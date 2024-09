BRUMOV B - VESELÁ 2:4 (2.2)

Miroslav Vaněk, trenér Brumova B: „Proti lídrovi tabulky jsme odehráli hodně smolné utkání. Byli jsme po celý zápas fotbalovějším týmem, ale hosté z Veselé dokázali proměnit všechny své příležitosti. Navíc měli ve svém středu exligového Janíčka, který ukázal svoji velkou kvalitu a byl rozdílovým hráčem. Převaha nám nebyla nic platná, hosté ve druhém poločasu dokázali dvakrát udeřit a na rozdíl od nás, své nabídnuté šance zužitkovali. Přes dobrý výkon tak zůstáváme bez bodového zisku, ale takový už je fotbal."

Fotbalisté Veselé v 6. kole I. B třídy skupiny A vyhráli na půdě Brumova B 4:2. | Video: Iveta Šůstková

Tomáš Dujka, trenér Veselé: „V Brumově jsme narazili na velmi kvalitní celek a i posílený domácí rezervy a výhru jsme zde doslova ubojovali. Po špatném úvodu, kdy jsme inkasovali již po dvou minutách hry, jsme se rychle oklepali a během desáté minuty jsme domácím zasadili dva údery. Těm se podařilo do půle ještě srovnat, měli jsme i další šanci a do šaten se odcházelo za stavu 2:2. Ve druhém dějství domácí přidali na obrátkách a dostali nás pod tlak. Po hodině hry nás poslal Janíček do vedení a stejný hráč dvacet minut před koncem pečetil naši výhru, kdy zkompletoval hattrick. Pro domácí je konečný výsledek hodně krutý, my jsme se ve druhé půli zaměřili na defenzívu a rychlé brejky, tato taktika nám nakonec slavila úspěch. Tomáš Janíček tak oslavil své narozeniny dalším hattrickem a je pro nás klíčovým hráčem. Jedinou kaňkou tak pro je zranění Čaly, který souboj hlavami odnesl pěti stehy. Teď nás čekají v derby Slušovice, máme v klubu další oslavence a budeme jim chtít popřát vítězstvím."

Branky: 2. a 25. Fojtík - 12., 59. a 70. Janíček, 10. Szivák.

SLUŠOVICE B - VLACHOVICE 5:2 (3:1)

David Mikel, trenér Slušovic: „Dnešní zápas pro nás byl velice důležitý vzhledem k postavení v tabulce a potřebovali jsme konečně naplno bodovat, což se nám povedlo. Do utkání jsme vstoupili výborně a během výborných úvodních dvaceti minut jsme vedli už 3:0, potom tempo malinko opadlo a nechali jsme si z rohu dát zbytečný gól do kabin. Do druhé půlky jsme vstoupili také výborně a hned z kraje se nám povedlo zvýšit na 4:1. A poté jsme se zbytečnými chybami dostávali pod tlak a soupeř dokázal snížit na 4:2. A za stavu 4:2 měli hosté obrovskou šanci snížit na 4:3, což by pro nás bylo velice špatné, ale šanci zahodili. Nám se pak povedlo výsledek ještě zvýšit na konečných 5:2 a zaslouženě jsme dneska konečně vyhráli. Klukům musím poděkovat za skvělý výkon, doufám, že nás to nakopne k dalším výhrám. Příští týden nás čeká derby u lídra soutěže z Veselé a pokusíme se soupeře co nejvíce potrápit a třeba i nějaké body urvat."

Jan Bobot, trenér Vlachovic: „Připravovali jsme se poctivě na důležité utkání. Ale hned v 1. a 4. minutě jsme vyrobili hrubé individuální chyby a soupeř se dostal do vedení 2:0. To domácí nakoplo a nás naprosto psychicky srazilo dolů. Marně jsme po zbytek zápasu dotahovali výsledek. Nejsme v dobré situaci a vedení SK Vlachovice by mělo řešit nějaké změny, ať už doplnění kádru a nebo klidně změnu na trenérském postu. Jakékoliv rozhodnutí budu respektovat."

