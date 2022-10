VLACHOVICE - CHORYNĚ 2:2 (1:1)

Karel Hověžák, činovník Vlachovic: „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme šli do vedení ve 14. minutě po střele Adama Bartoše. Ve 34. minutě se hostům podařilo vyrovnat zásluhou Pavla Tvrdoně. Nástup do druhého poločasu vyšel lépe hostům, kteří si vytvořili dvě velké šance. Naštěstí pro nás neskončila ani jedna brankou v naší síti. Naopak v 63. minutě jsme šli opět do vedení po samostatné akci Ondry Kašši. V 75. minutě bylo ale znovu srovnáno, když se po rohovém kopu trefil hlavou Táborský. V závěru jsme měli několik dobrých příležitostí, ale další branku už se nám nepodařilo přidat a tak zápas skončil spravedlivou remízou."

Simon Kocman, trenér Choryně: „Do Vlachovic jsme cestovali v nekompletním složení a především obrana se představila v novém složení. Domácí se ujali vedení po patnácti minutách hry. Zvýšili jsme aktivitu a výborným presinkem jsme nedovolili domácímu týmu rozvinout svoji hru. Po zásluze jsme srovnali ve 34. minutě, kdy se pěknou střelou prosadil Pavel Tvrdoň. Druhý poločas přinesl podobný obrázek, snažili jsme se o aktivní hru i směrem dopředu, nastřelili jsme brankovou konstrukci. Po hodině hry jsme inkasovali podruhé. Naštěstí po rohovém kou srovnal Táborský. V závěru jsme ustáli zvyšující se tlak domácího celku a po zásluze si odvážíme perně vybojovaný bod."