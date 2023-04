LOUKY – LUDKOVICE 4:1 (3:1)

Jaroslav Kuna, trenér Louk: „Po minulé výhře nad Kostelcem jsme chtěli i v dalším domácím zápase zvítězit. To i s ohledem na to, že Ludkovice jsou tým, který by se v případě výhry na nás bodově dotáhl. Začátek utkání nám vyšel, po pěkné akci jsme skórovali Pavelkou. Hostům se bohužel povedl centr do vápna a rychle srovnali. To nás trochu rozhodilo. Ludkovice začaly hrozit dlouhými míči, na kterých mají založen svůj styl a mají jej opravdu velmi dobře zvládnutý. Posledních 15 minut poločasu jsme se ale zase dostali do hry a dvěma góly soupeři odskočili. Kdybychom byli více produktivní, tak to mohlo být i více. Druhý poločas jsme začali stejně jako první, kdy po výborném pressingu se dostal k hlavičce do prázdné brány zkušený Janča a nemýlil se. Od této chvíle šla hra výrazně dolů a byla to taková nakopávaná. Na druhou stranu bylo sympatické, že soupeř stále bojoval a chtěl hrát. Nicméně už neměl sílu s výsledkem něco zásadního udělat. Pro nás jsou to další důležité body a jsme za ně vděční, protože každý takový zápas je pro naše mladé mužstvo náročný. Kluci každým takovým zápasem rostou."

Miroslav Holík, trenér Ludkovic: „Zaslouženě jsme prohráli. Za stavu 1:1 to bylo celkem v pohodě, možná jsme měli i více ze hry. Louky ale byly důraznější v pokutovém území. Tvoříme nové mužstvo, pro mladé hráče je to škola, důraz je na této úrovni tak vysoký, že si s ním ještě neví rady. V naší situaci je každá porážka komplikací."