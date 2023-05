CHORYNĚ - POLIČNÁ 1:0 (0:0)

Josef Landa, hráč Choryně: „Proběhla u nás změna na postu trenéra, kdy jsme se dohodli že nás do konce sezony povede náš hráč, který se vrátil k fotbalu před rokem a půl a chodil většinou z lavičky na posledních 15-10 minut ale měl dobrý přehled a nápady co zlepšit. A jelikož jako hrající trenér to pro nás s Lubou Tvrdoněm bylo těžké, chtěli jsme nehrajícího trenéra.

Zápas na lavičce v pozici trenéra začal nově náš hráč Martin Štefka, který se bude minimálně do konce sezony věnovat vedení mužstva jako nehrající trenér. Premiéru zvládl dobře a jako bonus mu tým nadělil 3 body z derby. Start zápasu vyšel Poličné, která dobře kombinovala a posílala dobré míče za obranu a během prvních 10 minut jsme hasili jejich průniky na poslední chvíli. V 15. minutě nás musel podržet brankář Ječmen, který zlikvidoval dobře zahraný přímý kop. Poté ještě jednou hosté zahrozili, kdy si obhodili vybíhajícího Ječmena, ale skórování do prázdné jsem jejich hráči vykopl. Poličná si kromě územní převahy a držení míče vyloženou šanci už nevytvořila a od 30. minuty se hra postupně vyrovnala a hosté pomalu vypadli z tempa. Od nás za první půlku byly spíš jen náznaky, než pořádná šance. Druhou půlku se karta obrátila a otěže zápasu jsme přebrali my. Zápas se mohl vyvíjet jinak, ale Poličná mé zaváhání při odkopu za stavu 0:0 nevyužila a dobře to zahasil bratr Karel. Fantastický je pak 3x podržel golman Růčka, kdy zlikvidoval krásné uvolnění mezi dvemi obránci Bartošík, ale jeho křížnou střelu brankář hostí zlikvidoval. Pak unikl 2 na 2 Pelc s Tvrdoněm, kdy Pelc dával pod sebe a dorážku do prázdné mu golman znovu zlikvidoval. Po následném rohu otevíráme skóre, kdy Táborský vyhrává hlavu nad sebe, po špatné domluvě obrany s gólmanem hlavičkuju ve skrumáži na bratra Karla a ten přiťukává Pelcovi, který střelou k tyči dává jedinou branku utkání. To už bylo za stavu, kdy oba týmy hrály v deseti Nejdřív dostal druhou žlutou domácí Ječmen, kdy došlo k nepochopení gestikulace směrem k hráči hostů a sudí si vzal urážku na sebe. A za chvilku na to, se nechal vyloučit hostující obránce po skluzu na unikajícího Jiřího Landu. Hosté to po obdržené brance otevřeli hru, ale my jsme si závěr pohlídali a kromě pár standardekt, jsme jim už nedovolili vážnější šanci."

Václav Vondráček, činovník Poličné: „V úvodu utkání jsme na hřišti dominovali, své příležitosti ke vstřelení branky jsme však nedokázali zužitkovat. Domácí tým hodně podržel brankář Ječmeň. Ve druhé půli jsme inkasovali branku. Vyrovnat se nám již nepodařilo, navíc padlo po červené kartě na každé straně. V duelu jsme v Choryni jsme doplatili na mizernou koncovku a domácí vytěžili z minima maximum."