Vladimír Kundera, sekretář Tečovic: „V úmorném vedru si domácí tým dokázal vytvořit herní převahu, dokonce se trefil i do sítě, ale asistentem Manou na pomezí byl odmáván ‚ofsajd', takže branka nebyla uznána. Hosté hráli poctivě ze zabezpečené obrany a domácí se nedokázali tentokráte prosadit. Chvíli před koncem první půle fauloval Jokl uvnitř pokutového území a rozhodčí správně odpískal pokutový kop, ale udělil i červenou kartu po situaci, kdy si útočník hostí odkopl míč těsně před kontaktem tak daleko, že by nebyl schopen skórovat. Domácí reklamovali, že měla být udělena žlutá, ale nebylo to nic platné. Do branky musel Gregůrek, Vaňhara z penalty poslal hosty do vedení a domácí Bivoj druhou půlku odehrál v oslabení. Přesto měl i v menším počtu více ze hry, branku však vstřelit nedokázal, pouze označkoval brankovou konstrukci. A tak hosté odjeli se ziskem plného počtu bodů.“

Jaroslav Kovařík, hráč Chropyně: „Pro nás typické utkání s Tečovicemi, potřetí v řadě výsledek 1:0. Předem naordinovaná taktika slavila úspěch. Smutné loučení domácího gólmana, kdy utkání rozhodla jasná penalta, ale sporné vyloučeni. Ve druhém poločase byly Tečovice nakopávanými míči v tlaku, ale naši obránci vzdušné souboje uskákali a dobře kopnutý trestný kop zlikvidoval v zápase jistý Dundálek.“

DOLNÍ LHOTA – ZÁHLINICE 1:2 (1:1)

Martin Zicha, trenér Dolní Lhoty: „Začátek zápasu jsme měli slušný. Znovu jsme ale udělali hloupou chybu, kterou soupeř potrestal, prohrávali jsme 0:1. Chvíli nám trvalo, než jsme se z toho otřepali, po hezké akci jsme vyrovnali na 1:1. Úvodní půlka ještě při tomto úmorném počasí byla fotbalová, utkání mělo dobré tempo. Druhá už byla hodně nepřesná, od nás nervózní, hosté po pěkné akci šli do vedení. Ještě jsme se snažili srovnat, ke konci zápasu jsme to zjednodušili dlouhými míči, gól jsme však už nedali. Zápasu by za mě slušela remíza, bylo to vyrovnané utkání.“

Tomáš Mrkvica, hráč Záhlinic: „V předposledním kole sezony jsme zajížděli do daleké Dolní Lhoty. V tabulce to byl souboj o osmé místo. Bohužel jsme odjížděli v okleštěné sestavě se 12 hráči, v takovém parném počasí to není nic příjemného, navíc nemůžete riskovat zranění v průběhu zápasu. První poločas jsme začali výborně, v 5. minutě jsme šli do vedení po střele Jakvida. Domácí na to odpověděli hned v 8. minutě z protiútoku. Dá se říct, že v prvním poločase byli lepší na míči, měli lepší pohyb a vysoko napadali, ale žádná velká šance nebyla ani na jedné straně. Ve druhém poločase to byla úplně jiná pohádka. Dolní Lhota se vůbec nechytala, zato my jsme byli na koni a hrozili z rychlých protiútoků. V 70. minutě vybojoval na lajně míč Dušek, jenž v úprku našel před brankou samotného Paštěku, který nás poslal do vedení. Domácí si vytvořili jen náznaky šancí, my jsme mohli vstřelit další dvě branky střídajícím Zapletalem, ale bohužel mu nebylo přáno. Dle mého názoru to byl remízový zápas, ale za druhý poločas jsme si body navíc zasloužili. Děkuji klukům za výkon a nasazení, jde vidět, že i v takových situacích makáme jeden za druhého.“

I. B třída skupina B: Kostelec v nastavení udolal Veselou. Louky se loučí

HVOZDNÁ – PŘÍLUKY 3:2 (1:1)

