HOVĚZÍ - PŘÍLUKY 4:1 (0:0)

Radim Malaník, hráč Hovězí: „Nastoupili jsme do zápasu s jasným cílem a to bodovat naplno .Prvních dvacet minut to bylo vyrovnané utkání, kdy první velkou šanci měli hosté. Ti ale nastřelili pouze břevno naší branky. Dokázali jsme pak ubránit hostující tlak. Tak po půl hodině hry jsme přebrali iniciativu do svých rukou a vytvořili jsme si několik šaní. Ale do poločasu jsme gól nedali a tak jsme šli do kabin za stavu 0:0. Do druhé poloviny jsme nastoupili aktivně, kdy jsme dokázali krásnou střelou Petra Hromady otevřít skóre. Hned po pěti minutách ale hostující tým dokázal srovnat na 1:1. Hostující Příluky si vytvořily ještě dvě šance, ale naše obrana skvěle pracovala a byla výborně řízená novou posilou Andrýskem.

V 56. minutě se krásně prosadil střelou Tomáš Juřica a vrátil nám vedení - 2:1. To nás psychicky dostalo na koně a dokázali jsme se prosadit ještě dvakrát. Závěr zápasu byl podobný jako v Poličné, kdy výborným citem pro hru zasáhl náš trenér ke střídání. Jsme rádi za tři body a chceme pokračovat v naší hře i nadále."

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Bohužel jsme toto utkání ze sportovního hlediska nezvládli. První poločas byl poměrně vyrovnaný, my jsme ale měli největší šanci, kdy Frolek nastřelil zblízka břevno domácí branky. Před konce poločasu byl v pokutovém území domácích bezohledně sražen k zemi úderem do hlavy náš hráč a otřesen zůstal ležet na hřišti. HR Konečný místo udělení žluté karty a nařízení pokutového kopu přišel k našemu otřesenému hráči a hrozil mu naopak udělením žluté karty, což byl z jeho strany naprostý úlet! Došlo tak z jeho strany k hrubému ovlivnění utkání, protože jsme mohli vést 1:0. Na začátku druhého poločasu jsme udělali v rozehrávce chybu a domácí dali první gól. Nám se podařilo vzápětí vyrovnat, ale domácí za nedlouho opět vedli 2:1. V té době jsme měli asi dvě příležitosti vyrovnat a utkání by asi došlo ke spravedlivé remíze. Pak ale si nerozuměla naše obrana a naši zpětnou přihrávku využili domácí k vstřelení třetího gólu a bylo po zápase. Doplatili jsem tak jednak na absence klíčových hráčů tak i na rizikovou delegaci rozhodčího, na kterého podáváme protest a vetaci."