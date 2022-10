JAROSLAVICE – KROMĚŘÍŽ „B“ 3:5 (1:0)

Ivo Malota, trenér Jaroslavic: „Body byly velmi blízko. Vrátili se nám kluci po zranění, sestava víceméně zůstává stejná. Je to úplně o něčem jiném. Body však bohužel zatím nejsou. Po utkání s Kroměříži kluky nejde zatracovat, ocenil je i soupeř. Z naší strany to byl nádherný zápas, hosté vypadali překvapeně až vyděšeně. Za stavu 2:0 jsme bohužel vyrobili dvě chyby vzadu, Kroměříž dorovnala, následně odskočila na 4:2. Stáhli jsme na 3:4, měli jsme tutovku na vyrovnání, z protiútoku jsme obdrželi gól na 3:5. Před kluky hluboce smekám, předvedli výborný výkon. Nemáme se za co stydět.“

Karel Heinz, trenér Kroměříže „B“: „Znovu bych rád začal u soupeře – vyhecoval se k velmi dobrému výkonu, patřil k těm lepším v soutěži. Předvedl koncentrovaný, zodpovědný výkon, nebezpečný byl i v závěru zápasu. U nás se znovu projevila laxnost a nekoncentrovanost v zakončení. Po 57 minutách jsme prohrávali 0:2, nejzkušenější ale zvedli prapor a po druhém gólu soupeře dokázali zkorigovat, čímž jsme odšpuntovali čtyři branky ve 20 minutách. Domácí to nedostalo do kolen, v závěru výhru pečetil Dočkal. Co se týče Kuby Benedikta? Je to velmi dobrý brankář, zároveň i výborný zakončovatel. V „A“ plní roli trojky, po zranění Dostála nyní dvojky. Proti Veselé bude chytat. Je to takový chameleon.“

Branky: 45. Fajgara, 57. Skopalík, 90. P. Švach – 58. a 90. Dočkal, 70. a 77. Benedikt, 66. Vytiska