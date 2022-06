Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Zápas dvou rozdílných poločasů skončil dělbou bodů. V tom prvním jsme tahali za kratší konec a domácí tým toho dokázal využít. Po půlhodině hry tak vedl o dva góly. Ve druhém poločasu jsme to byli my, kdo ovládl hru a po zásluze jsme srovnali. Nejdříve dal kontaktní branku v 52. minutě Kostka a v 68. minutě Trlica srovnal. Osmnáct minut před koncem jsme přišli o vyloučeného Slováčka. V závěru jsme dokonce mohli brát i tři body, nakonec je z toho zasloužená remíza."

PROSTŘ. BEČVA - RATIBOŘ 5:3 (0:2)

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Utkání se neslo ve znamení oslav, a tak jsme k tomu taky přistoupili, soupeř udělal dvě rychle akce a najednou nám nic nešlo. Měli jsme 3-4 šance ale brána byla zavřená. Do šatny mohl dokonce soupeř udeřit potřetí, ale proti byl brankář Jurajda. Do druhé půle jsme vleteli jako uragán a během minuty smazali manko. Soupeř byl otřesen a do 58 minuty už jsme vedli o dvě branky. Mužstvo má kvalitu a dokáže se prosadit, mohly tak propuknout velkolepé oslavy pro becvu historické."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Domácí slavili postup do vyšší soutěže a v první půli jsme jim oslavy trošku zkomplikovali. Ve 3. minutě se totiž trefil Machala a ve 12. minutě přidal druhou branku Hurta. Své vedení jsme mohli i navýšit. Domácí pak zvýšili obrátky, ale do půle jsme dvoubrankové vedení udrželi. Po přestávce ale přišel náš kolaps a během tří minut v rozmzí 47. - 50. minuty jsme třikrát inkasovali. Domácí se dostali na koně a své vedení ještě zvýšili. V závěru zmírnil naši prohru opět Machala. Domácímu týmu k postupu gratuluji a ve vyší soutěži jim přeji hodně zdaru."

JABLŮNKA - DOLNÍ BEČVA 4:2 (2:1)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „S Dolní Bečvou jsme odehráli zápas, který byl velice kvalitní z obou stran. Dostali jsme sice gól v první minutě, ale brzy jsme vyrovnali a celý zápas jsme měli pod kontrolu. Ve druhé půli jsme vedli už 3 : 1, hosté v 80. minutě sice snížili, ale v zápětí jsme dali 4čtvrtý gól. Myslím si , že jsme vyhráli zaslouženě a jarní sezónu jsme zakončili vítězně. Zíslali jsme skalp dalšího kvalitního protivníka a s jarní částí jsme nadmíru spokojeni."

Milan Matula, trenér Dolní Bečvy: „V duelu s Jablůnkou jsme měli jistou druhou příčku v tabulce, navíc jsme odjeli v oslabené sestavě. Věděli jsme, že domácí tým disponuje v poslední době skvělou formou. V úvodu se nám podařilo dát rychlou branku, kdy se prosadil Ondryáš. Domácí ale dokázali v 7. minutě srovnat a do půle přidali ještě druhou trefu. Po přestávce se domácí trefili potřetí. Chtěli jsme s výsledkem ještě něco udělat, Fiurášek snížil šest minut před koncem na jednobrankový rozdíl. Domácí v samotném závěru pečetili svoji výhru čtvrtou brankou."

KRHOVÁ - PRLOV 2:2 (0:1)

Alois Bayer, činovník Krhové: „Po smolném utkání s brumovskou rezervou, kde jsme vyhořeli v zakončení, jsme jen těžko dávali na utkání s Prlovem sestavu dohromady.Těžko jsme hledali u hráčů i motivaci na toto utkání, přeci jsme jen nebyli daleko od možné záchrany v soutěži. V první půli byli hosté lepším týmem. Nám sice patřil začátek utkání, ale hosté šli po dvaceti minutách do vedení a další možnosti nevyužili. Ve druhém poločasu se nám podařilo Blažkem vyrovnat. Hosté ale dvacet minut před koncem udeřili podruhé. Zaslouženou remízu nám vystřelil v samotném závěru Pastuzsek."

Jaroslav Novosad, trenér Prlova: „Utkání v Krhové už naštěstí neřešilo sestupové příčky a tak se mohlo hrát v poklidném tempu. V úvodu zahrozili domácí hráči, přesto jsme se 21. minutě ujali Šťastným vedení. To jsme mohli několikrát navýšit, ale trefili jsme jen brankovou konstrukci. Ve druhépůli jsme trošku zvolnili a domácí toho dokázali využít vyrovnávající brankou. Dvacet minut před koncem koncem Vojtášek protrhl střeleckou smůlu a poslal nás do trháku. Jednobrankové vedení jsme drželi až do 86. minuty, kdy domácí srovnali. Zejména v prvním dějství jsme mohli utkání rozhodnout, což se nestalo a z dobře rozehraného utkání máme jenom jeden bod."

