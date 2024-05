Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Ve čtvrté minutě jsme po vlastním gólu prohrávali 0:1. Podle toho se odvíjel celý poločas, nemohli jsme se z toho dostat. Do druhé půlky jsme to prostřídali, chtěli jsme být aktivnější, vytvořit si tlak, ke gólu to nevedlo. Jsme zklamaní, byl to remízový zápas. Bohužel jsme si vstřelili osudovou vlastní branku.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Po dlouhé době chytal náhradní brankář Biernát, hráli jsme bez kapitána Nahodila. Do zápasu jsme vstoupili dobře, díky raritě jsme vedli – domácí hráč dával velkou malou domů a přehodil vlastního gólmana. Soupeř se v prvním poločase nemohl dostat do hry, my ještě měli nějaké šance. Lukáš Pazdera mohl zvýšit na 2:0, šel sám z boku, minul však branku. Po poločase jsme zaslouženě vedli. Dolní Lhota dala do hry vyšší hráče, nakopávala to, naše obrana to uskákala. I my jsme ještě měli nějaké příležitosti. Domácí ke konci zápasu dohrávali bez vyloučeného hráče. Za tři body jsme rádi.“

FRYŠTÁK – TLUMAČOV 3:3 (0:3)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Kdybychom v 10. minutě vedli 3:0, nikdo by nemohl říct půl slova – dvakrát jsme šli sami na gólmana, měli jsme to i do prázdné brány. Důraz soupeře v šestnáctce pak slavil úspěch, po další chybě jsme prohrávali 0:2. Do kabin jsme nakonec šli za stavu 0:3. O pauze jsme si něco řekli, začali jsme to plnit. Musím pochválit celý mančaft, odjezdil to po zadku. Hrál se atraktivní fotbal, diváci musí být spokojeni. Pouze mě mrzí zbytečná červená karta v 93. minutě, náš hráč tam při žluté šel šlapákem. Znovu jsme o chlapa méně.“

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Přečkali jsme úvodních deset minut, během kterých nás domácí zatlačili. Pak nám vyšly tři akce, do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Klukům to hodně pomohlo. Do konce poločasu jsme dvakrát nuceně střídali, což zbytek utkání dost ovlivnilo. Tito hráči tolik nehrávají, kvalita šla lehce dolů. Už tak jsme to nějak poskládali, někteří hráli i se sebezapřením. Do přestávky jsme hlavně chtěli neinkasovat. Do druhého poločasu jsme si řekli, že na Fryšták zatlačíme, že ho nenecháme dostat se do laufu. To se samozřejmě stalo. (trpký úsměv) Brzy nám vstřelil dva góly, poté se hrálo mezi šestnáctkami. Beci udělali chybu, bylo srovnáno. S odstupem času bod bereme, byl to remízový zápas. Fryšták ukázal, jak je silný.“

ZÁHLINICE – HOLEŠOV B 1:2 (0:1)

Ladislav Paštěka, hrající trenér Záhlinic: „Zápas se mi hodnotí velmi těžce. První poločas byli hosté lepší a zaslouženě se ujali vedení. Po přestávce jsme hráli lépe my a rovněž po zásluze jsme vyrovnali. Měli jsme i další šance na otočení skóre, ale nebyli jsme přesní. Když už se všichni smiřovali s remízou, celý zápas pokazil hlavní rozhodčí i hráči hostů. Nejprve neodpískal jasný faul na našeho hráče, ten zůstal zraněn ležet, a když se konečně uráčil přerušit hru, tak následně hosté míč rozhodčího vzali a bez duchu fair play okamžitě vstřelili rozhodující branku.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „V prvním poločase jsme totálně dominovali, vstřelili jsme však pouze jednu branku. Staňa Uličný v kruhu perfektně uhrál balon, zpracoval si ho na prsa, do levé strany to dal Kadlčíkovi, který krásně odcentroval. 19letý Hlobil perfektně zavíral zadní tyč, skóroval na 1:0. Poločas jsme hráli na půlce Záhlinic, měli jsme i další šance – Charuza to z malého vápna napálil do noh brankáře, Paštěka dvakrát neproměnil úprk. Neprosadil se ani Staňa Uličný. Špatně jsme řešili situace. Domácí jsme do ničeho nepustili. O přestávce jsme prostřídali tři hráče, což se odrazilo na hře, ztratili jsme tempo. Záhlinice byly dravější, do šestnáctky se však dostávaly zřídka. Vše jsme si pohlídali. V polovině poločasu vyrovnali, když Oral vyrazil míč, domácího Paštěku to trefilo do kolena a míč všechny přeloboval až do branky. Záhlinice se dostaly na koně. Znovu jsme však vypustili našeho žolíka Matyho Půčka. Nevím jak to už dělá, vsítil však vítězný gól. Jsem za něj opravdu šťastný. Situace před naším druhým gólem? Gerát se střetl s Duškem, my pokračovali v akci, vyváželi jsme míč na jejich půlku. Dušek zůstal ležet, rozhodčí zastavil hru, šli ho ošetřovat. Rozhodčí nám hodil míč, hráli jsme dál, dali kříž a Maty dával na 2:1. Nebylo to nic proti pravidlům.“