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Oba mančafty nastoupily do zápasu v okleštěné sestavě. Skóre hlavičkou z rohu otevřel Polách. Příluky potom byly lepší, vyrovnaly na 1:1, kdy si neporozuměl brankář se stoperem. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe, ve 48. minutě Vrána hlavičkou přehodil brankáře, poslal nás do vedení. Hra byla vyrovnaná, Hosté v závěru přitlačili, střelou z šestnáctky podruhé vyrovnali. Konec zápasu byl dost nervózní, ‚drcalo' se to, vyloučeni byli Psota a Pajtáš. Vše směřovalo k zasloužené remíze, v poslední minutě si hráč hostů srazil centr do branky. V posledním domácím zápase sezony jsme tak zvítězili 3:2.“

Petr Janků, trenér Příluk: „Na začátku jsme dostali hloupý gól, pak jsme vyrovnali. První poločas jsme byli jasně lepší, prakticky se hrálo na jednu branku. Měli jsme vést 4:1, místo toho to do přestávky bylo 1:1. Po nedůrazu jsme ve druhém poločase dostali druhý gól. Na konci jsme vytáhli lepší hráče dopředu, podruhé jsme srovnali. Utkání spělo k remíze, po dalším hloupém gólu v 90. minutě jsme prohráli 2:3. Červené karty? Během zápasu bylo dost ostrých zákroků, rozhodčí v prvním poločase nedal žlutou kartu. Na konci to možná vygradovalo.“

TLUMAČOV – VESELÁ 2:2 (0:1)

Luděk Hynčica, trenér Tlumačova: „Kluci k zápasu přistoupili laxně, navíc nevyužili několik šancí. Po hrubých chybách jsme naopak inkasovali dva góly. V závěru jsme to zkusili na tři vzadu, dopředu jsme vytáhli tři útočníky. Veselou jsme dostali pod tlak, se štěstím se nám podařilo vyrovnat. I když v tabulce už o nic nejde, bod bereme všemi deseti. V posledním zápase sezony nás ještě čeká Holešov B.“

Tomáš Dujka, hrající trenér Veselé: „Domácím jsme bod de facto darovali. Celé utkání jsme byli lepší, důrazní, dobří na míči, soupeře jsme dostupovali, nedávali jsme mu moc místa. Diktovali jsme tempo hry. Klukům nemám co vytknout. Ke konci prvního poločasu jsme dali vedoucí gól, na začátku druhého jsme zvýšili na 2:0. Celkově jsme pohořeli na neproměňování šancí, kdyby to skončilo 6:0 pro nás, nikdo by se asi nedivil. V závěrečných deseti minutách nás postihl zbytečný výpadek, totální kolaps, Tlumačovu jsme to darovali jak na podnose. Měli jsme to lépe dohrát takticky, zkušení jsme na to dost, zbytečně jsme se někam hrnuli. Zvláště před vyrovnávacím gólem. Ani nevím, jak si to vysvětlit. Je to škoda, stejně jako s Kostelcem jsme zbytečně přišli o bod, na tabulku se mohlo dívat lépe. Ze začátku jara nám to tam padalo, teď nejsme efektivní.“

Objektiv Jana Zahnaše: Fryšták vypráskal Louky 9:1, inkasoval až v 90. minutě

Jiří Málek, trenér Fryštáku: „Louky přijely s mladším kádrem, dorostenci. Kluky jsem nabádal, ať se nedívají na tabulku. První šanci měli právě hosté, mohli vést 0:1. Pak jsme dali gól, postupně jsme navyšovali skóre, Louky v některých fázích hrály naivně, chvílemi mi jich bylo i líto. Měly dobré pasáže, pak chybovaly a dostaly branky. Nestíhali hlavně rychlostně proti Křenkovi a Hřebačkovi. Mohli jsme vstřelit i více branek, jen Hřebačka dával třikrát pod sebe, nikoho však nenašel. Gól v poslední minutě mě neštval, spíše brankáře Martina Mikela, který mohl mít třetí nulu v řadě. Nedalo se to však chytat, hosté to krásně vykombinovali, jejich hráč se do toho pěkně položil polo nůžkami, o tyčku to šlo do šibenice.“

