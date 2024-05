Šlágr 23. kola definitivně rozhodl, Tečovice tři zápasy před koncem I. B třídy skupiny B slaví postup! V sobotním utkání s Holešovem B jim k tomu stačila bezbranková remíza. Derby mezi Hvozdnou a Veselou lépe skončilo pro domácí, dvěma zásahy rozhodl Pazdera. Kostelec nadělil posledním Loukám osm gólů a téměř je poslal do okresu. Chropyně v důležitém zápase porazila Příluky, vůbec poprvé na jaře bodovala!

Fotbalisté Tečovic (ve žlutém) ve 23. kole doma remizovali s rezervou Holešova 0:0 a získaný bod jim stačil k tomu, aby naplno vypukly postupové oslavy domácích. | Foto: Deník/Martin Břenek

HVOZDNÁ – VESELÁ 3:0 (1:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Od úvodní minuty derby jsme určovali ráz zápasu, měli jsme šance. V polovině prvního poločasu jsme šli do vedení, Lukáš Pazdera zkušeně proměnil nahrávku Adama Kišše. Do druhého jsme opět vstoupili aktivně, vytvořili jsme si další příležitosti. Hosté trefili břevno, z dorážky tyčku, byly to jejich největší šance. Na 2:0 znovu zvyšoval Lukáš Pazdera, který přehodil brankáře. Adam Kišš pak utekl a definitivně rozhodl na 3:0. Oproti podzimu se hrálo klidné derby. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Oproti minulému utkání nám chyběli dva hráči. Do zápasu jsme vstoupili lépe, aktivněji, domácí trpělivě vyčkávali vzadu, dobře to zahušťovali. Po smolné situaci Lukáš Pazdera dostal míč přímo do běhu a otevřel skóre. Utkání bylo pořád otevřené, ve druhém poločase jsme trefili břevno, tyčku, lámalo se to. V polovině této půle jsem špatně rozehrál, domácí pak zvýšili na 2:0. Otevřeli jsme to, hráli vabank, Hvozdná nás potrestala z brejku. Zaslouženě jsme prohráli, neměli jsme přístup, nasazení, odhodlání jsme zapomněli doma. Čím to je? Sám si to pořádně nedokážu vysvětlit. Je ovšem k zamyšlení, že u mladých chybí větší zaujetí, drajv. Možná čekají, co vymyslíme my starší. Nemůžeme to ale táhnout pořád. Pravidelně musí přidávat nadstavbu.“

FRYŠTÁK – DOLNÍ LHOTA 3:0 (3:0)

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Všichni si byli vědomi, že z posledních čtyřech utkání jsme třikrát dostali pětku. Proti Dolní Lhotě jsme zahráli dobře, potřebujeme větší hřiště, terén nám tak vyhovoval. Dostávali jsme se tam narážečkami, vytvořili jsme si dost šancí. To bylo hlavní. Hosté se dostali k jedné příležitosti, šli sami na gólmana, naštěstí to nevyužili.“

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Začátek zápasu byl z naší strany opatrný, zvládli jsme to slušně takticky. Domácí si to otáčeli na vlastní půlce, nepouštěli jsme je však do šancí. Od 30. minuty chytli silných osm minut, kdy jsme nebyli důrazní, špatně jsme dostupovali. Rozhodlo to celý zápas. Ve druhém poločase jsme utkání ještě chtěli zvrátit, být aktivnější. Vytvořili jsme si šance, které jsme neproměnili. Fryšták si už zbytek zápasu pohlídal.“

CHROPYNĚ – PŘÍLUKY 5:1 (3:1)

Aleš Polášek, předseda Chropyně: „Hosté vystřelili na naši branku jedinou střelu, paradoxně se z ní ujali vedení. Poté však už na hřišti dominovalo jen domácí mužstvo a zaslouženě si konečně došlo pro první jarní vítězství. Kluci podali zodpovědný výkon podpořený hezkými brankami. Snad z nich spadne psychická tíha a ve zbývajících utkáních to zopakují.“

Petr Janků, trenér Příluk: „Ke konci sezony to nějak skládáme, chybělo nám osm lidi – máme zraněné, někteří jsou mimo pracovně, další vybírají dovolené. Dlouhodobě mimo hru je náš gólman, chytá hráč z pole. Je to složité, na zápas jsme jeli tak, jak jsme jeli. Šli jsme do vedení, dvěma chybami jsme domácím darovali dva gól, pak už nebylo co řešit. Možná by to ale dopadlo stejně. O poločase se nám navíc zranil hráč, neměli jsme koho střídat. Museli jsme nasadit i nemocné kluky.“

