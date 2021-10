Ondřej Machálek, trenér Halenkova: „Začátek utkání patřil hostujícímu týmu, který se již po deseti minutách radoval z branky. My jsme se jen pomalu dostávali do patřičného tempa. Po dvaceti minutách jsme ale hosty zatlačili na jejich polovinu. Kašpar pak ve 30. minutě zaslouženě srovnal. Do kabin se tak odcházelo za nerozhodného stavu. Druhý pločas jsme začali aktivně a po dvou minutách nás poslal Mikulenka do vedení. To nás uklidnilo a po hodině hry stejný hráč přidal v 60. minutě druhou trefu. Závěr utkání jsme si pohlídali a bereme tři body."

Alois Bayer, činovník Krhové: „Do Halenkova jsme odcestovali v okleštěné sestavě, nakonec jsme ale nebyli daleko od bodového zisku. Začátek utkání nám vyšel náramně a po deseti minutách hry se prosadil kanonýr Plesník. Domácí se postupně dostali do zápasu a po půlhodině srovnali. Do kabin se odcházelo za nerozhodného stavu. Utekl nám vstup do druhého dějství a domácí nás trestali druhou trefou z penalty. Domácí si po hodině hry výhru pojistili a my jsme už na zvrat neměli. Přes solidní výkon odjíždíme s prázdnou, dvě branky jsme Halenkovu doslova darovali."

JABLŮNKA - HOVĚZÍ 2:5 (0:4)

Milan Gajdůšek, trenér Jablůnky: „První poločas byl pro nás hororový, hosté byli čtyřikrát na naší polovině a dali čtyři branky. Druhý poločas byl z naší strany už o hodně lepší a dali jsme brzo branku a měli další šance na vyrovnání. Bohužel jsme 4 vyložené šance nedali A hosté opět z jediného brejku nás potrestali. Z toho pohledu je zisk 3 bodu pro hosty zasloužený.

Antonín Trlica, trenér Hovězí: „Hosté nastoupili bez svých akvizic ze severní Moravy a hlavně v prvním dějství to bylo na jejich výkonu znát. Zejména naše dvojice Slováček s Tkadlecem dělala domácí obraně velké starosti. Do půle jsme tak odcházeli s lichotivým čtyřbrankovým náskokem. Komplikace přišla těsně po zahájení druhé půle, kdy se nám zranil brankář Malaník a do branky musel Kašpar. Domácí vycítili šanci a zkušeným Zetkem snížili. Poté si vytvořili několik gólových šancí, které jsme naštěstí přežili bez úhony. Uklidnění přinesla do našich řad pátá branka Slováčka v 77. minutě. Druhou trefu dali domácí až v samotném závěru, ale mohli přidat i další branky. Za výkon především v prvním dějství si však výhru zasloužíme, byli jsme střelecky efektivnější a to rozhodlo."

POLIČNÁ - PROSTŘ. BEČVA 0:1 (0:0)

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V souboji dvou vyspělých protivníků jsme chtěli bodovat, což se nám nakonec nepodařilo. Přitom začátek utkání byl v naší režii, ale chyběla tomu první branka. Hosté postupem času srovnali hru a začali hrozit z nebezpečných kontrů. Do půle se tak přítomní diváci branky nedočkali. Druhý poločas naskytl podobný obrázek, hra se přelévala z jedné strany na druhou. Vědělo se, že kdo vstřelí první branku, ten na tom bude psychicky lépe. Nakonec se to podařilo dvacet minut před koncem hostím. V závěru jsme již otevřeli hru, ale kýženou vyrovnávající branku se nám vstřelit nepodařilo. Dnes to bylo o jediné brance, tu bohužel zaznamenali hosté."

Daniel Šulák, trenér Prostř. Bečva: „Bylo to bojovně vedené utkání dvou mužstev z popředí tabulky. Soupeři patřil začátek, my jsme se rozjížděli pomaleji, na šance ale zůstal první poločas 2:2. Poličná hrozila že standartních situací, ale i individuálně dobře hrajícím Kapustou. My jsme podali výborný obětavý výkon a skóre zápasu otevřel náš střelec posledních týdnů Vašek. V závěru jsme byli pod tlakem domácího týmu, který už hrál vabank, ale z brejku mohl rozhodnout Křenek. Tři body bereme všemi deseti, udrželi jsme se na špici a čelo tabulky je teď hodně vyrovnané."

BRUMOV B - DOLNÍ BEČVA 1:5 (1:1)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Hosté se u nás prezentovali velmi kvalitním výkonem a svoji převahu dokázali ve druhém dějství vyjádřit i brankově. Přitom začátek utkání byl z naší strany dobrý a Fojtík nás poslal do vedení a mohli jsme přidat i druhou branku. Problémy nám ale dělali útočníci hostí, kteří měli velkou kvalitu. Tu vyjádřili střelecky ve druhém poločasu, kdy nám vstřelili čtyři branky. Rozhodl hlavně začátek druhé půle, kdy hosté tvrdě trestali naše chyby. Náš mladý celek narazil na kvalitního protivníka, který byl nad jeho síly. Za poslední tři zápasy naše obrana inkasovala hrozivých osmnáct branek, což je určitě k zamyšlení. Zabodovat zkusíme v dalším utkání, kdy cestujeme do Choryně."

Zdeněk Maléř, trenér Dol. Bečvy: „Zápas na nádherném pažitu jsme zvládli, i když jsme se v první půli střelecky trápili. Domácí totiž z první vážné příležitosti udeřili a to běžela teprve sedmá minuta. Pak jsme měli několik šancí k vyrovnání, ale prosadil se až kanonýr Fiurášek. Do šaten se šlo za nerozhodného stavu. Druhý poločas přinesl stejný obraz hry, měli jsme hru pod kontrolou a navíc se nám začalo dařit v zakončení. Domácí se nezmohli na odpor a do konce utkání jsme nastříleli pěkné čtyři branky. Naše výhra je naprosto zasloužená a mohla být i daleko vyšší."