Petr Štolba, trenér Louk: „Je to pro nás kruté, výsledek však mluví za vše. Do zápasu nastoupilo pět hráčů z B-týmu, kteří nemají takový trénink, během utkání se navíc zranili dva stopeři, ti právě ani nejsou hráči áčka. Hned ve třetí minutě jsme přitom měli šanci, trefili jsme však břevno, domácí z protiútoku dali gól na 1:0, do poločasu přidali další dva góly. Ve druhém se to úplně rozsypalo, došly nám fyzické síly. Nedalo se s tím nic dělat. Fryšták má silného útočníka Hřebačku, široké hřiště, na kterém si to dával, rozdával balony, my jsme nestíhali zachytávat útoky, zakončovali do prázdné. Už ve středu hrajeme poslední domácí zápas sezony, proti Březnici bychom chtěli zmobilizovat síly a úspěšně se rozloučit s diváky.“

KOSTELEC – HOLEŠOV B 1:3 (0:2)

Petr Velikovský, hrající předseda Kostelce: „Po minulém utkání se nám totálně rozpadla obrana, trenér měl těžkou hlavu s jejím skládáním. Vyřešil to tak, že po dvou letech sám nastoupil, odehrál celý zápas. Holešov nám po brejcích dal dva rychlé góly, hrozil dál, hra se pak vyrovnala, poločas skončil 0:2. Ve druhém jsme se trochu zlepšili, poměrně rychle jsme snížili, měli jsme další šance. Hosté za stavu 1:2 vykopli hlavičku Krhůtka z brankové čáry, ještě jsme trefili tyčku, břevno. Holešov byl hodně nebezpečný z rychlých protiútoků, třikrát čtyřikrát nás podržel brankář Jelínek, který chytal po dlouhé době. Hosté proměnili jednu ze svých příležitostí, my jsme v 90. minutě korigovali z trestňáku. Zápasu by možná i slušela remíza.“

Miroslav Gerát, trenér Holešova B: „Do utkání jsme vlétli jako uragán, v šesté minutě jsme se dostali do vedení. Mohli jsme inkasovat vyrovnávací gól, Křenek ale nedal. Z protiútoku nám vyšla další akce, vedli jsme 2:0. Do poločasu mohly padnout i další branky, ofsajdová past byla pro nás zakletá, další gól jsme nepřidali. Kostelec měl také své šance, buď si vylámal zuby na Láníkovi nebo netrefil brankovou konstrukci. Chtěli jsme přidat třetí gól, Bártek hlavičkou netrefil branku, naopak jsme dostali gól, hned zkraje druhého poločasu jsme inkasovali na 1:2. Začali jsme hrát zezadu, trochu jsme se strachovali o výsledek, Staňa Uličný nám však zařídil vedení 3:1. V 90. minutě jsme na šestnáctce zbytečně faulovali hráče. Domácí zahrávali trestňák, stál jsem ve zdi, uhnul jsem, Kostelec snížil na 2:3. Tím skončil celý zápas.“

BŘEZNICE – SLUŠOVICE B 3:1 (0:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic B: „První půlku se hrál velice pohledný fotbal, na obou stranách bylo několik šancí. My v úvodu utkání trefili tyčku, soupeř o chvíli později břevno. Diváci mohli být spokojeni. Ve druhém poločase jsme chtěli pokračovat v pozorné obraně, aktivitě a získat další příležitosti a proměnit je v gól. Po úniku Hrnčiříka se nám to povedlo, trefil se na zadní tyč. Domácí poté vyrovnali. Přáli jsme si pokračovat v naší hře a přidat další branku, po standardní situaci se to naopak podařilo soupeři. Domácí byli více na míči, zatlačili nás k brance. Nechtěli jsme to zabalit, měli jsme šanci na vyrovnání, nedotáhli jsme to do úspěšného konce, pálili jsme nad branku. Březnice přidala třetí gól, nedokázali jsme zareagovat. Kluci to nevzdali, bojovali až do samotného konce.“