BRUMOV B - LIDEČKO 0:1 (0:0)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Proti Lidečku jsme postavili velmi silnou sestavu, neboť naše A mužstvo hrálo své utkání ve Valašské Polance již v sobotu. V první půli jsme měli více ze hry, ale svoji převahu jsme nedokázali přetavit v nějaké góly. Hosté spoléhali na rychlé kontry a měli také několik závarů před naší brankou. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. V úvodu druhé půle hosté využili zaváhání našeho obránce a šli do vedení. Do konce utkání i přes naši snahu se vyrovnat nepodařilo. Pokud nedáme doma branku, tak nemůžeme bodovat, šancí ke skórování jsme měli dostatek. Hosté hráli chytře, měli i notnou dávku štěstí a nakonec byli odměněni tříbodovým ziskem. Pochválit však musím oba celky za předvedený výkon, neboť přítomní diváci byli s hrou velmi spokojeni."

Radek Číž, trenér Lidečka: „Svému soupeři jsme měli vracet podzimní prohru a nakonec se nám to i podařilo. Všděli jsme, že domácí budou posíleni o několik fluktuantů z A týmu, ne vždy to však bývá ku prospěchu hry. V úvodu jsme přestáli tlak domácího celku a při jeho příležitostech nás podržel brankář Roman Hyžák. Tlak domácích postupně slábl a i nám se podařilo dostávat do šancí. Dvakrát domácí hráči zachraňovali míč na brankové čáře. Do šaten se tak odcházelo za bezbrankového stavu. V úvodu druhé půle využil Radim Gargulák zaváhání domácí obrany a poslal nás do vedení. Domácí tým byl zaskočen vývojem utkání. Přesto si v závěru vytvořil tlak, naše obrana i s brankářem nakonec odolala až do závěrečného hvizdu. S průběhem celé sezony u nás panuje velká spokojenost, mladé mužstvo má navíc velkou perspektivu a budeme chtít navázat na naše výsledky."

PŘÍLUKY - CHORYNĚ 4:2 (2:1)

Jaroslav Brabec, vedoucí Příluk: „Nedělní utkání na Příluku bylo posledním v sezóně a začátek tomu i odpovídal. Oba týmy již byly duchem na prázdninách, navíc bylo tropické vedro a prvních třicet minut se hrál fotbal na půl plynu. Hosté ze své první šance v 5. minutě skórovali, kdy po křídle zatáhli míč k šestnáctce domácích, následoval centr a nikým nebráněný Vedral dal hlavou pohodově gól na 0:1. Domácí za pět minut skórovali ze zrcadlově stejné akce, kdy Peterka zatáhl na křídle míč, centr a nikým nebránění Adamík dal hlavou gól a vyrovnal skóre na 1:1. Další gól domácí přidali v 18. minutě, kdy po přímém kopu změnil směr míče Frolek M., a gólman hostí ho již nestihnul před čárou chytit – 2:1. Po té se teprve začalo hrát trochu bojovněji a do poločasu se skóre již nezměnilo.

Hned po obrátce z nenápadné akce minul domácí gólman Kopřiva míč a útočník Landa J. pohodlně vyrovnal do prázdné branky – 2:2. Domácí vystřídali, do hry šel Kolumbijec Diego Plata a jeho nádherně kopnutý přímý kop usměrnil pohodově do brány hostí zkušený Julina – 3:2. Ke konci zápasu se překvapivě začalo ostřit a rozhodčí tahal jednu žlutou kartu za druhou. V 80 min. kopali domácí přímý kop a postavenou zeď obstřelil Peterka a skóre zakončil na konečných 4:2. Domácí Příluky tak vrátily svému soupeři porážku z podzimu stejným skóre."

Simon Kocman, trenér Choryně: „Utkání se hrálo za velkého horka. Nám se podařil vstup do utkání a již v páté minutě nás poslal Vedral do vedení. O pět minut později domácí hráči z nenápadné akce srovnali. Do půle jsme inkasovali ještě jedenkrát, kdy se domácí hráči prosadili ze standartní situace. Ve druhém poločasu se nám brzy podařilo Landou srovnat. Mohli jsme jít dokonce do vedení, ale svoje příležitosti jsme nevyužili. Domácí nás potrestali po hodině hry, kdy jsme z další standartní situace inkasovali třetí branku. Poté jsme hráli už vabank a domácí v závěru pečetili svoji svoji výhru. V duelu jsme sice přišli o svoji neporazitelnost, přesto u nás panuje s výkony v jarní části velká spokojenost."

Poličná - Slavičín B 3:0 kontumačně - hosté nepřijeli.

PETR KOSEČEK