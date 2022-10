SLUŠOVICE „B“ – BŘEZNICE 2:1 (1:0)

David Gajdůšek, trenér Slušovic „B“: „Hrál se atraktivní, na I. B třídu nadprůměrný fotbal. V prvním poločase jsme byli dobře organizovaní, hosty jsme nepouštěli do příležitostí, naopak jsme si vytvářeli šance. Do jedné z nich jsme se mohli dostat poté, co Večeřa byl podražen ve vápně, nicméně se nepískalo. Z mírné převahy jsme přesto dali na 1:0. Hosté ve druhém poločase více hráli svoji hru, vyplynul z toho faul a penalta, náš brankář ji ovšem chytl. Z další akce jsme už dostali branku na 1:1. Do konce se hrál vyrovnaný zápas. Kluky jsem nabádal, aby nepřestávali hrát až do samého závěru. Vyplynul z toho brejk v poslední minutě, kdy hostující obránce na poslední chvíli fauloval unikajícího Večeřu, který by šel sám na brankáře. Březnice obdržela červenou kartu, navíc jsme měli k dispozici přímý kop. Po úspěšné hlavičce jsme nakonec vítězství strhli na svoji stranu. Zápas musel diváky bavit, bylo to vypjaté do úplného konce. Hostům bych za tento duel chtěl poděkovat.“

Michal Dostál, trenér Březnice: „Ve Slušovicích se odehrál kvalitní zápas z obou stran, za předvednou hru jsme si zasloužili minimálně bod. Bohužel jsme nevyužili gólové situace, hlavně ve druhém poločase za stavu 1:0 pro domácí. Do toho jsme neproměnili pokutový kop. (Také soupeř měl z mého pohledu kopat penaltu, rozhodčí to tak ale v prvním poločase nevyhodnotil) Nebyli jsme spokojeni s řešením útočných akcí, chybělo nám lepší finální řešení a gólové zakončení. Díky dobrému tlaku jsme přeci jen srovnali skóre. V defenzívě jsme však udělali tři chyby a soupeř dvě dokázal potrestat, poslední byla v závěrečných sekundách zápasu, když jsme neuhlídali standardní situaci, která se zahrávala po jednoznačné červené kartě našeho stopera. Mrzí nás porážka na konci zápasu, k fotbalu to ale patří. Víme, co bylo špatně, musíme se z toho poučit. Takové zápasy nás můžou posunout dále. Soupeři bych chtěl poděkovat za zápas."

Branky: 31. Večeřa, 90. Oškera – 64. Mňačko