LIDEČKO - VLACHOVICE 1:1 (0:0)

Martin Filgas, trenér Lidečka: „Bylo to velice těžké utkání na velmi těžkém terénu. V prvním poločase to bylo vyrovnané. Z kraje druhého poločasu jsme šli do vedení a měli jsme to uhrát. Po rohu jsme ale inkasovali vyrovnávací branku. Pak byl velmi přísně vyloučen Hruboň. Kluci zápas odmakali, jen mě mrzí, že jsme vedli a nedohráli na tři body. Velmi dobrý výkon podal v brance Roman Hyžák. Z dobře rozehraného duelu s kvalitním protivníkem tak máme pouze jeden bod."

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Utkání v Lidečku se hrálo na těžkém terénu, na kterém dominovaly spíše obrany obou celků. Na první trefu si diváci museli počkat až do druhého poločasu. Hned v jeho úvodu se po rohu prosadil domácí Filák. Hrálo se nahoru dolů, ale bez vyložených šancí. Nám se tak podařilo vyrovnat až v 82. minutě také po rohovém kopu, který zahrával Vojta Fojtů a míč na první tyči tečoval Marek Coufalík. Několik minut nato zahrával Dominik Plšek trestný kop a jeho povedenou střelu vyrazil brankář domácích na rohový kop. V posledních minutách se na hřišti trochu víc jiskřilo a tak hned po naskočení 90. minuty rozhodčí raději zápas ukončil."