Branky: 2. Antolák, 4. Hubáček, 16. Hrnčiřík, 48. Smilek, 75. Lukáš - 40. Toman, 60. Fojtík.

BYLNICE - RATIBOŘ 1:3 (1:1)

Martin Lukšík, trenér Bylnice: „Odehráli jsme nepovedené utkání. Hosté vytěžili z minima maximum a těžili z našich nepřesností. Nám se hra vůbec nedařila, kombinace nám vázla a soupeř se dostával do přečíslení. Ve 27. minutě jsme inkasovali první branku. O deset minut později Mikuš vyrovnal. Do kabin se tak odcházelo za stavu 1:1. Pět minut po pauze jsme dostali druhý gól. Poté jsme nenašli dostatek psychických i fyzických sil ke srovnání výsledku. V závěrečném nastavení nás hosté trestali potřetí."

Josef Mikula, trenér Ratiboře: „Na utkání v Bylnici jsme se dobře připravili a kvalitní defenzíva jsme na domácí celek platila. Navíc jsme se dostávali k brejkovým situacím. Domácí nenašli recept na naši hru, navíc jsme se dostali po půlhodině hry do vedení. Domácí ale do půle stačili vyrovnat. Ve druhém poločasu jsme pokračovali v trpělivé hře a v 50. minutě se prosadil Matula. Domácí jsme pak drželi daleko od naší branky a v samotném závěru Mikula svojí druhou trefou pečetil naši cennou výhru."

Branky: 37. Mikuš - 27. a 91. Mikula, 50. Matula.

KOSTELEC - HOVĚZÍ 2:2 (0:2)

Petr Velikovský, hráč Kostelce: „V dalším utkání jsme narazili na velmi kvalitního soupeře, který má ve svém středu několik hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží. Zaspali jsme začátek utkání a již po šesti minutách jsme inkasovali. Obdržená branka nás trošku zaskočila, podržel nás i brankář. Ale do půle se hostím podařilo ještě jednou skórovat, kdy jsme dostali branku do šatny. Ve druhém poločasu jsme zlepšili kombinaci a začali jsme ohrožovat hostujícího brankáře. V závěrečným dvaceti minutách jsme dokázali srovnat a to během krátké doby. Nejdříve se trefil v 73. minutě Křenek a o tři minuty později vyrovnal Vítek. Poté mohly oba týmy rozhodnout utkání ve svůj prospěch, což se nestalo a duel tak skončil dělbou bodů."

Radim Malaník, trenér Hovězí: „Přijeli jsme do neznámého prostředí a nevěděli jsme o Kostelci prakticky nic. A zápas to nebyl úplně jednoduchý. První půlku jsme vyhráli 2:0. Domácí jsme zatlačili a ti bránili velké vápno v deseti lidech, vytvořili jsme si několik dobrých příležitostí na navýšení vedení. Kostelec však podržel jejich brankář. Soupeř nastoupil do druhé půlky lépe, domácí hrozili z brejků a byli nebezpeční. Zápas jsme mohli prohrát, ale taky vyhrát. Hrál se dobrý fotbal a bod z Kostelce u Zlína určitě bereme."

Branky: 73. Křenek, 76. Vítek - 6. Koňařík, 45. z pen. Štrbík.

Další výsledky 6. kola: Jablůnka - Choryně 3:8 (3. Biel, 16. Furmánek, 67. Fröhlich - 10. Bartošík, 34. Bartošík, 49. Hořelka, 53. Kusein, 56. Horák, 71. Vedral, 83. Mácha, 86. Horák), Poličná - Val. Příkazy 0:1 (18. Ďurkech), Hošťálková - Halenkov 1:3 (40. Machala - 29. Škrobák, 49. Škrobák, 76. Škrobák).