolní Bečva 3 1 1 1 4:5 4

9. Slavičín B 3 1 0 2 4:7 3

10. Příluky 4 1 0 3 6:10 3

11. Choryně 4 1 0 3 5:10 3

12. Prlov 4 1 0 3 4:11 3

13. Hovězí 4 0 0 4 3:8 0

14. Krhová 4 0 0 4 2:15 0

PETR KOSEČEK