KOSTELEC – LOUKY 8:1 (5:0)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Byli jsme nuceni udělat pár změn v sestavě, přesto jsme zápas rozhodli do 30. minuty, kdy to bylo 5:0. Spadlo nám tam všechno. Hosté se snažili hrát fotbal, nebyli však důrazní, dobíhali jsme tam z druhé vlny. Utkání se v poklidném tempu dohrávalo, Louky na mě působily už trochu odevzdaným dojmem. Ještě jsme neproměnili nějaké šance. Vítězství je pro nás důležité.“

Petr Štolba, trenér Louk: „Kvůli zraněním a dalším absencím jsme hráli v okleštěné sestavě. Vůbec jsme nezachytili začátek, v 17. minutě jsme prohrávali 3:0, ve 30. minutě už 5:0. Bylo po zápase, nešlo s tím nic udělat. Kostelec hrál velmi dobře, my mu to hodně usnadnili. Do konce sezony zbývají tři zápasy, na 90 procent sestoupíme. Nepředpokládám, že Příluky všechno prohrají. Zbytek každopádně chceme odehrát důstojně, zápas s Kostelcem tomu ovšem vůbec nenapověděl. Kluci to už možná mají v hlavách, asi jsou trochu odevzdaní.“

TLUMAČOV – SLUŠOVICE B 1:1 (1:1)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Bod na domácím hřišti je pro nás znovu ztráta, nebylo souzeno nám vyhrát. Pokračovali jsme v neproměňování šancí, navíc jsme udělali chyby v obranné fázi, poločas nakonec skončil 1:1. Ve druhém se hrálo mezi šestnáctkami bez velkých příležitostí. Ke konci jsme hosty trochu zatlačili, špatně jsme však vyhodnotili finální část. Rozešli jsme se tak smírně.“

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „První půlka nám vyšla docela dobře – byli jsme aktivní, fotbalovější, ujali jsme se vedení. Měli jsme i další šance, nebyli jsme však efektivní, nastříleli jsme i břevno. Domácí hráli jednoduše, víceméně posílali balony do vápna, což pak směřovalo k tlaku, závaru. Neuhlídali jsme jeden centr a odrazy, Tlumačov vyrovnal na 1:1. Ve druhé půlce se obraz hry změnil, ustoupili jsme z fotbalovosti, hráli jsme jednoduše. Domácí si ke konci zápasu vypracovali závary u naší branky. S remízou musíme být spokojeni.“

TEČOVICE – HOLEŠOV B 0:0

Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „Hrálo se rychlé utkání, se snahou o kombinaci, Holešov se představil jako velmi zdatný protivník. Hra v poli byla vyrovnaná a oba týmy v obranné fázi nepřipustily soupeře skórovat, i když na obou stranách to bylo také „zvlhlým střeleckým prachem“ útoku hostů. Chvíli po začátku zápasu kryl míč u paty tyče své branky Oral nadvakrát a domácí v domnění, že míč překročil brankovou lajnu, slavili. Nicméně hlavní rozhodčí hru nepřerušil a branka nebyla uznána – balon dle jeho rozhodnutí nebyl za brankovou lajnou. Vopatřil ještě nastřelil tyč, ale nakonec oba gólmani udrželi čisté konto až do konce, bezbrankové skóre na tabuli tak svítilo až do 90. minuty. Tvrdší osobní souboje na domácí straně odnesl s bolestivou grimasou po nakopnutí Pavlíček, který ale utkání dohrál a Daniel Ondřej, kterého však z hrací plochy museli odnést spoluhráči. U hostí odkulhal Vlastimil Štopl. Remízou si reprezentace Bivoje upevnila první místo v mistrovské tabulce a už nemůže být do konce soutěže předstižena. Má tak právo postupu do I.A třídy!“

BŘEZNICE – ZÁHLINICE 1:1 (1:0)

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „Nedělní utkání v Březnici jsme nechtěli podcenit, jelikož se domácí nachází na třetí příčce. Začátek byl vyrovnaný, Březnice byla o malinko lepší na míči, ale my zase vycházeli z výborně zabezpečené obrany. Ne moc široké hřiště nám vzhledem k síle našich krajních záložníků úplně nechutnalo. V 15. minutě mohli domácí mohli skórovat, ale naštěstí šel míč mimo bránu. Ve 30. minutě se ovšem dostali do vedení. Ve druhém poločase jsme se zabrali, Březnice de facto přestala hrát. Do větších šancí jsme se dostali až na závěr. Nejprve se krásně uvolnil Dušek, který při samostatném úniku vyrovnal na 1:1. Ke konci to bylo trochu vyhrocené, ale měli jsme další dvě slibné šance, které jsme nedokázali potrestat. Z Březnice vezeme důležitý a cenný bod, jelikož musel zastoupit post brankáře kapitán Paštěka. Klukům moc děkuji za bojovný výkon.“