LOUKY – CHROPYNĚ 2:0 (1:0)

Martin Kováč, vedoucí Louk: „Chtěli jsme navázat na vítězství na Příluku, což se nám podařilo. Přežili jsme první šanci hostů, po rychlém autu jsme šli do vedení. Ve druhém poločase jsme hráli stejně, tedy s poctivou obranou a rychlými brejky. Zvládli jsme standardku, po skrumáži jsme míč dorazili do branky. Gól nás uklidnil. Hosté sice drželi balon, branku však nedali. V klidu jsme to už dohráli. Tři body jsou pro nás důležité, pořád věříme, jinak bychom to ani nemuseli dělat.“

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „O osudu utkání se rozhodlo hned zkraje. V první minutě jsme nedali loženku, domácí naopak v 5. minutě otevřeli skóre. Do poločasu jsme měli územní převahu, nastřelili jsme břevno. Po pauze jsme úplně zbytečně obdrželi gól ze standardky a pak už to byl jen zmar. Kluci si na hřišti nevyhoví, kazí úplně jednoduché věci. Je to o hlavě a nastavení na utkání, které není vůbec ideální, což navíc podtrhuje i zdravotní stav kádru. Na jaře jsme ještě neodehráli zápas v ideální sestavě, pravidelně nám chybí tři čtyři hráči, co by měli mužstvo táhnout. Bude těžké tuto situaci zlomit.“

SLUŠOVICE B – TEČOVICE 0:2 (0:1)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „Na soupeře jsme byli dobře připraveni – v první půlce jsme pozorně bránili, chytali jsme jeho náběhy. Hráli jsme zodpovědně. Dvě minuty před koncem poločasu však dvacet metrů zpoza vápna vystřelili, pěkně to trefili. Náš brankář si na míč sice sáhl, nedokázal s tím nic udělat. Klukům nebylo co vytknout. Do druhého poločasu jsme vstoupili pozorně, chtěli jsme se pouštět do protiútoků, které jsme stejně jako v první půlce nezužitkovali. Po patnácti minutách jsme obdrželi druhou branku po rohovém kopu, hosté byli důraznější, míč důsledně dotlačili až do sítě. Za stavu 0:2 se už s takovým soupeřem těžko hraje. Získal potřebný klid, zbytek zápasu si víceméně už pohlídal.“

Václav Pavlíček, hrající trenér Tečovic: „I když soupeř za celé utkání neměl žádnou příležitost, tak se vítězství nerodilo lehce. Hodně nám pomohla krásná branka Ondry Daniela těsně před poločasem. Když chvíli po něm propasíroval míč do brány Michal Dorazin, bylo to hned pro nás veselejší. Vzhledem k naší převaze bych si představoval ještě více vypracovaných brankových příležitostí. To samozřejmě nic nemění na tom, že odjíždíme ze Slušovic spokojeni se třemi body.“

VESELÁ – PŘÍLUKY 6:1 (3:1)

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Začátek byl z naší strany trochu nervózní, po dvou prohrách jsme věděli, že musíme bodovat, čemuž napovídalo i postavení v tabulce. Naštěstí nám to tam začalo padat, výsledek je super, vzpruhou do dalších zápasů. V naší hře jsou však stále nedostatky, na kterých musíme pracovat. Zda se ukázal skutečný rozdíl mezi týmy? Bavil jsem se s trenérem hostů, mají zraněné hráče, nasadili mladší kluky, což je ovlivnilo. My pro změnu na posledních 15 minut dali do hry mladého dorostence Davida Slováčka, který vstřelil nádherný gól. Byl to jeho soutěžní debut, nastoupil do toho nebojácně. Ukázalo se, že s ním do budoucna můžeme počítat. Je to veselský odchovanec, inteligentní fotbalista, šikovný na míči. Trochu je ještě znát fyzický rozdíl. Gratuluji mu, věřím, že do dalších zápasů to pro něj bude povzbuzení.“

BŘEZNICE – KOSTELEC 5:1 (2:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Na neoblíbeném hřišti v Březnici jsme začali dost špatně, v prvních deseti minutách nás zatlačila jednoduchou hrou. Měla i dost rohů. Paradoxně utekl Kuba Prchal, v samostatném úniku však svoji šanci neproměnil, následně jsme inkasovali dva rychlé góly. Po 20 minutách jsme hru zlepšili, více drželi balon, měli i šanci na snížení, Petr Dočkal však přestřelil. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, měli jsme mírnou převahu, Kuba Prchal opět nevyužil samostatný únik, Březnice naopak dvěma rychlými góly rozhodla. Přidala ještě jeden, my jsme v závěru snížili. Utkání bylo o proměňování šancí, kdybychom využili alespoň část, bylo by to dramatičtější. Březnice takto jasně zvítězila.“