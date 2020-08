Nováček fotbalové I. B třídy skupiny A z Jablůnky šokoval Poličnou. V derby ve Slavičíně bylo k vidění sedm branek a Ratiboř doma překvapivě nestačila na brumovskou rezervu. Choryně přišla o tři plný bodový zisk s Halenkovem v posledních dvou minutách.

CHORYNĚ - HALENKOV 3:2 P. (1:0)

Lubomír Hadvičák, činovník Choryně: „O všechny tři body jsme přišli smolně v samotném závěru utkání. Přitom jsme měli utkání velmi dobře rozehráno. Po půli jsme vedli o jednu branku. Hosty jsme do šancí příliš nepouštěli. Po hodině hry jsme přidali druhou trefu. V závěru došlo ke srážce našeho útočníka s brankářem hostí. Náš forward byl nakonec odvezen do nemocnice. Dvě minuty před koncem jsme polevili v koncentraci a hosté dokázali snížit. V poslední minutě jsme si vypili kalich hořkosti do dna, kdy se hostím podařilo vyrovnat. V penaltách jsme mohli o výhře rozhodnout už dávno dříve, nakonec se rozhodovalo až v osmé sérii. Tříbodová výhra nám utekla mezi prsty, soupeř z Halenkova byl tentokrát k poražení.“