PRLOV - SLAVIČÍN B 2:0 (1:0)

Jan Hába, trenér Prlova: Byli jsme si před utkáním vědomi našeho postavení v tabulce a tak jsme chtěli bodovat naplno. Slavičínská rezerva v minulém kole doma proti Brumovu střelecky excelovala, proto jsme se více zaměřili na obranu. Mladíci byli sice hodně běhaví, ale v zadních řadách měli okénka, kterých jsme dokázali využít. Pomohla nám úvodní branka Mikuláška z deváté minuty. Spoléhali jsme na rychlé brejky, ze kterých jsme si vytvářeli šance. Hosté sice byli více na míči, ale my jsme herní nedostatky nahrazovali nezměrnou bojovností. Do šaten jsme odcházeli s jednobrankovým náskokem. Druhý poločas přinesl podobný obrázek. Hosté začali být frustruváni z vývoje hry a začali diskutovat s rozhodčím. Po hodině hry přidal Jan Novosad druhou branku. Slavičané se již nezmohli na zdramatizování zápasu a my po zásluze bereme tři body."

Jiří Váňa, trenér Slavičína B: „V dalším podzimním utkání jsme zajížděli do Prlova, který se pohybuje ve spodních patrech tabulky, a proto jsme byli mírnými favority. Houževnatá hra a neskutečná bojovnost domácích však slavila úspěch. Za celé utkání jsme nenašli recept na domácí obranu a nerovné malé hřiště, které bylo asi naším největším soupeřem. Snažili jsme se kombinovat, ale veškeré naše útočné pokusy končily před šestnáctkou domácích, kteří podnikali jednoduché výpady do naší obrany a trestali naši nedůraznou a nedůslednou hru. Nakonec tedy domácí brali všechny body a my jsme asi po zásluze odjeli s prázdnou."

PŘÍLUKY - RATIBOŘ 1:5 (0:0)

Zdeněk Julina, trenér Příluk: „Do utkání jsme tentokrát vstoupili dobře. Hned ze začátku se nám dařila kombinační hra. Vytvořili jsme si šance ze hry i po standardních situacích. První poločas jsme byli lepším mužstvem. Hosté hrozili jen ojediněle a to z rohových kopů. Bohužel jsme nedokázali naši převahu zúročit brankově. Nejvyloženější brankovou příležitost spálil na konci prvního poločasu Šranko.

Druhý poločas začal podobně, ihned na jeho začátku šel sám na brankáře hostů Diego, ale svoji šanci trestuhodně zahodil, když prováhal možnost otevřít skóre velmi slabým zakončením. Pak přišla chyby ve středu pole a hosté nás za ni ihned potrestali vstřelením branky. Od té doby se situace zcela obrátila, přestala se dařit kombinace a hosté převzali otěže hry. Po dalším okénku v obraně domácích hosté vstřelili druhý gól. Ještě jsme se dokázali přiblížit na rozdíl jednoho gólu pěknou brankou Lukáše Janků po rohovém kopu. Ale pak soupeř zužitkoval všechny svoje příležitosti po lehkých ztrátách ve středu pole. Výsledek je velmi krutý, vzhledem k dobře rozehranému prvnímu poločasu, ale ve fotbale se počítají body, a ty opět nemáme."

Vít Sacher, trenér Ratiboře: „Do Příluk jsme odcestovali s pokorou, neboť jsme věděli, že domácí nemají špatný tým. V první půli byla hra poměrně vyrovnaná a my jsme trpělivě čekali na svoje příležitosti. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu. Druhý poločas už byl z jiného soudku, kdy jsme dokázali trestat chyby domácího celku. Dařilo se především kanonýru Sovákovi, který zkompletoval hattrick. Domácí sice snížili na jednobrankový rozdíl, ale Mikula nám vzápětí vrátil dvoubrankové vedení. Závěr utkání už domácí dohrávali v křeči, nám se podařilo přidat další branky. Ve druhé půli jsme na hřišti dominovali a po zásluze si připisujeme tři body."

LIDEČKO - CHORYNĚ 1:0 (0:0)

Radek Číž, trenér Lidečka: „Choryně zrovna nepatří mezi naše oblíbené soupeře, což se na hřišti potvrdilo. Byl to boj o každý metr hřiště a zde se odehrálo množství minisoubojů. První půle přinesla bezbrankový stav, blíže ke gólu jsme měli my, ale trefili jsme jen brankovou konstrukci. O všem podstatném se rozhodlo v úvodu druhé půle, kdy po autovém vhazování vstřelil vítěznou branku nestárnoucí Aleš Číž. Hosté pak vrhli všechny síly do útočení, ale v závěru jsme i s trochou dávkou štěstí hubenou výhru uhájili. Na ni jsme se tentokrát hodně nadřeli, ale nic jiného jsme od tohoto duelu ani nečekali. V tabulce máme dvacet bodů a ještě jednu dohrávku v Ratiboři k tomu. Navíc poslední tři podzimní zápasy odehrajeme na domácí půdě, i když to pro nás není až taková výhoda."

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „V Lidečku jsme neměli co ztratit a nebyli jsme daleko od bodového zisku. Domácí v první půli nastřelili z přímého kopu tyčku, nám nebyla pro ofsajd uznána branka. V úvodu druhé půle jsme inkasovali zbytečnou branku. Pak jsme domácí přitlačili a byli jsme blízko k vyrovnání. Mohli jsme kopat i penaltu. Utkání by tak více slušela remíza."

PETR KOSEČEK